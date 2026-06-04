Las cocineras españolas coinciden: "Las albóndigas más ricas se hacen con puré de patata y cebolla pochada"
El puré de patata aporta suavidad y la cebolla pochada refuerza la jugosidad, consiguiendo unas albóndigas mucho más tiernas y sabrosas.
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- Total: 20 min
- Comensales: 4
Las albóndigas son una de esas recetas que nunca faltan en los recetarios familiares. Con tomate, en salsa o acompañadas de patatas, forman parte de la cocina de toda la vida y siguen siendo uno de los platos más habituales en muchos hogares españoles.
Sin embargo, conseguir que queden tiernas y jugosas no siempre resulta tan sencillo. Muchas veces la carne acaba demasiado compacta o seca después de la cocción.
Un detalle que la cocinera de 84 años, Conchita (conocida en redes sociales como @maximiliana), soluciona con un sencillo truco en su elaboración.
La cocinera compartía recientemente una receta de albóndigas en la que incorpora un ingrediente poco habitual en las recetas más tradicionales, pero que ayuda a mejorar notablemente la textura y jugosidad de las albóndigas
La clave de esta receta está en el puré de patata. En lugar de utilizar únicamente pan rallado o pan remojado para dar cuerpo a la mezcla, Conchita incorpora una pequeña cantidad de puré de patata de sobre directamente a la masa.
En este caso el puré ayuda a retener parte de la humedad y aporta una textura más suave sin endurecer la carne. Por eso las albóndigas quedan mucho más tiernas y agradables al paladar. Además, permite conseguir una masa más uniforme y fácil de trabajar.
La cocinera combina este ingrediente con carne mixta, cebolla pochada, ajo, huevo y una pastilla de caldo disuelta en leche, una mezcla que aporta todavía más jugosidad al conjunto.
La importancia del reposo
Después de mezclar todos los ingredientes, la masa queda ligeramente blanda debido a la leche y al puré de patata. Por eso Conchita añade un poco de pan rallado para equilibrar la textura y facilitar el formado de las albóndigas.
Una vez integrada la mezcla, recomienda dejarla reposar unos minutos antes de comenzar a formar las porciones. Pequeños detalles que apenas añaden trabajo a la receta, pero que terminan elevando el resultado final.
Ingredientes de las albóndigas
Ingredientes de las albóndigas
- Carne mixta, 500 g
- Cebolla, 1 unidad
- Ajo, 2 dientes
- Huevo, 1 unidad
- Pastilla de caldo de carne, 1 unidad
- Leche, 125 ml
- Puré de patata de sobre, 1 tacita
- Pan rallado, 2 cucharadas
- Tomate frito o tomate casero, 200 g
- Pimiento rojo asado, 1 unidad
- Perejil fresco picado
- Pimienta negra y blanca al gusto
- Aceite de oliva
- Harina para rebozar
Paso 1
Pica la cebolla y reserva la mitad para la salsa. Pocha la otra mitad en una sartén con un poco de aceite hasta que quede tierna.
Paso 2
Calienta un poco de leche y disuelve en ella la pastilla de caldo de carne.
Paso 3
Coloca la carne en un bol amplio junto con un diente de ajo prensado, el huevo, la pimienta negra y la pimienta blanca. Mezcla bien.
Paso 4
Añade la leche con la pastilla de caldo disuelta y vuelve a integrar todos los ingredientes.
Paso 5
Incorpora la cebolla pochada, el perejil fresco picado y la tacita de puré de patata instantáneo.
Paso 6
Mezcla hasta obtener una masa homogénea. Después añade el pan rallado y vuelve a amasar.
Paso 7
Deja reposar la mezcla unos minutos y forma unas 20 albóndigas de tamaño similar.
Paso 8
Pásalas por harina y fríelas ligeramente hasta que estén doradas por fuera. Reserva.
Paso 9
Para la salsa, sofríe la cebolla restante junto con el otro diente de ajo. Añade el tomate y el pimiento rojo asado troceado.
Paso 10
Introduce las albóndigas en la salsa. Si fuera necesario, añade un poco de agua o caldo para ajustar la textura.
Paso 11
Cocina todo junto durante unos 15 minutos y sirve caliente.
Otras cocineras reconocidas como Samantha Vallejo-Nágera utilizan en cambio técnicas diferentes para conseguir esa jugosidad en la receta. En su caso apuesta por incorporar pan previamente remojado en leche.
Este ingrediente, al igual que el puré de patata de sobre, ayuda a mantener la humedad de la mezcla y aporta una textura más jugosa.
La cocinera acompaña además las albóndigas con un sofrito elaborado lentamente a base de cebolla, ajo y pimiento rojo. A esa base añade jamón, pimentón y unas hebras de azafrán para potenciar todavía más el sabor y recomienda rematar la combinación con un buen puré de patata. Dos sabores que encajan a la perfección en este plato.
Tanto el puré de patata que utiliza Conchita dentro de la masa como el que Samantha propone como guarnición tienen algo en común: ayudan a elevar una receta humilde utilizando ingredientes al alcance de cualquiera.