Quienes vivan con un familiar mayor de 65 años, podrán deducirse hasta 2.550 euros, según la ley

Cada vez son más las familias españolas que conviven con personas mayores y asumen gran parte de sus cuidados diarios dentro del propio hogar. Una realidad muy extendida que sigue convirtiendo a las familias en el principal apoyo de muchos mayores.

Aunque existen servicios especializados y recursos asistenciales, gran parte de la atención continúa recayendo sobre familiares cercanos. Además, numerosos estudios señalan que son las mujeres quienes siguen asumiendo una parte importante de estas responsabilidades.

La situación resulta especialmente compleja para quienes deben compaginar el cuidado de sus padres con la crianza de sus hijos. Un fenómeno cada vez más habitual conocido como la "generación sándwich", sobre el que diferentes informes alertan por el desgaste físico, emocional y económico que puede generar.

En este contexto, existe una ventaja fiscal que muchas familias desconocen y que puede ayudar a aliviar parte de esa carga económica. Se trata de una deducción en la declaración de la Renta destinada a quienes conviven con personas mayores de 65 años y cumplen determinados requisitos.

Una ayuda que puede alcanzar los 2.559 euros por cada ascendiente incluido en la unidad familiar. Sobre esta posibilidad ha llamado recientemente la atención el abogado laboralista Sebastián, conocido en redes sociales como @leyesconsebas, quien recuerda que se trata de una medida especialmente pensada para familias que conviven con sus padres o abuelos.

#IRPF #Abuelos #Barcelona #Madrid #España #fiscal ♬ AURA - Ogryzek @leyesconsebas 💰 En España, existe una ayuda fiscal que puede alcanzar los 2.550 euros si convives con una persona mayor. Aunque se aplica a quienes superen los 65 años, la cantidad máxima está destinada a aquellos que tienen 75 años o más. Esta ayuda se incluye dentro de la declaración del IRPF, y su objetivo es aliviar la carga económica de las familias que cuidan y conviven con sus mayores. 👵 Para acceder a esta deducción, la persona mayor debe residir contigo, sin superar un nivel de ingresos establecido por la ley (por lo general, no puede presentar declaración de forma individual). Además, es necesario compartir domicilio la mayor parte del año y no haber percibido ayudas similares que excluyan esta prestación. Cada caso se estudia de manera individual, verificando los requisitos de convivencia y parentesco. ✅ Si la persona a tu cargo tiene 65 o más años, ya podrías tener derecho a la ayuda, aunque la cifra más alta (2.550 euros) se otorga a quienes conviven con alguien de 75 años o más. Todo ello busca reconocer la dedicación y los gastos adicionales que supone el cuidado familiar, premiando la colaboración de quien brinda asistencia y atención a sus seres queridos. #AyudaFamiliar

Según explica Sebastián, esta deducción está pensada principalmente para aquellas familias que conviven con sus padres o abuelos. "Si vives con una persona de más de 65 años en 2025. Lo más normal y que solemos ver son familias que viven con uno de los abuelos en casa o con los dos, es para ellos que está pensada esta ayuda", señala.

La ventaja fiscal permite reducir la factura de la declaración de la Renta cuando se tiene a cargo a uno o varios ascendientes mayores de 65 años que residen en el mismo domicilio. En este sentido, el abogado recuerda que "por cada persona mayor que viva en el hogar familiar se pueden llegar a deducir hasta 2.550 euros de la declaración de la renta".

No obstante, la cuantía más elevada está reservada para determinados casos, especialmente cuando el familiar supera los 75 años. Además, no basta únicamente con compartir vivienda para poder acceder a este beneficio fiscal.

Entre los requisitos se encuentra que el ascendiente haya convivido durante la mayor parte del año en el domicilio familiar y que sus ingresos no superen los límites establecidos por la normativa. "También es necesario no haber recibido ayudas similares que excluyan esta prestación. Cada caso se estudia de manera individual, verificando los requisitos de convivencia y parentesco", puntualiza el abogado.

La cantidad que puede aplicarse en la declaración no es la misma en todos los casos, ya que depende, entre otros aspectos, de la edad de la persona mayor que convive en el hogar. Las deducciones pueden situarse entre los 1.550 y los 2.559 euros anuales.

"Si la persona a tu cargo tiene 65 o más años, ya podrás tener derecho a la ayuda, aunque la cifra más alta (2.559 euros) se otorga a quienes conviven con alguien de 75 años o más", explica Sebastián.

El objetivo de esta ventaja fiscal es compensar parte del esfuerzo económico y personal que asumen muchas familias al cuidar de sus mayores en casa. Según destaca el experto, esta medida busca "reconocer la dedicación y los gastos adicionales que supone el cuidado familiar, premiando la colaboración de quien brinda asistencia, atención a sus seres queridos".

Los requisitos para la deducción

Para beneficiarse de esta ventaja fiscal es necesario cumplir determinadas condiciones. Entre ellas, que la persona mayor tenga al menos 65 años o, en caso de ser más joven, cuente con una discapacidad reconocida igual o superior al 33 %. Además, debe haber convivido con el contribuyente durante al menos seis meses a lo largo del año.

La normativa también establece límites económicos. En concreto, el ascendiente no puede superar los 8.000 euros anuales de ingresos íntegros, sin tener en cuenta las rentas exentas. Asimismo, si presenta declaración de la Renta, los rendimientos sometidos a tributación no deben exceder los 1.800 euros.

Cuando el cuidado de la persona mayor es compartido por varios familiares que conviven en el mismo domicilio, la deducción no se multiplica. En estos casos, el importe debe repartirse entre quienes tengan derecho a aplicarla, acreditando tanto la convivencia como el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Además de esta ayuda para mayores, la normativa contempla otros beneficios fiscales destinados a quienes conviven con familiares con discapacidad. Dependiendo del grado reconocido, las deducciones pueden alcanzar hasta 3.000 euros en algunos casos y llegar a los 9.000 euros cuando la discapacidad es igual o superior al 65 %.

Cómo solicitar esta ventaja fiscal

El acceso a esta deducción se realiza de forma sencilla a través de la propia declaración de la Renta. No es necesario presentar una solicitud independiente, ya que basta con incluirla en el ejercicio fiscal correspondiente siempre que se cumplan los requisitos de convivencia, edad e ingresos establecidos por la normativa.

Posteriormente, será la Agencia Tributaria la encargada de verificar que se reúnen todas las condiciones exigidas. Además, cuando en una misma vivienda conviven varios ascendientes que cumples los criterios requeridos, la deducción puede aplicarse por cada uno de ellos dentro de los límites fijados legalmente.