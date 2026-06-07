Malia, médica cubana en España: "Cobro 2.232 euros al mes, trabajo 40 horas semanales y no hago guardias"

Son muchas las personas que han llegado a España para poder vivir mejor que en su país de origen, como le ha sucedido a Malia, una médica cubana que trabaja en una residencia de ancianos y que no ha tenido dudas a la hora de compartir sus ingresos con sus seguidores.

Lo ha hecho a través de su cuenta de TikTok (@maliallovetg), en donde ha explicado cuánto cobra cada mes, detallando tanto su salario bruto como las deducciones e impuestos que se le aplican, buscando así ayudar a quienes tienen dudas sobre cómo de bien pagado está su empleo.

Malia comienza explicando que el sueldo de un médico en España se compone de salario base más complementos, además de comparar entre el sector público y privado, y recordando que existen diferencias entre comunidades autónomas y especialidades.

En el sector público indica que existen tramos por antigüedad, complementos de destino según el puesto y complementos específicos (guardias, productividad, turnicidad…), mientras que, en el privado, el sueldo suele incluir una remuneración fija y, en ocasiones, variables por objetivos o consultas.

El sueldo de una médica en España

Malia explica que actualmente recibe un salario base de 1.813,70 euros al mes, un importe que se corresponde con el sueldo fijo establecido en el convenio colectivo de las residencias privadas, donde se regulan los salarios de los diferentes profesionales en función del puesto que ocupen.

A ese salario base se le suma un complemento que denomina "complemento absorbible", que en su caso asciende a 1.225,68 euros, una cantidad adicional que la empresa añade para completar el sueldo total del trabajador.

De esta manera, confirma que "cobro 2.232 euros al mes, trabajo 40 horas semanales y no hago guardias", que es el dinero que le queda después de las deducciones e impuestos, puesto que sumando el salario base y el complemento, su sueldo bruto mensual es de 3.039,38 euros al mes.

A este salario bruto se le aplican varias deducciones obligatorias, la principal correspondiente al IRPF, que en este caso es de un 19,40%, lo que supone un total de 589,64 euros al mes. A ello se suma el descuento de la cotización a la Seguridad Social, que sirve para cubrir prestaciones como bajas laborales, jubilación o paro, y que alcanza los 217,21 euros al mes.

De esta manera, sumando el total de impuestos y cotizaciones, paga en total 806,85 euros al mes. Por tanto, tras aplicar todas las deducciones, su salario neto final cada mes es de 2.232,53 euros.

Sueldo medio de un médico en España

Los médicos cobran en España un sueldo bruto medio de 49.139 euros anuales, lo que supone un salario neto de 35.000-37.000 euros al año, o lo que es lo mismo, unos 2.500-2.600 euros netos al mes, una vez que se han descontado el IRPF y las cotizaciones.

Su salario depende de varios factores clave, que son:

Experiencia: los profesionales con más años de experiencia son los que disfrutan de sueldos más elevados. Quienes tienen entre seis y diez años de experiencia ganan unos 49.000 euros anuales, mientras que los profesionales con más de una década de experiencia ven cómo sus emolumentos crecen hasta cerca de 72.000 euros.

los profesionales con más años de experiencia son los que disfrutan de sueldos más elevados. Quienes tienen entre seis y diez años de experiencia ganan unos 49.000 euros anuales, mientras que los profesionales con más de una década de experiencia ven cómo sus emolumentos crecen hasta cerca de 72.000 euros. Guardias: las horas extra fuera del horario habitual son claves de cara a aumentar el salario mensual de estos trabajadores. La retribución en días laborales por las guardias es de 28,56 euros brutos por hora, y de 31,26 euros por hora en festivos. Gracias a ellas, el sueldo de los trabajadores puede crecer de forma considerable.

las horas extra fuera del horario habitual son claves de cara a aumentar el salario mensual de estos trabajadores. La retribución en días laborales por las guardias es de 28,56 euros brutos por hora, y de 31,26 euros por hora en festivos. Gracias a ellas, el sueldo de los trabajadores puede crecer de forma considerable. Dedicación exclusiva: aquellos profesionales que trabajan solo en el sistema público, sin compatibilizar con la sanidad privada, reciben un complemento de unos 3.360 euros al año.

aquellos profesionales que trabajan solo en el sistema público, sin compatibilizar con la sanidad privada, reciben un complemento de unos 3.360 euros al año. Especialidad: no todas las áreas se pagan igual, ya que en algunas de ellas se paga más a los médicos. Mientras que un médico de atención privada puede cobrar unos 45.000 euros anuales, un cardiólogo puede percibir unos 70.000 euros al año.

Como decimos, la remuneración varía en función de la especialización, y más allá de las mencionadas, entre los mejor pagados se encuentran los profesionales de ginecología y dermatología, que pueden llegar a superar los 100.000 euros anuales.

Por su parte, un neurocirujano percibe unos 60.000 euros anuales, un traumatólogo cerca de 70.000 euros al año y un médico de gastroenterología gana cerca de 65.600 euros al año.

En cuanto a los médicos sin especialidad, son profesionales que pueden rondar los 35.300 euros brutos anuales, lo que equivale a un salario mensual que ronda los 2.200 euros netos al mes. No obstante, puede crecer según los complementos que le correspondan.

España frente a otros países

Los salarios de los médicos en España se encuentran por debajo de varios países europeos y otros mercados como Estados Unidos. De hecho, se sitúa según datos de Lenstore en el séptimo puesto de la Unión Europea en lo que respecta a retribución.

En donde mejor se paga a estos profesionales es en Estados Unidos, donde se perciben unos 170.400 euros, mientras que, en Europa, donde mejor se paga a los médicos es en Bélgica y Finlandia, con 168.200 y 160.600 euros, respectivamente.

Además, nuestro país se encuentra también por debajo de países como Países Bajos (136.600 euros) o Francia (117.560 euros). De esta forma, son evidentes las diferencias entre unos y otros países.