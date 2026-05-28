La Carrera de la Mujer en Valencia reunirá a 4.000 corredoras el 7 de junio: arranca la cuenta atrás

La ciudad de Valencia ya calienta motores para una nueva edición de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana, que se celebrará el próximo 7 de junio con miles de participantes recorriendo las calles de la urbe.

Se trata de la cuarta cita del XXII Circuito Nacional de la Carrera de la Mujer, que arrancará a las 9:00 horas con salida en la avenida Ingeniero Manuel Soto y estrenará meta junto al IES Isabel de Villena, donde se celebrará el tradicional Festival de Aeróbic y Fitness.

El recorrido será de cinco kilómetros y reunirá a cerca de 4.000 corredoras, que lucirán el número 016 en sus dorsales como símbolo de apoyo a las víctimas de violencia machista.

La presentación oficial de la carrera ha tenido lugar este martes en la Fundación Deportiva Municipal de Valencia con la participación de la concejala de Educación, Deportes e Igualdad, Rocío Gil; Mercedes Juan, representante de la Fundació Horta Sud; Paula Barrachina, portavoz de ACNUR; Aminata Soucko Damba, fundadora de la Red Aminata en Valencia; y Henar Calleja, portavoz de la Carrera de la Mujer.

Durante el acto, Gil destacó el carácter social y colectivo de la cita deportiva. "Es una gran marea de participantes valientes donde no sólo corren, sino que comparten y se acompañan. Estando juntas, nos sentimos más fuertes", señaló la edil, quien subrayó además el compromiso solidario que caracteriza a la prueba.

La organización mantiene abiertas las inscripciones hasta el próximo 5 de junio a través de la web oficial de la Carrera de la Mujer, donde aún pueden adquirirse los últimos dorsales disponibles.

Compromiso tras la dana

La convocatoria volverá a mostrar este año su apoyo a los municipios valencianos damnificados por la catástrofe ocurrida en octubre de 2024. La organización recordó que en la edición de 2025 se destinaron 10.591 euros a la Fundació Horta Sud para colaborar en la recuperación social y comunitaria de las zonas damnificadas.

Mercedes Juan, responsable de l'Escola d'Associacions de esta fundación, agradeció durante la presentación "la colaboración y el compromiso de la Carrera de la Mujer de Valencia con las asociaciones y comunidades", y destacó que las ayudas han permitido apoyar ya a más de 400 organizaciones afectadas por dicho evento natural.

Por su parte, ACNUR tendrá también presencia destacada en esta edición. Paula Barrachina, aseguró que "el deporte tiene un poder único para visibilizar lo invisible", recordando que miles de corredoras dedicarán uno de los kilómetros del recorrido a las refugiadas obligadas a abandonar sus hogares.

En la misma línea, Soucko Damba reivindicó el deporte como herramienta de integración y libertad para las supervivientes de violencia de género y mutilación genital femenina.

Aminata Soucko Damba durante su intervención. Cedida

Deporte y solidaridad

La Feria SportWoman abrirá sus puertas en Feria Valencia (pabellón 7) el viernes 5 de junio, de 16:00 a 20:00 horas, y el sábado 6 de junio, de 10:00 a 20:00 horas.

Allí las participantes podrán recoger sus dorsales y camisetas oficiales de Oysho, además de disfrutar de sesiones deportivas, talleres, charlas y masterclasses gratuitas o solidarias.

La cita contará también con múltiples iniciativas benéficas. Entre ellas, 100 inscripciones solidarias a favor de Alanna (entidad sin ánimo de lucro) y la participación de la Asociación AMU, dedicada a la investigación del melanoma uveal (un tipo de cáncer que afecta a los ojos).

Además, este evento deportivo prevé hacer una aportación de 100.000 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer, con el objetivo de alcanzar los 200.000 euros entre todos sus proyectos.

La iniciativa #laMquefalta, impulsada por la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico junto a la Alianza Daiichi Sankyo | AstraZeneca, volverá a estar presente en Valencia por quinto año consecutivo para dar visibilidad al cáncer de mama metastásico y concienciar sobre esta enfermedad.

Desde su creación en 2004, la Carrera de la Mujer se ha consolidado como el mayor evento deportivo femenino de Europa, superando en 2025 la cifra histórica de 1,6 millones de participantes acumuladas.

Tras su paso por Valencia, el circuito continuará este año por ciudades como Gijón, A Coruña, Zaragoza, Sevilla y Barcelona.

Por tercer año consecutivo, Magas de EL ESPAÑOL se convierte en media partner. Así, acerca esta solidaria carrera a más mujeres que quieren formar parte del cambio.