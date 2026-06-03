Los economistas coinciden: "Si compras para alquilar en esta zona, estarás haciendo el mejor negocio"

La situación del mercado inmobiliario actual es preocupante para gran parte de la sociedad española, que se está encontrando con serias dificultades a la hora de poder acceder a una nueva vivienda, ya sea de compra como de alquiler.

Unos precios con tendencia al alza llevan a que cada vez sea más complicado acceder a una vivienda, lo que refleja la más que evidente crisis en el sector a lo largo de los últimos años. Lo que más preocupa a los expertos es que no parece haber soluciones a corto plazo.

Los precios de los alquileres crecen mucho más que los salarios, lo que lleva a que se den situaciones realmente complicadas a nivel económico para los españoles, especialmente para los más jóvenes.

En este sentido, los economistas coinciden a la hora de asegurar que aquellos que compran para alquilar están haciendo el mejor negocio de los últimos años. La razón es simple, ya que pueden comprar barato y alquilar caro para obtener grandes beneficios, pero a costa de tensionar el mercado de alquiler.

El número de viviendas nuevas es actualmente muy inferior al que se construía cada año hace tiempo atrás, lo que genera un gran déficit entre la demanda y la oferta disponible. Todo ello supone mayores dificultades a la hora de acceder a una vivienda.

Más allá de que los expertos vean que comprar una vivienda para alquiler sea una buena opción, también tienen claro qué zona es la mejor para hacer este tipo de operaciones, pues recalcan que cuanto más lejos se está del centro de la ciudad, mayor es la rentabilidad por alquiler.

¿Es buen momento para comprar vivienda?

La decisión de compra de vivienda se ha convertido en una de las más importantes para familias e inversores en el mercado inmobiliario español actual. Con unos precios que se encuentran en niveles históricamente altos, la oferta continúa siendo muy limitada y las opciones de financiación han cambiado con respecto a los años anteriores.

El mercado inmobiliario español actual se encuentra con un ritmo de crecimiento que ya no es tan acelerado como hace años, aunque la demanda sigue siendo alta en muchas zonas, especialmente en Cataluña, Comunidad de Madrid, Valencia o Andalucía.

La falta de vivienda nueva y la alta demanda mantienen el sector tensionado, y es que mientras sigue habiendo poca oferta de vivienda, muchas personas continúan buscando comprar y el alquiler sigue siendo aro.

Los precios medios han alcanzado máximos históricos en muchas regiones, pero el volumen de construcción sigue siendo insuficiente para poder equilibrar la demanda, generando así un entorno donde la accesibilidad es cada vez más compleja.

Si bien es cierto que en lo que resta de año no se esperan subidas tan agresivas como en años anteriores, muchos expertos coinciden en que determinadas ciudades continuarán revalorizándose.

¿Es mejor comprar o esperar?

Dada la situación actual del mercado inmobiliario, hay quienes se preguntan si es mejor comprar ahora una vivienda o esperar, una respuesta que depende de cada situación personal, ya que no todo el mundo se encuentra en el mismo punto de su vida.

Estos e debe a que comprar una vivienda no solo consiste en analizar el mercado, sino que también influye la estabilidad económica de cada uno, sus planes de futuro, el tiempo que se quiera permanecer en la vivienda, la zona en la que se desea comprar y la capacidad de ahorro.

De esta manera, comprar puede ser una buena idea si se disfruta de estabilidad laboral, si se tiene dinero ahorrado para pagar la entrada, si se desea invertir a largo plazo, en el caso de que se esté pagando un alquiler elevado y si se ha encontrado una buena oportunidad que reúna las características que uno busca.

Sin embargo, puede ser una buena idea esperar en el caso de que no se tengan ahorros suficientes o se tenga una situación laboral inestable, o bien si se necesita financiar prácticamente el 100% del inmueble o si no se tiene claro dónde se quiere vivir.

Errores frecuentes al comprar vivienda

Los economistas advierten sobre algunos de los principales errores que muchos cometen a la hora de comprar una vivienda, insistiendo en la importancia de tener en cuenta cada uno de ellos para evitarlos.

Uno de los fallos más habituales es comprar con prisas, pues tomar decisiones rápidas y sin meditarlo lo suficiente habitualmente genera arrepentimientos a corto plazo. Es preferible dejar pasar una posible oportunidad que no comprarla sin estar totalmente convencido de ello.

También insisten en el error de no calcular todos los gastos, y es que en muchos de los casos todo se centra en el coste del inmueble, obviando todos los costes adicionales como los impuestos, gastos de notaría, posibles reformas necesarias, gastos de comunidad o los gastos de la propia mudanza.

Otro error frecuente es el de no comparar hipotecas, pues la diferencia entre unas y otras entidades puede acabar siendo de miles de euros, por lo que conviene que el proceso se realice con calma y comparando propuestas hasta encontrar la más favorable.

Por último, es necesario no comprar solamente por estética, ya que no es suficiente con que un inmueble sea bonito, sino que se debe analizar su ubicación, el estado real en el que se encuentra y su potencial futuro, entre otros factores que son claves para hacer una elección acertada.