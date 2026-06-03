Celia, cocinera: "La mejor ensaladilla rusa no se hace con atún; lleva 2 latas de mejillones en escabeche"

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La ensaladilla rusa es un plato frío que es considerado una de las tapas más típicas en España, la cual se elabora principalmente con una mezcla de patatas cocidas, zanahorias, huevo duro y mayonesa, aunque no todo el mundo comparte que esa sea la mejor forma de prepararla.

Este es el caso de Celia, cocinera y creadora de contenido que a través de su cuenta de Instagram (@thefitbowl) deja claro que “la ensaladilla rusa no se hace con mayonesa”, sino que “se hace con mejillones en escabeche y cuatro patatas”.

La experta en recetas saludables opta por preparar una ensaladilla rusa diferente a la habitual, porque en su caso apuesta por elaborarla con huevos duros, aceite y el escabeche de los mejillones, que le da el toque definitivo.

Ensaladilla rusa de mejillones 4-5 huevos

4-5 patatas pequeñas

70 ml de aceite de oliva

2 latas de mejillones en escabeche

Boquerones en vinagre

Sal Paso 1 Cuece las patatas con piel en agua con sal hasta que estén tiernas. Paso 2 Deja templar las patatas, pélalas y córtalas en trozos. Paso 3 Cuece los huevos, pélalos y deja que se templen. Paso 4 Prepara la mayonesa triturando dos huevos cocidos con el aceite de oliva, el escabeche de los mejillones y una pizca de sal. Paso 5 Mezcla en un bol las patatas, el resto del huevo cocido troceado y los mejillones. Paso 6 Añade la mayonesa y mezcla suavemente hasta integrar todos los ingredientes. Paso 7 Sirve la ensaladilla y decora con mejillones, boquerones en vinagre y un poco más de escabeche por encima.

Un plato saludable

Hay muchos bocados que son irresistibles y que, en muchas ocasiones, se piensa que son grandes bombas alimentarias que conviene evitar o comer con moderación, pero no siempre es así y un claro ejemplo lo encontramos en la ensaladilla rusa.

Este puede ser un plato de lo más saludable para el organismo, siendo una opción perfecta para incorporar en la dieta, sobre todo durante los meses de calor donde las altas temperaturas invitan a tomar alimentos frescos.

Se trata de un plato muy sencillo, sano y rápido de elaborar que resulta muy nutritivo, y todo ello tiene que ver con los diferentes ingredientes que se incorporan en la receta.

No obstante, hay que tener en cuenta que, en función de dónde se cocine o de los gustos de los comensales, la ensaladilla rusa puede incluir algunos elementos u otros.

Aunque hay numerosas versiones, hay alimentos que habitualmente están presentes en la ensaladilla rusa, como son la patata, los guisantes, la zanahoria, las judías verdes, los huevos, las aceitunas, los pepinillos y la mayonesa, a pesar de que Celia nos propone una alternativa de lo más interesante.

Beneficios nutricionales

Como decimos, la ensaladilla rusa es un plato saludable y nutritivo, siendo una fuente de vitaminas y fibra que procede de las verduras con las que se prepara. La combinación de ingredientes hace que sea un plato muy completo.

En este sentido, conviene aclarar que es importante tener en cuenta que la calidad de los ingredientes determinará la calidad final del plato. Una buena manera de elaborar de forma nutritiva una ensaladilla pasa por utilizar verduras congeladas.

El motivo es que la zanahoria o los guisantes congelados aportarán el máximo posible de vitaminas y fibra, conservados desde el momento de la recolecta a través de un proceso de ultracongelación. Además, durante el verano, las altas temperaturas hacen que sea más complicado mantener los productos frescos.

En cualquier caso, es fundamental que este plato se prepare a partir de una buena materia prima para que pueda ofrecer el mejor resultado, tanto a nivel nutricional como de sabor. Igualmente, es muy importante hacer una buena elaboración de la receta.

Es necesario cocer las hortalizas al punto para que no pierdan su forma y no presenten una textura excesivamente blanda. Una vez que estén listas, se podrá añadir el resto de los alimentos.

En aquellas ocasiones en las que no se tiene tiempo suficiente como para poder cocer cada una de las verduras, es posible optar por un combinado de ensaladilla congelada, que es una alternativa práctica que permite tener las verduras lavadas, troceadas y precocidas, lo que ayuda a conservar sus propiedades nutricionales, sin conservantes ni aditivos.

Por otro lado, hay que destacar que el ingrediente estrella de la ensaladilla es la mayonesa, siendo especialmente recomendada prepararla uno mismo en casa. Finalmente, recordar la importancia de conservar la ensaladilla rusa en la nevera, de manera que al servirla esté fresca.

La ensaladilla rusa se puede guardar en la nevera de 2 a 3 días de forma segura, siempre que esté en un recipiente hermético. Para garantizar la seguridad alimentaria, se recomienda consumirla cuanto antes, pues contiene ingredientes perecederos como mayonesa y patata que no deben estar fuera de la nevera más de 2 horas.

Un truco para su conservación pasa por cubrir la superficie de la ensaladilla rusa con una capa de mayonesa para evitar que la patata se reseque.