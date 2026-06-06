Carolina, albañila: "Una peluquera gana 1.000 € al mes, mientras que en la obra se pueden ganar 100 € al día"

La falta de trabajadores en la construcción se ha convertido en una de las grandes preocupaciones del sector. Mientras más de la mitad de los obreros en España supera los 45 años, las empresas buscan nuevos perfiles capaces de cubrir una demanda que no deja de crecer, especialmente en zonas con gran actividad inmobiliaria y turística.

En medio de ese escenario, las mujeres comienzan a abrirse paso en un oficio históricamente dominado por hombres. Aunque todavía representan solo el 11,2 % de la fuerza laboral de la construcción, cada vez existen más iniciativas destinadas a impulsar su incorporación, como Ella Construye, un proyecto de formación e integración femenina dentro del sector.

Justo ahí es donde aparece la historia de Carolina, una mujer que ha pasado de trabajar en informática a formarse como albañila profesional. Su caso refleja cómo muchas mujeres empiezan a ver en la construcción una alternativa laboral estable, bien remunerada y con más oportunidades de las que tradicionalmente se les habían mostrado.

Un oficio que necesita relevo

La construcción vive una paradoja clara: necesita mano de obra, pero no consigue atraerla. Durante años ha sido vista como una profesión dura, poco atractiva y asociada casi exclusivamente a los hombres, lo que ha provocado que las nuevas generaciones se alejen.

Sin embargo, ese vacío está empezando a abrir una puerta que muchas mujeres están dispuestas a cruzar.

Carolina es uno de esos ejemplos que ilustran el cambio. Su trayectoria no responde al perfil tradicional del sector, ya que durante más de dos décadas ha trabajado en el ámbito de la informática.

Concretamente, lleva 16 años en la misma empresa y acumula 23 años de experiencia en ese campo, aunque siempre ha mantenido un interés personal por las reformas y el trabajo manual.

Ese interés, que comenzó como un hobby, ha terminado convirtiéndose en una decisión profesional. "Me he inscrito en un curso para formarme en toda la parte técnica y poder desarrollar esta actividad de forma profesional", contaba en la cuenta de TikTok @Ellaconstruye.

Carolina ha optado por formarse de manera técnica para poder trabajar en la construcción con garantías, demostrando que no se trata de un salto improvisado, sino de una apuesta consciente por un sector con oportunidades reales.

"Las mujeres, al no tener una profesión definida, suelen mirar hacia trabajos tradicionalmente femeninos como enfermería, peluquería, estética… y nos perdemos otras oportunidades", asegura.

Desde su experiencia, considera que muchas mujeres se conforman con oficios tradicionalmente asociados a su género, sin explorar otras opciones que pueden ofrecer mejores condiciones. Y ahí es donde pone el foco en la construcción.

"En el mundo de la construcción, especialmente en zonas costeras, se paga muy bien. No tenemos limitaciones para acceder a esos empleos. Una peluquera puede ganar 1.000 € al mes, mientras que alicatando se pueden ganar 100 € al día".

Además, Carolina insiste en que muchas de las barreras que tradicionalmente se han asociado a este oficio ya no tienen sentido.

La evolución de las herramientas y de los métodos de trabajo ha reducido considerablemente la exigencia física, lo que permite que cualquier persona, independientemente de su género, pueda desempeñar estas tareas con eficacia.

En ese sentido, defiende que la construcción debe empezar a verse como una opción laboral más dentro del abanico disponible para las mujeres. No como una excepción, sino como una posibilidad real y accesible.

"Creo que es fundamental que, desde el mundo femenino, veamos la construcción como una posibilidad laboral real", confiesa,

Su propia experiencia demuestra que es posible cambiar de sector, formarse y encontrar nuevas oportunidades sin importar la edad o el punto de partida.

Pero su discurso no se queda ahí. También dirige un mensaje a los propios profesionales de la construcción, especialmente a los hombres que ya trabajan en el sector.

Carolina considera que es fundamental apostar por la formación continua y la tecnificación, ya que muchas veces las técnicas no se aplican correctamente en la práctica.

Según explica, incluso en tareas aparentemente básicas como el alicatado, existen carencias que podrían resolverse con una mejor preparación.

Ese doble enfoque, que combina la incorporación de mujeres y la mejora de la cualificación profesional, apunta hacia un sector más moderno, competitivo y equilibrado.

La construcción necesita adaptarse a los nuevos tiempos, y eso pasa tanto por abrirse a nuevos perfiles como por elevar el nivel técnico de quienes ya forman parte de ella.