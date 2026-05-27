Nerea, albañila: "Cuando saben que soy mujer, la conversación se corta y no me llaman para el puesto"

Trabajar en el ámbito de la construcción ha sido considerado tradicionalmente una profesión de hombres, pero también hay casos de mujeres que han dado el paso para adentrarse en este sector en el que no lo tienen nada fácil.

Este es el caso de Nerea, una joven española que, una vez finalizados sus estudios de medicina, decidió que era el momento de descubrir el mundo y otras culturas y puso rumbo a Australia, donde ha desempeñado diferentes trabajos.

A través de su cuenta de TikTok (@nereaexplora) ha contado cómo ha sido su experiencia trabajando como albañila, una profesión en la que se encontró con grandes dificultades para que le diesen una oportunidad laboral.

"Cuando saben que soy una mujer, la conversación se corta y ya no puedo avanzar para conseguir ese trabajo", explica la joven, que también se lamenta de la falta de respeto por parte de los reclutadores del sector.

Deja claro que "si es lenta o comete errores, no es porque sea mujer, sino porque es nueva y principiante" en el sector, por lo que no es cuestión de género, sino de falta de experiencia en la profesión.

Una profesión dominada por hombres

La joven de 27 años insistió al respecto, asegurando que, si una persona tiene ilusión y ganas por hacer algo, "con el tiempo conseguirá hacerlo bien, sin importar si es hombre o mujer", unas palabras que mucho tienen que ver con el hecho de que sea una profesión claramente dominada por hombres, en la que la brecha de género sigue siendo enorme.

Según datos del Observatorio Industrial de la Construcción, las mujeres representan apenas un 8,9% de los trabajadores de la obra, un porcentaje muy inferior al de otras profesiones, donde se han equiparado los porcentajes en los últimos años.

En el caso de Nerea, ella ha estudiado Medicina y tiene claro que en el futuro quiere dedicarse a ello, pero ahora, antes de cumplir la treintena, ha optado por emigrar, aprender y salir de su zona de confort, y todo ello mientras consigue ahorrar.

Cuando regrese de esta aventura por el extranjero, realizará el MIR (Médico Interno Residente), y mientras tanto disfruta de un salario que es superior a lo que ganaría como albañila en España.

Ella misma explica en uno de sus vídeos que en Australia gana 32 euros brutos la hora, aunque conoce gente que en esta profesión está cobrando "hasta 50 euros la hora". A pesar de que ha tenido dificultades para acceder a esta profesión, está satisfecha con la experiencia.

Su motivo para optar por estos trabajos manuales ha tenido que ver con el hecho de que su abuelo era carpintero y sentía curiosidad por desempeñar una profesión parecida. "Son profesiones, como la de camarera, que me gustan mucho, cercanas a mi familia, y yo también las quería probar", recalca.

Las mujeres representan el 11,5% en la construcción

Las mujeres afiliadas a la Seguridad Social en el sector de la construcción llegaron a las 166.833 trabajadoras en el año 2025, tal y como recoge el último informe Mujeres en el sector de la Construcción 2025 de la Fundación Laboral de la Construcción.

Esto supone un aumento del 4,1% de mujeres profesionales con respecto al año anterior, o lo que es lo mismo, 6.545 mujeres más. De esta forma, pasan a representar el 11,5% del total de personas trabajadoras en el sector, lo que supone el mejor dato desde el año 2014, cuando llegaron a representar en total el 11,7%.

El estudio del Observatorio Industrial de la Construcción destaca que el crecimiento de la afiliación en la Construcción con respecto a 2024 fue del 3,1%, pero en mujeres el incremento alcanzó el 4,1%, lo que supone una variación positiva superior a la de los hombres (3%) e incluso más alta que la registrada por las trabajadoras en el conjunto de sectores (2,7%).

Por otro lado, del informe se puede conocer que las mujeres del sector trabajan con mayor frecuencia en el Régimen General, con contratos indefinidos y a jornada completa. Menos de 3 de cada 10 trabajadoras del sector son autónomas, por lo que en su mayoría están inscritas en el Régimen General.

Las mujeres que trabajan por cuenta ajena en el sector de la construcción cuentan en su mayoría con contratos a tiempo completo (76,6%) y el resto trabaja a jornada parcial. El porcentaje de mujeres que trabajan a jornada completa es superior en el sector de la construcción que en el conjunto de sectores.

Por otro lado, y de acuerdo a un estudio basado en microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), el perfil de la mujer trabajadora en el sector de la construcción se corresponde con una persona de 44,1 años de edad media, mayoritariamente con estudios superiores (60,2%).

Además, la gran mayoría es de nacionalidad española (83,9%) frente a un 5,6% que tiene doble nacionalidad (española y otra) y un 10,5% son personas extranjeras. Entre estas últimas, la gran mayoría proceden de países de América Latina (61,6%), siendo principalmente procedentes de Venezuela, Perú y Colombia.

De esta forma, se puede apreciar cómo las mujeres han vuelto a ganar presencia en el sector, aunque aun así se encuentran aún muy alejadas de los hombres, que siguen dominando este tipo de oficios tradicionalmente vinculados con este sexo.