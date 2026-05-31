Ya está en vigor: los universitarios tendrán ayudas de 1.000 € al mes por hacer prácticas en estas zonas

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha vuelto a impulsar una de las iniciativas más interesantes para los estudiantes universitarios que buscan ganar experiencia laboral mientras descubren la realidad del medio rural.

Se trata de una nueva edición del programa Campus Rural, una convocatoria que ofrece prácticas remuneradas en empresas, entidades y organismos en municipios afectados por la despoblación en cualquier punto de España. Normalmente se trata de zonas con menos de 5.000 habitantes o en localidades que cumplan criterios demográficos similares.

Según explican desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el objetivo de esta iniciativa es "contribuir al reequilibrio territorial incentivando la llegada de capital humano a los espacios más despoblados para dinamizar su tejido productivo". Una forma de acercar a los jóvenes al entorno rural, favorecer nuevas oportunidades laborales y ayudar a impulsar la actividad económica de estas zonas.

La idea es que los estudiantes puedan conocer de cerca la realidad de estas zonas mientras colaboran en proyectos que ayuden a fortalecer la actividad económica, social e institucional de los territorios rurales.

Las prácticas se desarrollan en entidades ubicadas en municipios afectados por problemas demográficos. Entre ellas se encuentran ayuntamientos, mancomunidades, organismos públicos, asociaciones, fundaciones, cámaras de comercio o empresas privadas que desarrollen su actividad en estas zonas rurales.

Una ayuda de hasta 1.000 euros al mes

Uno de los aspectos más atractivos del programa es la ayuda económica asociada a las prácticas. Los estudiantes seleccionados recibirán una remuneración de 1.000 euros brutos al mes durante el periodo de estancia, mientras que los costes de Seguridad Social serán asumidos por el propio programa.

Las prácticas podrán tener una duración de entre dos y cinco meses, dependiendo de las características del proyecto y de la entidad participante.

Además, las organizaciones que acojan a los universitarios no tendrán que asumir ningún coste económico. Su principal compromiso será ofrecer una experiencia formativa adecuada y designar una persona responsable de supervisar y acompañar al estudiante durante las prácticas.

En algunos casos, también se valorará positivamente que las entidades colaboren facilitando opciones de alojamiento para los participantes, algo especialmente importante en municipios pequeños donde la oferta de vivienda suele ser más limitada.

Quién puede solicitar estas prácticas

La convocatoria está dirigida a estudiantes matriculados en grados y másteres oficiales de las universidades públicas adheridas al programa, una iniciativa en la que ya participan la gran mayoría de universidades públicas españolas.

Además, dependiendo de la normativa de cada universidad, también pueden acceder estudiantes que participen en programas de movilidad académica o que cursen estudios en centros adscritos a dichas instituciones.

Las prácticas se realizarán en municipios rurales de cualquier comunidad autónoma y como norma general, los estudiantes deberán residir durante esos meses en la localidad donde desarrollen su actividad.

No obstante, podrán contemplarse excepciones justificadas cuando existan dificultades objetivas relacionadas con el alojamiento u otras circunstancias similares.

Cómo presentar la solicitud

El procedimiento de inscripción puede variar según cada universidad participante. Por ello, los estudiantes interesados deberán consultar directamente la información publicada por su centro universitario, ya que serán las propias universidades las encargadas de gestionar las solicitudes, los plazos y los criterios de selección de los participantes.