Observar pájaros: la nueva pasión de Ariana Grande y Cameron Diaz para regular el estrés y relajarse

Más allá de la actuación, Cameron Diaz, Ariana Grande y Quim Gutiérrez tienen otro hobby en común con muchísima pluma. Los tres aman observar pájaros, una actividad que se ha convertido para muchos en una nueva forma de meditar.

"Tengo la aplicación de aves Merlin", dijo emocionada la cantante en el pódcast de Amy Poehler, Good Hang.

Asegura que la app del Laboratorio de Ornitología de Cornell es increíble y que lo que especialmente le emociona es su función de identificación por sonido. "Lo grabas y aparece rápidamente de qué especie se trata. ¡Es capaz de identificarla por su tono! ¡Me encanta!", ha asegurado. ¿Acaso no es una suerte de Shazam de pájaros? Lo es.

La aplicación Merlin para identificar los sonidos de los pájaros que usa Ariana Grande.

Curiosidad y calma

Ángela Vazi, terapeuta experta en desarrollo personal, psíquico y espiritual, explica a Magas que en la era de la hiperconexión caracterizada por constantes notificaciones, las actividades analógicas ofrecen algo que cada vez escasea más.

"Se trata de una experiencia lenta, conectada al cuerpo y que no está mediada por pantallas. Cuando observamos pájaros, lo que estamos haciendo realmente es mirar, escuchar, esperar y, sobre todo, nos dejamos sorprender. Esto, claro, no responde a la lógica de la inmediatez digital, sino que es un ritmo más real y orgánico para nosotros", explica.

“Al contemplar aves, hay algo fascinante: introducimos la curiosidad de forma inconsciente. No se trata sólo de ir a ver un pájaro, sino de detenerse a observar sus movimientos, escuchar su canto, mirar su dirección y observar su presencia", añade.

Comenta que esta humilde actividad es profundamente reguladora para el sistema nervioso, porque nos devuelve a una relación mucho más directa con nuestro entorno real y físico.

Por su parte, Félix Torán, autor de La mente enfocada, explica que el contacto con la naturaleza ayuda a reducir los niveles de estrés y a regular el sistema nervioso.

"Cuando observamos aves, nuestra atención se dirige de forma natural hacia fuera, hacia algo vivo, dinámico, no controlable y que fluye con las leyes universales. Eso rompe el bucle mental típico de la ansiedad, donde la mente gira sobre sí misma. Es como si la atención encontrara un punto de apoyo en la realidad, algo que genera calma de forma casi inmediata", asegura.

Juventud con alas

La ornitología ganó adeptos especialmente durante el confinamiento —muchos hablan incluso del coronabirding—, pero a Quim Gutiérrez no le atrajo la actividad a causa de la reclusión, sino por el calor de los recuerdos de la infancia y por haberse mudado a las afueras con su pareja.

"Lo de las aves supongo que llegó de una forma muy orgánica. Mis padres residen en Barcelona, donde yo he vivido siempre, y mi primer recuerdo de reconocer un pájaro fue con un colirrojo tizón que venía a la terraza. Al llegar a la nueva casa fue muy automático empezar a escuchar ruidos", explicó a la web especializada Herrerillo.

Diversos medios anglosajones ya aseguran que observar pájaros es "el hobby de las chicas cool" gracias a figuras como la influencer y cantante Bonner Black, que bromea al decir que, hasta hace poco, se trataba de un pasatiempo con un ligero matiz "geriátrico".

Sin embargo, cada vez son más las jóvenes que disfrutan al profundizar en su conexión con la naturaleza gracias a las aves.

Ella comenzó a 'pajarear' sencillamente, para pasar el rato. Acababa de vivir una dolorosa ruptura e intentó dar con alguna distracción que la ayudara a cambiar de aires.

Hay quien se apunta al gimnasio, quien se da a la cerámica y quien, como fue su caso, prefiere comprarse unos prismáticos y una guía de aves. "En un mes ya estaba enganchada a la búsqueda. Siento que he recuperado la ilusión gracias a la observación de aves", explicaba a Popsugar.

