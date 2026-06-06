María Pastor: "Los bienes adquiridos por herencia no tributan en el IRPF, compensa más que la donación"

Las donaciones se han convertido en España en una herramienta cada vez más utilizada por las familias para adelantar la transmisión de patrimonio. Solo en el último año se formalizaron más de 225.000 donaciones entre familiares ante notario, una cifra récord muy vinculada a ese mayor apoyo de padres a hijos para facilitar el acceso a la vivienda.

Es precisamente ese aumento en las donaciones entre familiares el que ha llevado a muchas familias españolas a hacerse la misma pregunta: ¿es mejor donar los bienes en vida o esperar a transmitirlos mediante una herencia? Aunque ambas fórmulas permiten trasladar patrimonio de una generación a otra, sus consecuencias fiscales no son exactamente las mismas.

Para resolver esta duda, María Pastor, abogada de Vilches Abogados, explica en uno de sus vídeos cuáles son los principales impuestos que entran en juego y qué alternativa suele resultar más ventajosa desde un punto de vista tributario

#donaciones #impuestos #planificacionfinanciera #derechosucesorio ♬ sonido original - Vilches Abogados Madrid @vilchesabogados 💸 ¿DONAR O HEREDAR? CUIDADO CON ESTO A simple vista parece lo mismo… pero para Hacienda NO lo es. 👉 Donar en vida vs dejar en herencia 👉 Mismo resultado… pero impuestos muy diferentes 📊 La clave está en 3 impuestos: 1. Impuesto de Sucesiones y Donaciones (Se paga en ambos casos) 2. IRPF ⚠️ • En herencias → NO se paga • En donaciones → lo paga quien dona 3. Plusvalía municipal • En herencias → la paga el heredero • En donaciones → la paga quien dona 🚨 Conclusión: Donar en vida suele implicar 👉 MÁS impuestos 👉 MÁS coste fiscal Porque se acumulan IRPF + plusvalía. 💡 En muchos casos, HEREDAR es más rentable. Pero ojo: cada caso es distinto y hay excepciones. Antes de tomar una decisión, analiza bien tu situación. #herencias

Lo primero que destaca la experta es que existe un impuesto común en ambos supuestos. "El impuesto de sucesiones y donaciones. Se tiene que hacer frente tanto en la herencia como en la donación y el que lo paga es o bien el que recibe la herencia o bien el que recibe la donación".

Es decir, tanto si una persona hereda como si recibe bienes mediante una donación, deberá liquidar este impuesto. La cuantía dependerá de factores como la comunidad autónoma, el valor de los bienes recibidos o el grado de parentesco existente entre las partes.

El IRPF, el impuesto más desconocido

Sin embargo, la gran diferencia entre ambas operaciones aparece en otro impuesto mucho menos conocido por los contribuyentes. "El IRPF es el impuesto más desconocido, la diferencia es que en la herencia no lo tienes que pagar y en la donación lo tiene que pagar el que dona", señala María Pastor.

Este es un aspecto que suele sorprender a muchas familias. Cuando una persona dona un inmueble, unas participaciones o determinados bienes patrimoniales, Hacienda puede considerar que se ha producido una ganancia patrimonial. Como consecuencia, quien realiza la donación puede verse obligado a incluir dicha operación en su declaración de la Renta y tributar por ella.

En cambio, cuando los bienes se reciben mediante una herencia, esa obligación en el IRPF no existe. Por ese motivo, muchos expertos consideran que este impuesto puede marcar una diferencia importante a la hora de calcular el coste total de una transmisión patrimonial.

Pero hay otro impuesto que tampoco debe pasarse por alto: "Por último, la plusvalía municipal, tanto en la herencia como en la donación, debe pagarse".

La plusvalía municipal

La plusvalía municipal, oficialmente denominada Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, grava el aumento de valor que ha experimentado un terreno urbano con el paso del tiempo.

Cuando la transmisión afecta a una vivienda u otro inmueble urbano, este impuesto puede aparecer tanto en una herencia como en una donación.

Por tanto, quienes estén valorando ambas alternativas deben tener presente que la diferencia fiscal no se encuentra en este impuesto, ya que puede exigirse en los dos casos.

Bienes por herencia, lo que más compensa

Entonces, ¿qué opción resulta más interesante desde el punto de vista económico? María Pastor lo resume de forma clara: "Desde un punto de vista puramente fiscal compensaría más recibir los bienes por herencia ya que así evitarías el impacto del IRPF".

No obstante, la propia experta recuerda que cada situación familiar presenta características distintas. La edad de los titulares, las necesidades económicas de los hijos, la composición del patrimonio o la normativa autonómica pueden hacer que una solución sea más adecuada que otra.

Por ello, concluye con una recomendación fundamental para evitar errores que puedan resultar costosos. "Por supuesto, cada familia es un mundo y habrá detalles que desconozcamos, por lo que es muy importante asesorarse bien y ver las diferentes opciones".

Antes de donar o planificar una herencia, los especialistas aconsejan realizar un análisis individualizado que permita conocer todos los impuestos implicados y el impacto real de cada alternativa. Una decisión tomada con antelación puede traducirse en un importante ahorro fiscal y evitar problemas futuros para los herederos.