Suiza da una lección a España con la vivienda: contratos indefinidos por ley y un control que impide subidas abusivas

El acceso a la vivienda en España se ha convertido en uno de los grandes focos de tensión social en los últimos años. El encarecimiento del alquiler, unido a la inestabilidad de los contratos, ha generado un escenario en el que muchos no saben cuánto pagarán dentro de unos años ni si lo que abonan les permitirá mantener unas condiciones de vida dignas.

A pesar de las reformas introducidas, el mercado del alquiler español sigue funcionando con una lógica marcada por ciclos cortos y reajustes frecuentes. Cuando un contrato llega a su fin, el equilibrio se rompe y el inquilino vuelve a negociar desde una posición débil, en un contexto donde la demanda supera ampliamente a la oferta.

Frente a este modelo, otros países europeos han desarrollado sistemas que priorizan la estabilidad y el control de los precios desde una perspectiva más técnica. Es el caso de Suiza, donde el alquiler se articula en torno a contratos indefinidos y mecanismos que limitan las subidas abusivas.

Un modelo basado en estabilidad y control técnico

El mercado del alquiler en Suiza funciona bajo una premisa clara: la vivienda no debe ser una fuente de incertidumbre constante para quien la habita. Por eso, la figura del contrato indefinido no es una excepción, sino la norma.

Este tipo de acuerdo elimina la presión de las renovaciones periódicas y permite al inquilino permanecer en su hogar durante años, incluso décadas, siempre que cumpla con sus obligaciones.

El propietario, por su parte, solo puede recuperar la vivienda si acredita una necesidad personal justificada, lo que introduce un equilibrio que reduce la rotación y aporta estabilidad al sistema.

Esa estabilidad contractual va acompañada de un mecanismo de control de precios que se aleja del concepto tradicional de mercado libre. En lugar de depender exclusivamente de la oferta y la demanda, el alquiler se calcula en función de los costes reales del propietario.

La rentabilidad está vigilada y limitada, lo que impide que las subidas respondan únicamente a la presión del mercado o a la escasez de vivienda disponible.

Uno de los pilares de este sistema es la tasa de referencia hipotecaria, un indicador oficial que actúa como guía para ajustar los alquileres. Cuando esta tasa sube, el propietario puede trasladar parte de ese incremento al inquilino, aunque de forma proporcional y regulada.

Suiza, en una imagen de ilustración.

Sin embargo, cuando baja, ocurre algo poco habitual en otros países: el inquilino tiene derecho a exigir una reducción de la renta. Esta simetría introduce una lógica de equilibrio que protege a ambas partes.

A esta referencia se suma la posibilidad de repercutir una parte limitada de la inflación, así como pequeños incrementos destinados a cubrir gastos de mantenimiento.

No todo vale, y la ley distingue con precisión entre lo que supone una mejora real de la vivienda y lo que simplemente es conservación.

Solo las inversiones que aumentan el valor del inmueble justifican una subida del alquiler, mientras que las reparaciones ordinarias quedan fuera de esa lógica.

El sistema se completa con un elemento clave, que es la capacidad del inquilino para impugnar el precio del alquiler incluso después de haber firmado el contrato.

Si considera que la renta es abusiva en comparación con el anterior arrendamiento, puede acudir a una autoridad de conciliación sin coste alguno. Este mecanismo corrige posibles excesos y actúa como elemento disuasorio frente a subidas injustificadas.

Las diferencias con España

Frente a este modelo, el mercado español presenta una estructura muy distinta. Aunque la legislación ha introducido ciertos límites y ha ampliado la duración mínima de los contratos, la realidad es que estos siguen teniendo una fecha de caducidad.

Al llegar ese momento, el inquilino se enfrenta a un escenario incierto en el que el propietario puede optar por no renovar o plantear nuevas condiciones económicas. Esa ruptura periódica genera ciclos de inestabilidad que no existen en el sistema suizo.

Las medidas de control de precios en España, además, tienen un alcance limitado. El tope a la actualización anual de las rentas actúa únicamente sobre contratos en vigor, lo que deja fuera el momento más crítico: la firma de un nuevo contrato.

Es ahí donde los precios suelen experimentar incrementos más pronunciados, especialmente en zonas con alta demanda. Aunque se han introducido índices de referencia en áreas tensionadas, su aplicación no es homogénea y depende en gran medida de decisiones autonómicas.

Imagen de una mujer mirando pisos.

El impacto de estas diferencias se refleja con claridad en el esfuerzo económico que deben asumir los hogares. En España, el porcentaje de ingresos destinado al alquiler alcanza niveles elevados, especialmente en grandes ciudades, donde puede superar la mitad del salario en algunos casos.

Esta carga limita la capacidad de ahorro y condiciona otros aspectos de la vida cotidiana. En Suiza, pese a que los precios nominales son más altos, el peso relativo del alquiler se mantiene en niveles más sostenibles gracias a salarios más elevados y a un sistema que evita subidas abruptas.

A todo ello se suma la escasez de oferta y el elevado número de interesados por cada vivienda, que refuerzan la posición del propietario y reducen el margen de negociación del inquilino.

Esta dinámica favorece un mercado más volátil, donde la estabilidad depende menos de la ley y más de las condiciones del momento.