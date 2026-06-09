Los economistas coinciden: los bloques de viviendas de más de 20 años pagan facturas más elevadas de luz y gas

Más de la mitad de las viviendas que existen en España fueron construidas antes del año 1980. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y del Ministerio de Vivienda, cerca del 60% tiene más de 40 años, mientras millones de pisos levantados entre los años 80 y principios de los 2000 empiezan a mostrar signos claros de envejecimiento.

Muchas de esas construcciones, además, se levantaron con normas menos exigentes en aislamiento y eficiencia energética. Los arquitectos recuerdan que, antes del Código Técnico de la Edificación de 2006, numerosos edificios se construyeron con sistemas que hoy resultan insuficientes frente a la humedad, el frío y el calor.

El problema no afecta solo a la estética o al confort de la vivienda. Las humedades y las pérdidas de temperatura aumentan el consumo energético y elevan las facturas de muchas familias. Por eso, cada vez más arquitectos advierten de la importancia de revisar el aislamiento de los bloques antiguos antes de que los daños sean mayores.

Qué dicen los expertos

De acuerdo con los expertos, no todos los bloques de viviendas envejecen igual. Hay edificios que mantienen un buen comportamiento térmico pese al paso del tiempo y otros que, apenas veinte o treinta años después de su construcción, empiezan a presentar filtraciones, condensaciones y problemas de aislamiento que afectan directamente al interior de las viviendas.

Es precisamente ahí donde los arquitectos están poniendo el foco, sobre todo en comunidades construidas antes de las exigencias energéticas actuales.

Uno de los síntomas más habituales aparece en forma de manchas oscuras en las esquinas de las habitaciones, paredes húmedas, pintura que se levanta o sensación constante de frío en invierno y calor excesivo en verano.

Muchas veces se piensa que se trata simplemente de un problema de ventilación o de un exceso puntual de humedad, aunque los expertos recuerdan que detrás puede esconderse un aislamiento deficiente de la fachada o de los cerramientos del edificio.

Las consecuencias van mucho más allá de lo visual. Cuando una vivienda presenta problemas de aislamiento, la temperatura interior se vuelve mucho más inestable y resulta más difícil mantener el confort dentro de casa.

Las paredes, techos y ventanas dejan escapar el calor en invierno y favorecen la entrada de altas temperaturas durante los meses más cálidos. Esa pérdida constante de temperatura obliga a utilizar con mayor frecuencia la calefacción, los radiadores eléctricos o el aire acondicionado.

Imagen de una humedad en una vivienda.

Los sistemas de climatización necesitan trabajar durante más horas para compensar esas fugas térmicas, algo que termina incrementando de forma notable el consumo energético del hogar y elevando las facturas de luz y gas mes tras mes.

Además de las facturas, la humedad continuada puede deteriorar paredes, techos y carpinterías con el paso de los años, lo cual puede provocar un mayor gasto en reformas.

La prueba del papel de aluminio

Debido a estos motivos, muchos arquitectos están recomendando una comprobación muy sencilla para detectar posibles problemas de aislamiento y humedad en la vivienda, una prueba que cualquier persona puede realizar en casa sin herramientas especiales ni grandes inversiones.

Se trata de la conocida prueba del papel de aluminio, un método doméstico que sirve para detectar si el origen de la humedad procede de un problema de condensación interior o de un fallo en el aislamiento del edificio.

La prueba consiste en pegar un trozo de papel de aluminio directamente sobre una pared de la vivienda, preferiblemente en una zona donde hayan aparecido manchas de moho o donde exista sensación de humedad.

Los especialistas aconsejan hacerlo durante días lluviosos o especialmente húmedos, ya que en esas condiciones resulta más fácil detectar alteraciones térmicas y condensaciones.

Un hombre arranca el papel de aluminio del dispensador de plástico.

Una vez colocado, el papel debe permanecer adherido a la pared entre 48 y 72 horas. Pasado ese tiempo, se despega cuidadosamente y se observa qué parte presenta humedad. Ahí es donde aparece la clave que permite interpretar el origen del problema.

Si la cara del papel que estaba pegada directamente a la pared aparece húmeda o fría, los arquitectos señalan que existe un problema relacionado con el aislamiento de la fachada o del cerramiento exterior del bloque.

Eso significa que la pared está permitiendo el paso de humedad o perdiendo temperatura de manera excesiva, algo muy frecuente en edificios antiguos o con materiales deteriorados.

En cambio, si la humedad aparece en la cara exterior del papel, la que estaba orientada hacia el interior de la vivienda, el problema suele estar relacionado con la ventilación de la casa y no tanto con la fachada.

En esos casos, el vapor generado al cocinar, ducharse o tender ropa dentro de casa acaba condensándose en las superficies frías. Los expertos recomiendan entonces mejorar la ventilación diaria, abrir las ventanas al menos durante media hora y evitar acumular exceso de humedad en el interior.

También puede ocurrir que ninguna de las dos caras presente humedad. En ese caso, no existiría un problema importante ni de aislamiento ni de condensación en esa zona concreta de la vivienda.