Andorra da una lección a España con el Impuesto de Sucesiones: los padres e hijos están exentos de pagar el tributo

María Jesús Montero, Miembro del Congreso de los Diputados de España. Imagen de archivo

El Principado permite transmitir herencias entre familiares directos sin impuestos, aunque los residentes fiscales en España deben tener cuidado con Hacienda.

El Principado de Andorra se ha consolidado en los últimos años como uno de los territorios más favorables de Europa para planificar herencias y donaciones. Su sistema fiscal marca importantes diferencias con respecto a España, especialmente en lo relativo al Impuesto de Sucesiones.

Mientras que en España este tributo puede alcanzar importes elevados dependiendo de la comunidad autónoma, del patrimonio heredado y del grado de parentesco, en Andorra no existe un impuesto de sucesiones para familiares directos. Esto significa que padres, hijos y cónyuges pueden transmitir bienes y patrimonio sin pagar este gravamen.

El sistema andorrano busca ofrecer estabilidad patrimonial y atraer residentes con alto poder adquisitivo, facilitando además una planificación sucesoria mucho más sencilla que la española. A ello se suma una menor carga burocrática y una normativa especialmente favorable para las transmisiones familiares.

Herencias y donaciones sin impuestos

Una de las principales diferencias entre Andorra y España es que las herencias y donaciones entre familiares directos están completamente exentas de tributación en el Principado. De esta manera, la transmisión de bienes entre padres e hijos o entre cónyuges no genera el pago de impuestos específicos de sucesiones o donaciones.

Además, los procedimientos administrativos son más simples que en otros países europeos. En muchos casos, la gestión de la herencia resulta más rápida y con menos trámites, algo especialmente importante en momentos delicados para las familias.

La exención también alcanza a las donaciones en vida entre familiares directos, permitiendo reorganizar el patrimonio familiar sin una gran carga fiscal. Esto convierte a Andorra en uno de los destinos más atractivos de Europa para quienes buscan optimizar la transmisión de bienes entre generaciones.

En el caso de bienes inmuebles situados en territorio andorrano, también existen ventajas fiscales relevantes. Algunas transmisiones familiares pueden beneficiarse de reducciones o exenciones en determinados impuestos asociados a la transmisión patrimonial.

El límite para los residentes en España

Sin embargo, el sistema fiscal andorrano tiene un matiz importante para quienes residen fiscalmente en España. Aunque Andorra no cobre impuestos por la herencia, eso no significa automáticamente que el heredero quede libre de tributar ante la Agencia Tributaria española.

La legislación española establece que los residentes fiscales en España deben tributar por las herencias y donaciones recibidas en cualquier parte del mundo. Por tanto, si un heredero vive en Madrid, Barcelona o Valencia y recibe bienes ubicados en Andorra, Hacienda puede exigir igualmente el pago del Impuesto de Sucesiones en España.

Esto provoca que la ventaja fiscal andorrana tenga un alcance mucho mayor para aquellas familias que residen realmente en el Principado y tributan allí de manera efectiva. En los casos transfronterizos, los expertos recomiendan estudiar cuidadosamente cada situación para evitar problemas fiscales o posibles casos de doble imposición.

Además, conviene recordar que las estrategias patrimoniales deben ajustarse siempre a la normativa vigente y contar con asesoramiento profesional especializado. Los notarios y expertos fiscales insisten en la importancia de planificar las sucesiones con antelación, especialmente cuando existen bienes o familiares en distintos países.

Planificación y asesoramiento

A pesar de las ventajas fiscales de Andorra, la planificación sucesoria sigue siendo fundamental. Los especialistas recomiendan recurrir a testamentos notariales, seguros de vida con beneficiarios designados y donaciones formalizadas correctamente para evitar conflictos futuros.

También es importante documentar adecuadamente cualquier transmisión patrimonial internacional, especialmente cuando existen activos financieros, viviendas o empresas en distintos territorios.

Todo ello convierte a Andorra en un modelo especialmente atractivo para la gestión de herencias y donaciones dentro de su propio sistema fiscal. No obstante, para los residentes en España, la clave está en comprender que Hacienda puede seguir reclamando impuestos aunque el Principado no aplique ningún gravamen sucesorio.