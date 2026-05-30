Cristina Reollo, profesora: "Hay docentes de Infantil que el fin de semana tienen que ir a limpiar casas porque no les llega el sueldo"

El sistema educativo español arrastra desde hace años una tensión que cada vez resulta más evidente. Más del 20% del profesorado trabaja con contratos temporales y ha perdido cerca de un 20% de poder adquisitivo desde 2020, mientras los salarios apenas han subido en torno a un 10%.

En educación infantil, la situación es aún más ajustada: muchos profesionales del tramo de 0 a 3 años cobran entre 1.000 y 1.400 euros mensuales, con sueldos que no compensan la responsabilidad ni la carga de trabajo. A esto se suman ratios elevadas, exceso de burocracia y falta de recursos.

Las cifras no se quedan ahí, sino que según los expertos y voces dentro del sector como la de Cristina Reollo, la docencia es uno de los oficios donde más se compaginan dos o más trabajos para poder llegar a fin de mes.

Un trabajo esencial que no garantiza estabilidad

La precariedad en el sector educativo vuelve a ocupar titulares, aunque quienes la viven aseguran que nunca se ha ido del todo.

En la educación infantil, esa fragilidad se hace más evidente porque convive con una paradoja difícil de ignorar: se trata de una etapa decisiva para el desarrollo de los niños, pero sus profesionales trabajan en condiciones que distan mucho de reflejar esa importancia.

Las aulas de 0 a 3 años concentran muchas de las tensiones del sistema. Los sueldos ajustados conviven con ratios que, en algunos casos, duplican las recomendaciones europeas.

Donde la Comisión Europea sugiere grupos de entre cuatro y ocho menores, en España pueden alcanzarse los veinte niños por aula en el tramo de 2 a 3 años.

Eso no solo incrementa la carga de trabajo, también limita la atención individualizada que requiere esa edad.

A esta presión diaria se añade la falta de recursos humanos. La ausencia de personal de apoyo o de especialistas para atender necesidades educativas específicas deja a los docentes en una situación de responsabilidad total.

En la práctica, esto significa que muchos profesionales tienen que gestionar situaciones complejas sin herramientas suficientes, lo que aumenta el estrés y el desgaste emocional.

En medio de este escenario, las historias personales ponen rostro a las estadísticas. Durante una entrevista en COPE, la profesora Cristina Reollo resumía la situación: "Hay docentes que, pese a tener empleo, no pueden cubrir sus gastos básicos".

Imagen de ilustración de una profesora saturada.

Algunas, explicaba, se ven obligadas a buscar trabajos adicionales los fines de semana, como la limpieza de viviendas, para completar ingresos.

El fenómeno no es aislado. Según denuncian los propios profesionales, se trata de una realidad extendida en muchas escuelas infantiles, especialmente en aquellas con gestión externalizada.

Allí, las condiciones laborales suelen ser más frágiles y los salarios más bajos, lo que agrava la sensación de precariedad estructural.

Reollo habla directamente de "trabajadoras pobres", una expresión que refleja la contradicción de tener empleo sin alcanzar una estabilidad económica mínima.

El problema tiene raíces profundas y es que la educación infantil ha sido históricamente uno de los ámbitos menos priorizados dentro de las políticas educativas.

Esa falta de atención institucional ha derivado en un modelo fragmentado, con diferencias notables entre territorios y tipos de centros. Mientras algunas comunidades han avanzado en la oferta pública, otras siguen dependiendo en gran medida de redes privadas o concertadas con condiciones desiguales.

Hay además un factor que atraviesa todo el sector: su marcada feminización. Aproximadamente el 97% de quienes trabajan en educación infantil son mujeres, cuenta Reollo.

Una realidad que, según denuncian las propias docentes, influye en el bajo reconocimiento social y económico. Los sectores vinculados a los cuidados, donde la presencia femenina es mayoritaria, continúan siendo menos valorados, tanto en términos salariales como en prestigio profesional.

Las consecuencias de esta situación van más allá de lo laboral y, de hecho, los expertos advierten de que la precariedad del profesorado afecta directamente a la calidad del sistema educativo.

La alta rotación, la dificultad para atraer nuevo talento y el desgaste acumulado repercuten en la estabilidad de los equipos y en la continuidad pedagógica. En una etapa tan sensible como la primera infancia, estos factores pueden tener un impacto duradero.

En respuesta a este contexto, las movilizaciones han comenzado a intensificarse. Las huelgas convocadas en distintas comunidades autónomas buscan visibilizar una problemática que durante años ha permanecido en segundo plano.

Las reivindicaciones son claras: mejora salarial, reducción de ratios, mayor inversión pública y un marco regulador que garantice condiciones homogéneas en todo el país.

Detrás de estas demandas hay una idea central que es reconocer el valor real de la educación infantil. No se trata solo de mejorar las condiciones de quienes trabajan en ella, sino de entender que invertir en los primeros años de vida es apostar por el desarrollo futuro de la sociedad.

El aprendizaje, la socialización y el bienestar emocional que se construyen en esta etapa son la base de todo el recorrido educativo posterior.