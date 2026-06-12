Ya es oficial: la Seguridad Social permitirá compatibilizar la pensión con un empleo desde agosto

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que modifica la regulación de la jubilación flexible, una modalidad que permite a quienes ya cobran una pensión contributiva volver a trabajar a tiempo parcial sin perder por completo la prestación.

La nueva normativa entrará en vigor el próximo 28 de agosto y forma parte de las medidas impulsadas por el Gobierno para favorecer la compatibilidad entre trabajo y pensión e incentivar que los trabajadores prolonguen su vida laboral.

Aquellos pensionistas que ya estuvieran acogidos a la jubilación flexible antes de la entrada en vigor de la reforma continuarán rigiéndose por la normativa anterior, mientras que las nuevas solicitudes deberán adaptarse a las nuevas reglas.

En qué consiste la jubilación flexible

La jubilación flexible permite que una persona que ya se ha jubilado y percibe una pensión contributiva vuelva a incorporarse al mercado laboral mediante un contrato a tiempo parcial por cuenta ajena.

Durante ese periodo, el beneficiario compatibiliza el salario con el cobro de una parte de la pensión. La cuantía de esta última se reduce en función de la jornada que desempeñe el trabajador.

Cuando finaliza la relación laboral, la Seguridad Social restablece el importe íntegro de la pensión y puede tener en cuenta las nuevas cotizaciones realizadas durante ese tiempo conforme a la legislación vigente.

Los cambios que entran en vigor en agosto

La reforma introduce varias modificaciones destinadas a hacer más atractiva esta modalidad y facilitar que más jubilados puedan reincorporarse parcialmente al mercado laboral.

Entre las novedades figura una mayor flexibilidad en la jornada compatible con la jubilación flexible, ampliando los márgenes existentes hasta ahora para quienes deseen trabajar sin renunciar totalmente a su pensión.

Con ello, el Ejecutivo pretende fomentar el envejecimiento activo y aprovechar la experiencia profesional de los trabajadores de mayor edad en un contexto de creciente envejecimiento demográfico.

Cada vez más españoles retrasan su jubilación

Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cada vez son más las personas que optan por permanecer en activo más allá de la edad ordinaria de jubilación.

Al mismo tiempo, las jubilaciones anticipadas han reducido su peso dentro del conjunto de nuevas altas, una tendencia que el Gobierno quiere reforzar mediante distintos incentivos económicos.

El objetivo es favorecer que quienes puedan y deseen seguir trabajando retrasen su retirada definitiva del mercado laboral y contribuyan durante más tiempo al sistema.

Requisitos para acceder

Para solicitar la jubilación flexible es necesario ser beneficiario de una pensión contributiva de jubilación y formalizar posteriormente un contrato de trabajo a tiempo parcial por cuenta ajena.

Asimismo, el pensionista debe comunicar a la Seguridad Social el inicio de la actividad laboral, cualquier modificación de la jornada pactada y el cese definitivo del trabajo cuando este se produzca.

Mientras permanezca acogido a esta modalidad seguirá manteniendo su condición de pensionista y conservará el acceso a la asistencia sanitaria y al resto de derechos que le correspondan.

Diferencias con la jubilación activa y la parcial

La jubilación flexible no debe confundirse con la jubilación activa ni con la jubilación parcial, ya que cada una cuenta con requisitos y características diferentes.

La jubilación activa permite compatibilizar el cobro de la pensión con una actividad laboral bajo un régimen específico propio, mientras que la flexible exige la existencia de un contrato a tiempo parcial por cuenta ajena.

Por su parte, la jubilación parcial está pensada para trabajadores que reducen su jornada antes de retirarse definitivamente y, en determinados casos, puede ir acompañada de un contrato de relevo.

Antes de optar por cualquiera de estas modalidades conviene analizar las condiciones de cada una de ellas para comprobar cuál se adapta mejor a la situación personal y laboral del interesado.