Ha entrado en vigor: la ITV será más dura y revisará baterías y sistemas ADAS de los coches en España

El Consejo de la Unión Europea ha tomado la decisión de endurecer los controles sobre los vehículos que circulan por las carreteras de los países miembros, lo que llevará a una revisión del paquete sobre la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

De esta forma se están poniendo en marcha medidas para adaptarse a la realidad de los coches actuales, teniendo en cuenta que las últimas normas datan de más de una década, concretamente del año 2014.

Así, la ITV será más dura en los próximos años, implicando la necesidad de revisar tanto las baterías como los sistemas ADAS de los coches en España y en el resto de los países miembros de la Unión Europea.

Entre las actualizaciones propuestas desde Bruselas se encuentran los métodos más sensibles para realizar una medición de los niveles de óxidos de nitrógeno (NOx) y número de partículas (PN). De esta manera, la ITV buscará identificar posibles errores en los sistemas de limpieza de los vehículos modernos.

Por otro lado, la normativa busca la teledetección como medida voluntaria, todo ello con el objetivo de realizar una medición de emisiones gaseosas o sonoras en la vía pública, todo ello sin necesidad de detener el vehículo. Con estas medidas se pueden detectar niveles de contaminación fuera de lo permitido por la legislación actual.

Desde la UE se busca, además, que todo ciudadano tenga la posibilidad de solicitar un certificado de inspección técnica temporal en un Estado miembro diferente al de la matriculación. Este permiso durará 6 meses, y en este tiempo el conductor tiene que pasar la ITV en su país de origen.

Mayor control sobre los automóviles

Con la nueva propuesta del Consejo de la Unión Europea también habrá cambios importantes con respecto al kilometraje de los vehículos. Concretamente, se pondrá fin a la manipulación de cuentakilómetros, ya que existirá la obligación de que existan bases de datos nacionales destinadas al registro de las lecturas en talleres autorizados y fabricantes.

También se avanzará en la digitalización de certificados almacenados en carteras de identidad digital europea. Sin embargo, lo que sí se mantendrá será la frecuencia actual de las inspecciones, contemplándose la posibilidad de excluir a las motocicletas siempre que haya alternativas válidas de seguridad vial.

Por otro lado, las furgonetas se integrarán dentro del sistema de inspecciones en carretera, con la finalidad de que exista un control del 10% sobre los vehículos pesados. De ser aprobada, los Estados miembros de la UE contarán con un plazo de 3 años para poner esta directiva en marcha.

Controles en baterías de coches eléctricos

Los tiempos cambian y la propia evolución del mercado nos ha llevado a que el parque móvil español cuente cada vez con más coches electrificados, ya sean híbridos, híbridos enchufables (PHEV) o eléctricos puros, los cuales equipan una batería de tracción de un tamaño considerable.

Si tenemos en cuenta todos los vehículos eléctricos e híbridos enchufables, uno de cada cinco coches matriculados en Europa ya tiene toma de corriente. Este hecho provocará que los centros de inspección tengan que adaptarse.

Al no existir una normativa armonizada sobre la inspección técnica de los componentes de alta tensión de estos vehículos, lo que ha llevado a que los Estados miembros hayan desarrollado protocolos de control diferentes.

Por esta razón, se prevén controles visuales obligatorios de los distintos elementos que conforman los sistemas eléctricos actuales, como son la batería, los cables y la toma de carga, entre otros. Estos se encontrarán complementados en algunos casos con mediciones eléctricas o verificaciones de funcionamiento.

Dada la situación actual del parque móvil y el auge en las ventas de este tipo de vehículos electrificados en los últimos años, los técnicos de las ITV tendrán que afrontar una nueva formación.

Control de los sistemas ADAS

Los ADAS o sistemas de asistencia a la conducción se han convertido en un sistema de seguridad activa cada vez más frecuente en los vehículos, que a menudo se encuentran impulsados por distintas normativas europeas que los hacen ser obligatorios.

Muchos de estos sistemas, como el frenado automático de emergencia o el asistente de mantenimiento de carril, ya son obligatorios en la Unión Europea, todo ello enfocado a mejorar la seguridad vial, que es el objetivo principal de la ITV.

Ante este panorama, la Comisión Europea considera que estas ayudas activas deberían ser parte de las revisiones periódicas, al mismo tiempo que insiste en que es necesario adoptar controles técnicos más modernos en los que se puedan evaluar los sensores y funciones actuales.

Todo ello tiene que ver con el hecho de que las medidas propuestas aún no se adaptan por completo a las tecnologías más innovadoras, si bien esto supone un importante reto, pues implica diseñar un protocolo de inspección para los ADAS, un proceso complejo que requerirá de tiempo para su puesta en marcha.

Actualmente, en cualquier caso, ya se llevan controles sobre las ADAS, cuya inspección no se limita a encender un testigo en el cuadro, sino que se comprueba el funcionamiento real de sistemas clave como el frenado automático de emergencia, el reconocimiento de señales de tráfico, la alerta de cambio involuntario de carril y el control de crucero adaptativo.

El principal problema de estos componentes es que necesitan de una calibración milimétrica, por lo que cualquier mínima modificación o simplemente la presencia de suciedad en los sensores puede registrar un fallo en la ITV. Por lo tanto, los controles deben ser precisos y tener en cuenta estas variables.