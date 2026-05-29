El restaurante de moda en Madrid, una terraza de postal y una exposición única, entre los planes de Magas

Mayo va llegando a su fin y, con los últimos días del mes, el cansancio acumulado de la rutina empieza a pasar factura. El cuerpo ya pide a gritos bajar el ritmo, desconectar de las obligaciones diarias y regalar esos pequeños caprichos que hacen sonreír.

Para desconectar como merece, Magas recopila las mejores citas de la temporada: propuestas llenas de arte, sabor, moda y frescura pensadas para transformar la rutina diaria en un auténtico fin de semana de desconexión.

Una experiencia gastronómica

El espacio por dentro. Cedidas

Flor es el nuevo restaurante en Madrid que desafía los códigos tradicionales del fine dining. Ubicado en el barrio de Legazpi, llega con el deseo de fusionar sofisticación y sencillez en un ambiente distendido, sin formalismos ni pretensiones, ambientado con una curada selección musical.

La cocina está liderada por el chef Cadu Gasparini, quien propone una cocina de fondos con un protagonismo absoluto de los vegetales, dejando las proteínas animales para ocasiones muy puntuales.

Al no haber una carta fija, el establecimiento ofrece un menú que cambia según la temporada y el mercado para garantizar el mejor sabor del producto.

La otra mitad de Flor es su bodega, comisariada por Bruno Gouvêa. Cuenta con una cuidada selección de vinos artesanos de pequeños productores y de mínima intervención, elegidos para armonizar con la honestidad de los platos sin buscar el efectismo de las grandes marcas.

Para disfrutar de la experiencia, el espacio ofrece dos opciones: el menú degustación completo de seis pasos por 65 € y una versión reducida por 38 €, disponible únicamente durante los almuerzos de jueves y viernes.

¿Dónde? C. Algete, 17 (Arganzuela) 28045 Madrid.

Una cocina especial

El bar de 'a'. Cedidas

a Restaurant es el espacio gastronómico del exclusivo Hotel Neri Relais & Châteaux. Su nombre es toda una declaración de intenciones que apuesta por la simplicidad de las minúsculas para empezar desde el principio, por la primera letra del abecedario.

Bajo esta filosofía, el espacio ofrece una cocina honesta y con fondo, caracterizada por bases potentes y una mínima intervención para que el producto sea el verdadero protagonista.

Al frente de los fogones se encuentra el reconocido chef Alain Guiard, quien combina a la perfección la técnica de la alta cocina con recetas tradicionales catalanas y mediterráneas, logrando platos fáciles de entender pero con muchísima personalidad.

El local dispone de una ubicación privilegiada en la Plaza de Sant Felip Neri, un rincón idílico, íntimo y cargado de historia que se consolida como una de las postales más bellas y mágicas del Barrio Gótico de Barcelona.

¿Dónde? Plaça de Sant Felip Neri, 2 (Ciutat Vella) 08002 Barcelona.

Aperitivos con vistas

La terraza del Hotel Urban. Cedidas

El exclusivo rooftop La Terraza del Urban estrena su nueva temporada en el centro de Madrid. Se trata de un espacio cosmopolita de lujo y arte que resulta ideal para disfrutar de los atardeceres y las noches de verano.

Su propuesta gastronómica, con el sello de una estrella Michelin, eleva el concepto del picoteo informal gracias al estreno de la carta Mordiscos by CEBO, diseñada por los prestigiosos chefs Javier Sanz y Juan Sahuquillo.

Entre las nuevas tapas destacan la croqueta de jamón Joselito y leche de oveja, el buñuelo de queso Idiazábal, el mini hotdog de pulpo a feira con kimchee, el cruasán de tartar de atún rojo y el brioche de presa Joselito.

Sin embargo, no todo se renueva; la terraza mantiene clásicos infalibles como el caviar Oscietra, la tabla de quesos artesanos, el jamón ibérico, las patatas bravas y su icónica hamburguesa de vacuno.

Para acompañar estos bocados, cuenta con una cuidada coctelería de autor que ofrece opciones innovadoras, combinados clásicos y refrescantes alternativas sin alcohol.

¿Dónde? Cra de S. Jerónimo, 34 (Centro) 28014 Madrid.

