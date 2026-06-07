Una abogada, sobre el subsidio para mayores de 52: "Heredar dinero o una vivienda puede hacer que lo pierdas"

El subsidio para mayores de 52 años se ha convertido en una de las ayudas más importantes para las personas desempleadas que se encuentran cerca de la jubilación en España. Gestionado por el SEPE, permite percibir una prestación mensual mientras no se encuentre trabajo y se sigan cumpliendo los requisitos exigidos.

Una de sus principales ventajas es que puede mantenerse durante años, ya que el beneficiario puede seguir cobrándolo hasta reincorporarse al mercado laboral o alcanzar la edad de jubilación.

Sin embargo, aunque muchas personas creen que se trata de una ayuda permanente, lo cierto es que existen determinadas circunstancias que pueden provocar su suspensión o incluso su extinción.

Precisamente una de las dudas más frecuentes tiene que ver con las herencias. ¿Qué ocurre si una persona que cobra este subsidio recibe una vivienda, dinero u otros bienes? Sobre esta cuestión ha querido arrojar luz la abogada especializada en Seguridad Social y Extranjería Miriam Ruiz Acosta a través de uno de sus vídeos.

La experta explica que: "¿Voy a perder el subsidio por desempleo si recibo una herencia? Esta es una duda que tenéis muchas personas pero tengo que deciros que las herencias se consideran ingresos irregulares. Es decir, ingresos que no percibes mes a mes, sino que recibes de forma esporádica", comienza explicando.

Por este motivo, recibir una herencia no implica necesariamente perder la ayuda de forma definitiva. Según aclara la letrada, el criterio general es diferente al que se aplica con otros ingresos periódicos que sí se perciben todos los meses.

De hecho, Miriam Ruiz Acosta señala que: "Si recibes una herencia como regla general solamente se te va a suspender el subsidio por desempleo para mayores de 52 años durante un mes. Salvo que esa herencia luego te reporte unos ingresos mensuales que sean regulares".

Heredar una vivienda

Para explicar cómo funciona este mecanismo, la abogada pone como ejemplo el caso de una persona que hereda una vivienda valorada en 100.000 euros. En este supuesto, la normativa obliga a computar ese importe como renta durante un único mes a efectos del subsidio.

Tal y como explica Miriam Ruiz Acosta: "Imagínate que recibes como herencia una vivienda que está valorada en 100.000 euros, aquí lo que dice la ley es que esos 100.000 euros tienes que dividirlos entre 12 meses. Lo que daría un resultado de unos 8.300 euros y como estos son superiores al límite de ingresos que ahora mismo están fijados en 915 euros al mes, eso quiere decir que el subsidio por desempleo se te va a suspender como digo durante un mes".

Una vez transcurrido ese periodo, la situación puede volver a la normalidad siempre que la herencia no genere nuevos ingresos recurrentes. En ese caso, el beneficiario tendrá derecho a recuperar la prestación.

La propia letrada recuerda que: "Si después de ese mes ya no tienes otro tipo de ingresos entonces vas a poder reanudar el cobro del subsidio por desempleo para mayores de 52 años y además vas a tener que hacerlo en el plazo de 15 días hábiles desde que transcurre ese mes si no quieres perder más días de subsidio".

Cuándo puedes perder la ayuda

La situación cambia cuando los bienes heredados generan ingresos de forma periódica. Por ejemplo, si la vivienda heredada se alquila y produce una renta mensual que supera el límite establecido por el SEPE para mantener el subsidio.

Sobre este escenario, Miriam Ruiz Acosta explica: "Ahora bien, si esa vivienda que has heredado tiene un alquiler que te reporta unos ingresos mensuales fijos de 1.500 euros, entonces en ese caso como sí que tendrías unos ingresos regulares que superarían ese límite de ingresos de 915 euros mensuales que te he indicado, ahí ya no podrías reactivar el subsidio".

Es decir, el problema no es tanto recibir la herencia en sí misma como los rendimientos que pueda generar posteriormente. Si esos ingresos pasan a ser habituales y superan los límites económicos establecidos para acceder a la ayuda, el derecho al subsidio desaparece.

El plazo que puede provocar la extinción definitiva

Otro aspecto importante que destaca la abogada tiene que ver con el tiempo durante el que la prestación permanece suspendida. Y es que no recuperar el subsidio dentro de determinados plazos o mantener una situación de incompatibilidad durante demasiado tiempo puede acabar teniendo consecuencias definitivas.

En palabras de la experta: "Si la suspensión del subsidio excede ya los 12 meses, entonces en ese caso el subsidio se te extingue directamente".

Por ello, los especialistas recomiendan comunicar cualquier cambio patrimonial al SEPE, revisar cómo afecta la herencia a los límites de rentas y analizar cada caso de forma individual antes de tomar decisiones que puedan comprometer una ayuda que, para muchas personas, supone su principal fuente de ingresos hasta la jubilación.