Funda para prismáticos de Vuitton.

Una prueba de que observar pájaros está de moda es que Louis Vuitton cuenta con un estiloso bolso de binoculares confeccionado en piel de becerro con un estampado Monogram. Sin embargo, uno de los motivos por los que es un hobby que cada vez engancha a más jóvenes es que resulta muy democrático, pues no se necesita tener una forma física concreta y no existen asfixiantes cuotas de inscripción.

Una terapia complementaria

Vazi comenta que existe evidencia científica que apunta a que la exposición a la naturaleza se asocia con mejoras en varios aspectos: salud mental y bienestar general, función cognitiva, presión arterial y calidad del sueño.

Advierte que, aunque no podemos catalogarlo como una cura de ningún tipo de trastorno de ansiedad ni de cualquier otra patología psiquiátrica, y tampoco como sustituto de un tratamiento psicológico, sí puede ser un tipo de terapia complementaria.

"En el caso concreto de las aves, existen datos que son muy interesantes. Hay un estudio publicado en Bioscience en el que se encontró que la cobertura vegetal y la abundancia visible de estos animales en el entorno se asociaban con menor prevalencia de depresión, ansiedad y estrés en la población urbana", asegura.

"Funciona como una práctica de regulación emocional porque baja el ritmo, orienta la atención hacia lo externo, facilita la respiración más lenta y rompe el bucle mental de la preocupación. Lo que no hace es eliminar el problema que nos preocupa, pero puede ayudarnos a salir durante un rato del estado de alarma", dice a Magas.

Por si fuera poco, un reciente informe publicado en la revista Journal of Neuroscience asegura que la observación de aves tiene unos efectos positivos similares a los del aprendizaje de idiomas o la creación artística.

La nueva meditación

Torán comenta que la observación de aves es, en sí misma, un ejercicio de meditación que, pese a no requerir experiencia previa ni precisa de conocimientos teóricos para obtener beneficios, es una práctica muy poderosa.

"No puedes observar realmente un pájaro si no estás presente, porque todo ocurre en el instante: su vuelo, su canto, su movimiento... Eso te lleva de forma natural al aquí y ahora", asegura.

Explica que esta actividad abre un campo de entrenamiento para la concentración, una facultad clave perteneciente al óctuple sendero del budismo y que complementa de manera esencial a la atención plena.

"De hecho, tradiciones como la vipassana comienzan con prácticas antes de profundizar en la observación consciente. Podemos entrenar esta capacidad de forma muy sencilla, por ejemplo, contando los pájaros que pasan o las veces que uno de ellos canta. Si perdemos la cuenta, simplemente volvemos a empezar. Haciéndolo durante dos o tres minutos, este ejercicio es una auténtica joya para fortalecer la concentración mental", asegura.

Pero el observador de aves Ryan Goldberg aclaraba en el podcast Culture Study, de Anne Helen Petersen, que precisamente el motivo por el que no es una actividad idónea para todos es que exige una observación prolongada que puede ser muy frustrante.

"Tienes que ir más despacio y prestar mucha atención a lo que ves. Para identificar un ave, debes fijarte en su tamaño y en su forma; algunas especies son muy parecidas. Así que buscas pequeñas diferencias, como la longitud de la cola o el patrón de la parte inferior de la cola", explica.

“Creo que tienes que estar muy presente en el momento, observando y tomando nota mental de lo que ves. Y a menudo, en un abrir y cerrar de ojos, se trata de poder identificarlo o de poder escucharlo”, añade.

La aclamada Margaret Atwood, autora de piezas ya icónicas como El cuento de la criada, es otra apasionada de la ornitología y en El vuelo de Samantha traza un irresistible viaje al mundo de los pájaros.

Lejos de los libros, pero no de la televisión, la miniserie de Netflix La Residencia cuenta con la detective Cordelia Cupp, otra amante de las aves.

Y bien sabemos que cuando una tendencia llega a la cultura pop, lo mejor es no darle la espalda. Sobre todo cuando se trata de un pasatiempo asequible que nos puede ayudar a alejarnos de la hiperconexión digital en la que nos encontramos sumidos.