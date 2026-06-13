Austria da una lección a España con el impuesto de donaciones: los padres e hijos están exentos de pagar el tributo

Austria eliminó hace casi dos décadas el impuesto sobre donaciones y, desde entonces, las transferencias de dinero entre familiares directos pueden realizarse sin tener que pagar este tributo. Se trata de un sistema muy distinto al español, donde el coste de donar bienes o dinero depende de la comunidad autónoma en la que resida el beneficiario.

La desaparición de este impuesto se produjo el 1 de agosto de 2008, cuando dejó de aplicarse el antiguo gravamen que afectaba a las transmisiones gratuitas de patrimonio. Desde ese momento, las donaciones dejaron de tributar de forma específica, aunque eso no significa que desaparecieran todas las obligaciones legales.

Donaciones sin impuesto

En la práctica, un padre puede donar dinero a un hijo en Austria sin tener que pagar impuesto de donaciones. Lo mismo sucede entre cónyuges y otros familiares cercanos, una circunstancia que diferencia al país de buena parte de Europa.

Sin embargo, la normativa austriaca mantiene un sistema de control para evitar el fraude y el blanqueo de capitales. Por ello, determinadas donaciones deben comunicarse a la Administración tributaria aunque no generen ningún pago.

En el caso de los familiares próximos, la obligación de declaración aparece cuando el importe acumulado supera los 50.000 euros en el plazo de un año.

Para personas sin parentesco cercano, el límite se reduce a 15.000 euros acumulados durante un periodo de cinco años.

La comunicación debe realizarse en un plazo máximo de tres meses desde que se supera el umbral correspondiente y afecta tanto al donante como al donatario, además de abogados o notarios cuando intervienen en la operación.

La obligación alcanza a dinero en efectivo, participaciones empresariales, acciones, préstamos, bonos, vehículos, embarcaciones, joyas, obras de arte, derechos de autor o derechos de usufructo, entre otros activos.

Cuando la donación es un inmueble

La situación cambia cuando la transmisión afecta a una vivienda o a un terreno. Aunque Austria no aplica un impuesto específico sobre donaciones, estos bienes sí están sujetos al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

Además, también pueden generar el pago de determinadas tasas vinculadas a la inscripción en el Registro de la Propiedad.

Precisamente por este motivo, las transmisiones inmobiliarias siguen un procedimiento diferente y no forman parte del sistema general de declaración previsto para el resto de donaciones.

La normativa también contempla algunas excepciones. No es necesario comunicar determinadas entregas de ropa, enseres domésticos u objetos de uso cotidiano, así como algunos regalos habituales por celebraciones cuyo valor no supere los 1.000 euros anuales.

También existen beneficios para determinadas asignaciones destinadas a fines de vivienda entre cónyuges y para entregas realizadas a organizaciones sin ánimo de lucro.

Diferencias con España

Si una donación que supera los límites legales no se declara en plazo, la Administración tributaria puede imponer sanciones. La legislación prevé multas de hasta el 10% del valor razonable de los bienes cuando existe obligación de comunicación y esta se incumple.

No obstante, la normativa contempla la posibilidad de presentar una autodenuncia dentro del año siguiente al vencimiento del plazo de tres meses, siempre que se regularice correctamente la situación, lo que puede eximir de la sanción.

El modelo austriaco contrasta con el español. En España sigue existiendo el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, un tributo de carácter autonómico cuya regulación varía considerablemente entre comunidades.

Esto provoca que una misma donación entre padres e hijos pueda resultar prácticamente gratuita en algunos territorios gracias a las bonificaciones existentes, mientras que en otros suponga el pago de una cantidad muy superior.

En definitiva, Austria ofrece un sistema en el que las donaciones entre familiares directos no pagan un impuesto específico, aunque siguen sujetas a determinadas obligaciones de información y, en el caso de los inmuebles, a otros gravámenes diferentes.