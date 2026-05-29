Celia, autónoma, sobre la presión fiscal en España: "He facturado 17.946 euros y se me han ido 4.556 € en impuestos"

Muchos profesionales por cuenta propia siguen mostrando sus quejas por todo lo que implica estar dado de alta como autónomo en España, principalmente por la elevada carga fiscal a la que se enfrentan estos trabajadores.

En este sentido, una joven trabajadora autónoma que se desempeña como creadora de contenido en redes sociales llamada Celia, ha publicado en su cuenta de TikTok (@pasionxcomer) un análisis de sus ingresos como profesional por cuenta propia después de un año en esta actividad.

La creadora ha querido compartir con otras personas cómo ha sido su experiencia como trabajadora por cuenta propia, especialmente con respecto a los impuestos, donde se queja de la importante cuantía que "pierde" en impuestos.

"Este año facturé 17.946 euros y me han quitado 4.556 euros", y es que, aunque sus ingresos puedan parecer un salario aceptable, sobre todo para acabar de empezar la actividad y llevar apenas 12 meses dada de alta como autónoma, gran parte de ellos se van en gastos de asesoría, impuestos y cuota de autónomo.

Unos gastos "abusivos"

Tras dar a conocer sus ingresos y gastos, Celia fue clara a la hora de asegurar que, afortunadamente, tiene su trabajo por cuenta ajena y que nunca se ha dedicado solo a trabajar como autónoma, ya que, si así fuera, "ya os digo que estaría pasando hambre".

Después de esta reflexión, desglosó sus diferentes ganancias, además de hablar de los gastos que redujeron su ganancia final, explicando que se gastó 701,80 euros en asesoría, incluyendo tanto los 120 euros de la apertura de la cuenta de la misma como una cuota mensual de 44,40 euros.

Celia decidió seguir el camino de otros muchos profesionales por cuenta propia que, una vez que se dan de alta como autónomos, deciden contratar los servicios de un asesor, lo que resulta lógico porque el sistema fiscal es complejo, implicando distintos trámites administrativos, además de existir constantes cambios en la normativa.

En cuanto a la cuota de autónomos, la creadora de contenido gastó unos 1.086 euros, ya que pudo beneficiarse de la cuota reducida del primer año, lo que le hace pagar unos 87 euros mensuales.

Sin embargo, es consciente de que, una vez que pierda la cuota reducida, tendrá que comenzar a pagar casi el doble, lo que supone un importante gasto que deben afrontar los profesionales por cuenta propia. También habla del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), un gasto que califica como "el hachazo que te pagan cada tres meses".

"Fueron 2.769 euros en un año y es que cada trimestre yo veía volar de la cuenta por lo menos 400 euros, 500 euros", explicó la joven autónoma, que calculó un beneficio neto final como autónoma en su primer año de 13.338 euros, lo que supone menos que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)", cifrado actualmente en 17.094 euros anuales.

"Es bastante carente como para mantener una vida, pagar una hipoteca, una casa, un piso, un coche, cualquier gasto de persona adulta normal", comentó al respecto Celia, que considera que un autónomo debe afrontar unos gastos "abusivos" que hacen complicado sobrevivir.

Ventajas e inconvenientes de ser autónomo

Vista la situación de Celia, muchos se pueden preguntar si merece la pena o no trabajar como autónomo. A pesar de sus comentarios, antes de comenzar a trabajar como profesional por cuenta propia, conviene tener en cuenta sus pros y contras.

Entre las principales ventajas de ser autónomo se encuentran:

Libertad horaria y flexibilidad: un profesional por cuenta propia es su propio jefe, por lo que puede controlar sus propios horarios e imponer sus condiciones, ganando en flexibilidad.

un profesional por cuenta propia es su propio jefe, por lo que puede controlar sus propios horarios e imponer sus condiciones, ganando en flexibilidad. Es posible ganar más beneficios: al trabajar para uno mismo, se lleva todo el dinero generado por el trabajo, descontando los impuestos. Ganar más o menos dinero dependerá de la ambición y dedicación de cada uno.

al trabajar para uno mismo, se lleva todo el dinero generado por el trabajo, descontando los impuestos. Ganar más o menos dinero dependerá de la ambición y dedicación de cada uno. Desgravar el IVA: en muchos gastos relacionados con el trabajo se puede desgravar el IVA, por lo que se puede tener un ahorro del 21% en distintos conceptos como la gasolina o la compra de equipamiento informático, dependiendo de la actividad.

en muchos gastos relacionados con el trabajo se puede desgravar el IVA, por lo que se puede tener un ahorro del 21% en distintos conceptos como la gasolina o la compra de equipamiento informático, dependiendo de la actividad. No es necesario capital inicial: para empezar a trabajar como autónomo, no se necesita aportar ningún capital inicial. Solo será necesario darse de alta como profesional por cuenta propia para empezar a trabajar.

para empezar a trabajar como autónomo, no se necesita aportar ningún capital inicial. Solo será necesario darse de alta como profesional por cuenta propia para empezar a trabajar. Asistencia sanitaria: cualquier autónomo tiene el mismo derecho a la prestación de la asistencia sanitaria que cualquier otro trabajador, pudiendo ser atendido en cualquier centro u hospital.

Además, hay algunas desventajas de ser profesional por cuenta propia, como: