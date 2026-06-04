Ya ha entrado en vigor el nuevo copago farmacéutico: esto pagarás por tus medicamentos según tu sueldo

La facturación de las recetas médicas cambia en la sanidad pública española, después de que haya entrado en vigor el nuevo Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros y que supone una regulación del copago en las farmacias.

Con la llegada del nuevo modelo, se producen cambios en los porcentajes y las cuantías máximas que los ciudadanos tendrán que pagar a la hora de retirar sus medicamentos del Sistema Nacional de Salud.

Los nuevos cambios provocan que las rentas mayores asuman un mayor esfuerzo financiero, pero permiten aliviar la carga económica de quienes tienen unas rentas medias y bajas, introduciendo unos topes de gasto que hasta el momento no existían.

Con esta reestructuración se busca garantizar que ningún paciente se vea obligado a abandonar un tratamiento de larga duración que necesita por motivos económicos. Así, ahora se busca proteger a los enfermos polimedicados, que hasta el momento no contaban con un límite de gasto mensual.

El nuevo esquema que ha entrado en vigor hace que la población se divida en seis tramos de renta que se diferencian los unos de otros y en los que se han hecho ajustes sobre sus aportaciones en el copago farmacéutico.

Nuevos tramos y límites del copago farmacéutico

Con el nuevo copago farmacéutico, los trabajadores con rentas inferiores a 18.000 euros anuales mantendrán su porcentaje de aportación de un 40% del valor del medicamento.

Sin embargo, la gran novedad se encuentra en la protección de la que disfrutarán los ciudadanos con ingresos inferiores a 9.000 euros, que solo tendrán que pagar un máximo de 8,23 euros al mes.

Por su parte, los que se encuentran entre ambos, es decir, entre los 9.000 y 18.000 euros de renta, el tope mensual obligatorio permanecerá fijado en 18,52 euros, por lo que, una vez alcanzado este pago, quienes necesiten de esos medicamentos no tendrán que pagar nada por ellos.

Entre los más beneficiados se encuentran quienes tienen una renta media, pues se ha establecido una rebaja al 45% (50% hasta ahora) para aquellos que declaren entre 18.000 y 60.000 euros al año. Además, dentro del grupo, para quienes no superen los 35.000 euros anuales, se ha creado un tope mensual de 61,75 euros.

Por su parte, los ciudadanos con ingresos por encima de los 60.000 euros, se mantiene el pago del 50% del medicamento, mientras que los patrimonios superiores a 100.000 euros continuarán teniendo que pagar el 60% del total del fármaco.

Copago farmacéutico para pensionistas

Los jubilados no tendrán grandes cambios con la entrada en vigor del nuevo copago farmacéutico, ya que ellos ya contaban con un modelo de protección. Sin embargo, sí que hay una nueva mejora enfocada a los mayores con ingresos intermedios.

De acuerdo al esquema anterior, el límite mensual estaba fijado en 18,52 euros al mes para jubilados que cobrasen entre 18.000 y 100.000 euros. Ahora, el copago en farmacias genera un nuevo intervalo de 18.000 a 60.000 euros anuales, donde el límite se fija en 13,37 euros.

No obstante, la gran mayoría de los pensionistas continuará pagando un 10% del precio de sus fármacos, salvo en los casos en los que sus ingresos superen los 100.000 euros, caso en el que tendrán que pagar un 60% del medicamento.

Quiénes no pagan los medicamentos

Con la reforma se amplían los colectivos de ciudadanos que están totalmente exentos de pagar cantidad alguna por sus medicamentos. Este es el caso de las personas que reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV), así como los desempleados que han agotado sus prestaciones y los perceptores de pensiones no contributivas.

Tampoco tienen que pagar por los fármacos los menores de edad con una discapacidad reconocida y las personas afectadas por enfermedades profesionales o accidentes laborales. Todos ellos podrán seguir obteniendo sus medicamentos sin pagar nada.

Una de las novedades más destacadas tiene que ver con la exención total y automática para familias que perciben el complemento de ayuda para la infancia. También ha sido creado un mecanismo de protección para pensionistas con complementos por mínimos, evitando directamente que las revalorizaciones ligadas al IPC puedan modificar sus datos de renta.

El objetivo del nuevo copago farmacéutico

Desde el Ministerio de Sanidad se asegura que la puesta en marcha de este nuevo modelo, que permitirá aliviar en más de 265 millones de euros la carga económica soportada por pacientes, ayudará a corregir las desigualdades existentes.

De esta manera se busca evitar que la situación económica de los pacientes se pueda convertir en un obstáculo para poder mantener sus tratamientos en el tiempo. Con el nuevo copago farmacéutico se corrige un sistema anterior que no protegía adecuadamente a los pacientes crónicos polimedicados dentro de la población activa.

No obstante, la reforma también supone un cambio para las farmacias, que tendrán que gestionar en su día a día un sistema de aportación más compleja, lo que requiere de un esfuerzo importante para su adaptación tecnológica y organizativa.

Por lo tanto, la nueva medida previene complicaciones evitables con respecto a los medicamentos, además de mejorar el seguimiento de los tratamientos y reducir la presión asistencial derivada de las interrupciones terapéuticas por razones económicas.

Se estima que, por primera vez, lo que aporten los pacientes será de menos del 10% del gasto total en medicamentos. La reforma entra en vigor este jueves, pero en el plazo de un mes deberá ser convalidada por el Congreso.