Fiesta de aniversario

Cartel del evento. Cedidas

La marca Albal celebra su 50 cumpleaños en España y, para festejarlo con sus consumidores, organiza una gran fiesta popular, abierta y gratuita el próximo viernes 5 de junio, de 18:30 a 21:00 horas, en Alcobendas.

El gran atractivo de la tarde será el intento de batir el récord de la tarta más larga del mundo, con una espectacular creación continua de 400 metros de longitud.

De este pastel XXL se repartirán cerca de 4.600 porciones de forma gratuita entre los asistentes. Además, la jornada estará ambientada con música en directo a cargo de un DJ.

El evento tendrá como maestra de ceremonias a la reconocida chef Samantha Vallejo-Nágera. Todos los vecinos y familias que se acerquen al recinto podrán disfrutar de diversas actividades y, además, llevarse a casa regalos y productos de la marca.

¿Dónde? C. de Miguel de Cervantes, s/n, 28100 (Alcobendas), Madrid.

Tiendas efímeras

El Mercadillo del Gato. Cedidas

El Mercadillo del Gato, uno de los grandes referentes de los pop-ups temporales e itinerantes en España, regresa a la capital para celebrar su clásica edición de primavera.

En esta ocasión, se instalará en el emblemático hotel The Westin Palace, Madrid, una ubicación estratégica en pleno eje cultural que lo convierte en el complemento ideal para un paseo por el centro.

El espacio reunirá a más de 50 firmas que combinan marcas emergentes con nombres habituales del circuito.

Los visitantes podrán encontrar una cuidada selección de propuestas de moda, joyería, complementos, cosmética, decoración, arte, artesanía y, como gran novedad en esta edición, diseño floral.

Esta experiencia de compra efímera estará disponible del 28 al 31 de mayo, en horario ininterrumpido de 11:00 a 21:00 h, y con acceso totalmente gratuito.

¿Dónde? Pl. de las Cortes, 7 (Centro) 28014 Madrid.

Un rooftop canario

La terraza de El Jardín de Diana. Cedidas

El Jardín de Diana, la emblemática terraza del hotel Hyatt Centric Gran Vía Madrid, inaugura su temporada de verano inspirándose en las Islas Canarias bajo el concepto de un 'guachinche contemporáneo en el cielo de Madrid'.

El espacio rinde homenaje al archipiélago, a través de una puesta en escena que evoca su naturaleza salvaje mediante vegetación exuberante, materiales orgánicos, texturas volcánicas y una paleta de tonos arena y negro.

En sintonía, la carta reinterpreta los sabores tradicionales canarios desde una mirada moderna y relajada. Entre sus propuestas más destacadas se encuentran las icónicas papas arrugadas con mojo picón, la vieja al horno con brotes frescos o la tosta crujiente de patata asada, berenjena, queso isleño y miel.

Para disfrutar del atardecer, la coctelería se convierte en la gran protagonista de este rooftop gracias a especialidades como el Lanzarote Spritz —elaborado con ginebra rosa, licor de cacao, fresas, cava y soda de pomelo— y el Tenerife Spritz —a base de licor de plátano, zumo de manzana, cava y soda—.

¿Dónde? Gran Vía, 31, Planta 10 (Centro) 28013 Madrid

Exponiendo cuero con diseño

El estudio internacional Moneo Brock presenta Paratypology: towards a scrap theory of form, una exposición del artista Antônio Frederico Lasalvia en su galería _2B space to be.

La cita se enmarca dentro de la 4ª edición de Mayrit Bienal, el festival de referencia que fusiona diseño, arquitectura y arte contemporáneo en Madrid.

A través de la artesanía digital, la exhibición plantea una reflexión crítica sobre el desperdicio y la estandarización industrial, defendiendo la imperfección y la singularidad de la materia frente a la uniformidad de la producción en masa.

Entre las piezas destaca la colección Materia Prima, una serie de esculturas únicas creadas a partir de recortes de cuero descartados por la firma italiana Moroso.

La propuesta se completa con las animaciones gráficas de Bruno Lopes y las impresiones de Elena Rucli. Se podrá visitar en la capital hasta el próximo 12 de junio.

¿Dónde? C. de Benigno Soto, 14 (Chamartín) 28002 Madrid.