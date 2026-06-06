Es oficial: las vacaciones de un trabajador no pueden empezar un viernes porque se pierden días de descanso

Con la llegada del verano, miles de trabajadores comienzan a planificar sus vacaciones. Sin embargo, hay un detalle que suele pasar desapercibido y que puede hacer que muchos empleados disfruten de menos días de descanso de los que realmente les corresponden.

Así lo ha explicado el abogado laboralista Juanma Lorente. El experto aclara que si tu jornada laboral es de lunes a viernes, tus vacaciones no deben comenzar un viernes. Según sostiene, hacerlo implica perder parte del tiempo de descanso al que tienes derecho.

"Las vacaciones no pueden empezar un viernes y me da igual cómo se ponga tu empresa", afirma Lorente. El motivo tiene que ver con la forma en la que se computan las vacaciones cuando estas están establecidas en días naturales.

Comenzar las vacaciones un viernes

El artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores establece que el periodo anual de vacaciones retribuidas no puede ser inferior a 30 días naturales. Esto significa que se cuentan todos los días del calendario, incluidos sábados, domingos y festivos, salvo que el convenio colectivo disponga otra fórmula basada en días laborables.

Partiendo de esta base, Lorente explica que si una persona trabaja de lunes a viernes y empieza sus vacaciones un viernes, ese mismo día comenzará el cómputo de los 30 días naturales.

Como consecuencia, el sábado y el domingo siguientes también se descontarán de las vacaciones, aunque ya fueran días de descanso habituales. "Son treinta días naturales y el sábado y el domingo ya se estarían contando dentro de esos treinta. Estarías perdiendo dos días", señala el abogado.

Por ello, considera que lo correcto es que las vacaciones comiencen el primer día laborable de la semana del trabajador. En el caso más habitual, de lunes a viernes, ese día sería el lunes. Así, el descanso semanal previo no se consume dentro del periodo vacacional.

La misma lógica se aplica a otros horarios. Si un empleado trabaja de martes a sábado, sus vacaciones deberían iniciarse el martes, que es el primer día hábil de su semana laboral.

Qué dice la ley

Aunque el Estatuto de los Trabajadores no recoge de forma literal que las vacaciones deban comenzar siempre un lunes, sí establece una serie de principios que han sido desarrollados por los tribunales y la jurisprudencia laboral.

Entre ellos destaca la idea de que el periodo vacacional no debe solaparse con los días de descanso semanal del trabajador, ya que eso supondría reducir de manera efectiva el tiempo de vacaciones.

Diversas resoluciones judiciales han respaldado que las vacaciones comiencen en un día laborable y no durante un día de descanso o festivo, salvo que esos días formen parte habitual de la jornada de trabajo del empleado.

Los expertos recuerdan además que las fechas de vacaciones deben fijarse de común acuerdo entre la empresa y el trabajador, respetando lo que establezca el convenio colectivo.

La empresa no puede decidir unilateralmente cuándo disfruta el empleado de sus vacaciones salvo en los supuestos previstos por la normativa o el propio convenio.

Asimismo, el trabajador tiene derecho a conocer las fechas de sus vacaciones con al menos dos meses de antelación. Si existe desacuerdo, la cuestión puede resolverse ante la jurisdicción social mediante un procedimiento específico y rápido.

Revisa tu convenio

Los especialistas recomiendan no dar por hecho que todas las empresas aplican el mismo sistema de vacaciones. Aunque la ley fija un mínimo de 30 días naturales al año, muchos convenios colectivos mejoran esta condición y establecen directamente 22 o más días laborables.

Esta diferencia es fundamental. Cuando las vacaciones se computan en días laborables, los fines de semana no descuentan días de descanso. En cambio, cuando se contabilizan en días naturales, sí forman parte del periodo vacacional.

Por eso, antes de solicitar unas vacaciones, conviene revisar el convenio colectivo y el contrato de trabajo para comprobar cómo se calculan los días disponibles. Solo así es posible saber si empezar las vacaciones un viernes puede suponer una pérdida real de días de descanso.