6 de cada 10 españoles no ha reservado aún sus vacaciones de verano pero hay un informe con las claves para hacerlo
Según el estudio Smart Summer 2026 de Skyscanner, encontrar el mejor precio es el principal objetivo de los turistas.
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Hay tres preocupaciones principales que atormentan a los españoles a la hora de planear su escapada veraniega. Y no, no es la duración de las misma, que con suerte se suele prolongar unos 15 días.
Aquello que los frena a la hora de tomar una decisión es el precio, la fecha y el destino. Algo que, por otro lado, forma parte de una lógica en la que entran otras variables como el ahorro, la disponibilidad de días libres o la saturación de según qué zonas.
Debido a la combinación de ese trío de factores, el 60% de los viajeros de España todavía no ha reservado sus jornadas de desconexión.
Y es que el movimiento de precios, las vacaciones escolares y el lugar de parada a elegir siguen zancadilleando la misión principal: olvidarse de todo durante un tiempo.
Un informe de Skyscanner de 2026 puede ayudar a los veraneantes a tomar la decisión. Brian Plaum es experto en viajes de la compañía y recomienda revisar el estudio para encontrar las mejores condiciones posibles.
Según este documento, dos de cada cuatro viajeros españoles tienen la posibilidad de sacar partido al verano gracias a la flexibilidad. Sin embargo, el 48% afirma que sus planes se ven limitados por las vacaciones escolares u otros compromisos. La organización, además, se complica si la escapada es en grupo.
Según este informe "la mejor fecha en precio y disponibilidad en España va desde el 6 al 12 de julio". Y el 78% de los encuestados prefiere mantener el destino en secreto.
De media, los españoles prevén gastar 244 € en vuelos al extranjero esta época estival.