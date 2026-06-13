Natalia, propietaria española de 20 pisos: "Gano unos 3.600 euros por un solo piso y tengo una rentabilidad del 11 %"

Invertir en vivienda continúa siendo una de las opciones preferidas por miles de españoles que buscan obtener rentabilidad y generar ingresos adicionales en un mercado inmobiliario marcado por la fuerte demanda.

De hecho, según datos del Banco de España, más del 70 % de la riqueza de los hogares españoles se concentra en activos inmobiliarios, una muestra del importante papel que sigue desempeñando la vivienda dentro de la economía familiar.

Además, el interés por este tipo de inversiones sigue ampliando perfiles. Actualmente, las mujeres representan ya el 43 % de los inversores minoristas en España, reforzando cada vez más su presencia dentro del mercado inmobiliario.

Una de las personas que ha apostado por esta estrategia es Natalia Forès, arquitecta e inversora inmobiliaria que actualmente cuenta con una cartera de 20 viviendas destinadas al alquiler, construida entre Francia y Reino Unido tras iniciarse en este mundo sin experiencia previa.

La propia Natalia relataba recientemente su trayectoria en el canal de YouTube Inmo Aventuras, donde explicaba cómo pasó de ejercer su profesión como arquitecta a desarrollar un importante patrimonio inmobiliario a través de la inversión en vivienda.

Su historia comenzó en París y estuvo marcada por una situación cada vez más habitual entre muchos ciudadanos: las dificultades para acceder a una vivienda en las grandes ciudades debido al elevado precio del mercado inmobiliario.

Fue precisamente durante esa etapa cuando empezó a interesarse por la inversión inmobiliaria. "Estábamos viviendo en París, en una ciudad cara, yo me di cuenta de que no me podía comprar un piso allí o a lo mejor sí pero solo tipo estudio", explica. Una posibilidad que no encajaba con los planes de vida que tenía en mente para el futuro.

Lejos de resignarse, aquella situación terminó despertando su interés por el sector inmobiliario. Con el paso de los años, esa decisión le ha llevado a construir una cartera de 20 viviendas y a participar en proyectos que, según explica, aspiran a ofrecer rentabilidades de hasta el 11,5 %, además de generar ingresos mensuales cercanos a los 3.600 euros.

Una primera inversión fuera de España

La inversora, nacida en Reus, decidió dar un paso más y empezar a formarse para entender cómo funcionaba realmente el mercado inmobiliario. "Decidimos empezar a invertir por generar ingresos pasivos y en esa época yo no tenía ni idea de invertir", reconoce.

Lejos de comenzar en España, sus primeras operaciones llegaron en Reino Unido. Allí descubrió distintas fórmulas de inversión tras realizar una formación especializada y puso en marcha una estructura empresarial para adquirir inmuebles. "Abrí una sociedad limitada allí con la que podíamos comprar bienes", explica.

Las primeras inversiones de Natalia llegaron en Escocia, donde adquirió dos viviendas ubicadas fuera de las zonas más céntricas. Su estrategia se centró en inmuebles destinados a personas con dificultades económicas que reciben ayudas públicas para afrontar el alquiler. "En muchos casos es el propio Estado el que te ingresa directamente a ti el dinero", explica.

Precisamente esa estabilidad fue uno de los aspectos que más le llamó la atención del modelo. "Es algo muy seguro porque el contrato es con el Ayuntamiento o la asociación", señala. A partir de ahí fue ampliando progresivamente su cartera inmobiliaria con nuevas operaciones, entre ellas una vivienda alquilada por habitaciones en las afueras de Nottingham y otra transformada en tres apartamentos independientes. Inversiones aparentemente sencillas, pero cuidadosamente planificadas para maximizar la rentabilidad.

Comprar sin proyectarse viviendo allí

Con el aprendizaje adquirido durante sus primeros años como inversora, Natalia decidió expandir su actividad a Francia. Fue entonces cuando empezó a incorporar una visión mucho más ligada a su experiencia profesional como arquitecta a la hora de analizar cada operación.

Para ella, uno de los errores más habituales al invertir en vivienda es pensar en los inmuebles como si fueran para uso propio. "Es importante que cuando compras para invertir tú nunca te proyectas viviendo allí, se tiene que pensar que es para otras personas", explica, una filosofía que ha marcado gran parte de sus decisiones de inversión.

Natalia, propietaria de 20 pisos: así conquistó el mercado inmobiliario internacional

Su formación como arquitecta también ha influido en la forma en la que selecciona y reforma sus inmuebles. "Como arquitecta me gusta que la gente que alquila mis pisos esté contenta, que tengan luz natural, patio fuera si puede ser, que sea bonito...", explica. Una filosofía con la que busca que las viviendas resulten atractivas y cómodas para quienes las habitan.

Entre las operaciones que más recuerda se encuentra un edificio con cinco viviendas situado en el norte de Francia y una casa ubicada en el centro de una ciudad que acabó transformando en tres pequeños apartamentos tipo estudio. "Este proyecto ahora estoy muy contenta pero en su momento fue un poco problemático", reconoce.

Proyectos nuevos

Actualmente, Natalia se encuentra ultimando una de las operaciones más importantes de su trayectoria como inversora. Se trata de un edificio compuesto por ocho pequeños apartamentos y estudios que espera incorporar próximamente a su cartera.

Las previsiones económicas de este proyecto son especialmente atractivas. "Con los 8 pisos calculo que pueda llegar a tener un alquiler de 3.600 euros, me puede dar un rendimiento de 11,5 % que no está mal", explica. Aun así, considera que las cifras podrían ser incluso mejores una vez finalicen los trabajos y los inmuebles salgan al mercado. "Sé que lo voy a poder alquilar más caro que esto", asegura.

La arquitecta también destaca cómo ha evolucionado su forma de financiar las inversiones. Según cuenta, mientras que en sus primeros proyectos en Francia tuvo que aportar una importante cantidad de dinero propio, las siguientes operaciones requirieron una inversión inicial mucho menor.

"Hace dos o tres años cuando empecé en Francia tuve que poner 20.000 euros de aporte además de lo que pedí al banco para comprar y reformar y el segundo 0", afirma. Sobre las reformas, calcula que los costes suelen situarse entre "1.000 y 1.500 euros por metro cuadrado".