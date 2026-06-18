El verano se acerca, pero las vacaciones, para muchos, aún están por ver. Cedida

Hay tres preocupaciones principales que atormentan a los españoles a la hora de planear su escapada veraniega. Y no, no es la duración de las misma, que con suerte se suele prolongar unos 15 días.

Aquello que los frena a la hora de tomar una decisión es el precio, la fecha y el destino. Algo que, por otro lado, forma parte de una lógica en la que entran otras variables como el ahorro, la disponibilidad de días libres o la saturación de según qué zonas.

Debido a la combinación de ese trío de factores, el 60% de los viajeros de España todavía no ha reservado sus jornadas de desconexión.

Y es que el movimiento de precios, las vacaciones escolares y el lugar de parada a elegir siguen zancadilleando la misión principal: olvidarse de todo durante un tiempo.

Un informe de Skyscanner de 2026 puede ayudar a los veraneantes a tomar la decisión. Brian Plaum es experto en viajes de la compañía y recomienda revisar el estudio para encontrar las mejores condiciones posibles.

Según este documento, dos de cada cuatro viajeros españoles tienen la posibilidad de sacar partido al verano gracias a la flexibilidad. Sin embargo, el 48% afirma que sus planes se ven limitados por las vacaciones escolares u otros compromisos. La organización, además, se complica si la escapada es en grupo.

6 de cada 10 españoles no ha reservado aún sus vacaciones de verano pero hay un informe con las claves para hacerlo

Según este informe "la mejor fecha en precio y disponibilidad en España va desde el 6 al 12 de julio". Y el 78% de los encuestados prefiere mantener el destino en secreto.

De media, los españoles prevén gastar 244 € en vuelos al extranjero esta época estival.