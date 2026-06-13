Cabogata Beach Hotel: el refugio de lujo frente al Mediterráneo con uno de los mejores restaurantes de Almería

La piscina principal del Cabogata Beach Hotel, con el edificio del complejo al fondo. E.E.

Hay hoteles que sirven únicamente como lugar de paso y otros que consiguen convertirse en parte imprescindible del viaje. El Cabogata Beach Hotel pertenece a este segundo grupo. Situado en primera línea de playa, junto al paseo marítimo de El Toyo, propone una escapada donde el descanso, la gastronomía y el Mediterráneo comparten protagonismo.

Tras una profunda renovación, el establecimiento se ha consolidado como uno de los grandes referentes del turismo de lujo en el litoral almeriense. Su ubicación, a escasos minutos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, lo convierte en una base perfecta para descubrir una de las zonas más espectaculares de Andalucía.

Nada más cruzar la entrada se percibe una atmósfera tranquila. Los espacios abiertos, la luz natural y una decoración de inspiración mediterránea consiguen que el ritmo cambie casi de inmediato.

Despertar frente al mar

Durante nuestra estancia nos alojamos en una habitación Exclusive Vista Mar, una de las categorías más recomendables para quienes buscan convertir el paisaje en parte de la experiencia.

El espacio resulta amplio, moderno y funcional. La decoración apuesta por tonos claros y materiales naturales que potencian la luminosidad y transmiten una agradable sensación de calma desde el primer momento.

Las habitaciones Exclusive Vista Mar permiten disfrutar del Mediterráneo sin salir de la terraza. E.E.

Pero si hubo algo que realmente nos conquistó fue la cama. Amplia, confortable y con un colchón que invita a alargar el descanso unos minutos más antes de empezar el día.

La terraza privada termina convirtiéndose en uno de los rincones favoritos de la habitación. Sentarse frente al Mediterráneo al amanecer o contemplar la caída del sol acaba formando parte de la rutina casi sin darse cuenta.

El baño, concebido con un diseño abierto y cristal translúcido, aporta una estética contemporánea que encaja perfectamente con la personalidad del hotel.

Piscinas y spa

El exterior del Cabogata Beach Hotel está diseñado para disfrutar sin prisas.

Las piscinas ocupan buena parte del protagonismo, especialmente la principal, rodeada de amplias zonas de descanso, tumbonas y espacios donde relajarse mientras el tiempo parece detenerse.

La piscina principal del Cabogata Beach Hotel, uno de los espacios más tranquilos para desconectar durante la estancia. E.E.

Durante nuestra estancia también tuvimos acceso al spa, una experiencia que complementa a la perfección la escapada.

El circuito de aguas y la piscina interior ofrecen un ambiente sereno que invita a desconectar después de recorrer las playas de Cabo de Gata o simplemente a regalarse unas horas de tranquilidad.

La cercanía al campo de Alborán Golf y a diferentes actividades al aire libre completa una propuesta especialmente pensada para quienes buscan combinar descanso y ocio.

Una gastronomía con identidad

Uno de los aspectos que más sorprende del complejo es su apuesta por la gastronomía.

El desayuno buffet destaca por su variedad y por la posibilidad de comenzar el día con productos frescos antes de salir a descubrir los alrededores.

El desayuno buffet del Cabogata Beach Hotel destaca por su variedad de productos y opciones para todos los gustos. E.E.

Sin embargo, la auténtica joya culinaria del hotel es Origen, su restaurante gastronómico, donde el chef Juan Antonio Aguilar Fernández desarrolla una cocina mediterránea profundamente ligada al producto local.

La propuesta convierte ingredientes tan representativos como la gamba roja de Almería, los gurullos o la caballa en un recorrido por la identidad culinaria de la provincia, elevando la experiencia mucho más allá de la restauración habitual de un alojamiento vacacional.

En nuestro caso, la cena terminó siendo uno de los momentos más memorables de toda la estancia y confirmó que el Cabogata Beach Hotel ha sabido convertir la gastronomía en uno de sus grandes argumentos.

La puerta a Cabo de Gata

Su ubicación permite recorrer cómodamente el paseo marítimo de El Toyo y acceder en pocos minutos a algunas de las playas, calas y paisajes más emblemáticos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Frente a otros destinos más concurridos, aquí predominan la tranquilidad, los espacios abiertos y la sensación de desconexión que caracteriza a esta parte del litoral andaluz.

Precisamente esa combinación entre naturaleza, comodidad y buena comunicación hace que el hotel funcione tanto para una escapada de fin de semana como para unas vacaciones más largas.

Un lugar al que apetece regresar

El Cabogata Beach Hotel demuestra que el lujo no depende únicamente de las estrellas que figuran en la fachada, sino de la capacidad para crear una experiencia completa alrededor del viajero.

Las habitaciones con vistas al mar, las zonas de relax, el spa y una propuesta gastronómica encabezada por Origen convierten la estancia en mucho más que unas simples vacaciones.

La terraza de la habitación Exclusive Vista Mar ofrece una panorámica privilegiada del Mediterráneo. E.E.

Al marcharse queda la sensación de que todavía quedan amaneceres por contemplar desde la terraza, calas por descubrir y platos por volver a probar.

Y esa es probablemente la mejor señal de que un hotel ha cumplido su objetivo: conseguir que uno quiera regresar incluso antes de haber emprendido el camino de vuelta.