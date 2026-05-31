Confirmado por ley: trabajar de noche entre las 22.00 y las 06.00 horas da derecho a un plus salarial

En España, más de 2 millones de personas trabajan en turnos de noche, lo que representa aproximadamente entre el 12% y el 15,7% de la población ocupada. De esta cifra, cerca de un millón realiza este horario de forma habitual, según datos de la Encuesta de Población Activa del INE.

A pesar de que este horario es uno de los menos demandados por su impacto en la salud y la vida personal, la realidad es que tiene una ventaja muy clara frente a otros turnos: la compensación económica.

Según la normativa laboral vigente, trabajar durante la noche conlleva derechos específicos que muchos empleados aún desconocen, sobre todo en lo que respecta al salario y a los complementos. La legislación española sí contempla una retribución adicional, aunque su aplicación práctica depende de varios factores que conviene conocer en detalle.

Qué dice la ley sobre el trabajo nocturno

El trabajo nocturno forma parte del día a día de miles de empleados en España, especialmente en ámbitos como la hostelería, la sanidad, la seguridad o el transporte, donde la actividad continúa más allá del horario convencional.

Aunque es una realidad extendida, no siempre existe un conocimiento claro sobre los derechos asociados a este tipo de jornada.

La referencia legal principal se encuentra en el artículo 36 del Estatuto de los Trabajadores, donde se define con precisión qué se considera trabajo nocturno.

Según esta norma, se trata de aquel que se desarrolla entre las diez de la noche y las seis de la mañana, una franja horaria que activa automáticamente ciertas condiciones específicas en materia laboral.

Uno de los aspectos más relevantes es que este tipo de trabajo debe contar con una retribución específica.

En la práctica, esto se traduce en el conocido plus de nocturnidad, un complemento salarial que se suma al sueldo base para compensar las particularidades de trabajar en ese horario, que suele implicar mayor desgaste físico y alteraciones en los ritmos de descanso.

Sin embargo, este plus no tiene una cuantía fija establecida por ley. Su importe y condiciones dependen de la negociación colectiva, es decir, del convenio aplicable en cada sector o empresa.

Esto explica por qué dos trabajadores en situaciones similares pueden percibir cantidades distintas por el mismo concepto.

Imagen de ilustración de unos trabajadores en turno de noche.

Además, la normativa también delimita quién puede ser considerado trabajador nocturno. No basta con trabajar ocasionalmente en ese horario, sino que debe realizar al menos tres horas de la jornada diaria dentro del tramo nocturno o tener previsto desempeñar en ese horario una tercera parte de la jornada anual.

Aun así, el plus no se limita únicamente a quienes cumplen estos requisitos de forma continuada. Si un empleado trabaja solo una parte de su jornada dentro del horario nocturno, ese tiempo también debe ser compensado proporcionalmente.

Por ejemplo, si la jornada se extiende hasta las 22:30, esos 30 minutos ya generan derecho al complemento correspondiente.

Existen, no obstante, algunas excepciones que matizan esta obligación. El plus de nocturnidad puede no abonarse cuando el salario pactado ya incluye expresamente el trabajo nocturno, cuando este forma parte inherente del puesto o cuando se compensa mediante descansos equivalentes.

Son situaciones habituales en determinados sectores donde la actividad nocturna es estructural, como ocurre con vigilantes, personal de limpieza en turno de noche o ciertos entornos industriales.

En cualquier caso, el plus de nocturnidad sigue siendo un elemento importante dentro de la estructura salarial de muchos trabajadores.

Su finalidad es compensar una condición laboral que, aunque necesaria en muchos sectores, implica un esfuerzo adicional y una menor calidad de vida en comparación con los horarios diurnos.