Los chefs coinciden: "La cena más rica, sana y sin manchar se hace con una lata de sardinas, un quesito y pan tostado"

Las latas de sardinas son uno de esos productos en conserva que nunca está de más tener en la despensa, dado que pueden sacarnos de más de un apuro. Con ellas se pueden preparar una gran cantidad de elaboraciones diferentes, pues encajan perfectamente con muchos alimentos.

Utilizar una lata de sardinas para cenar está bien, pero los chefs coinciden a la hora de recomendar mezclarla con quesito, perejil, aceite y pan tostado para conseguir un resultado final aún más sabroso e interesante.

Así lo recomienda el mismísimo Martín Berasategui, chef vasco con 12 estrellas Michelin, que en su paso por Cocina RTVE explica a la presentadora Eva Soriano algunas de sus recomendaciones culinarias.

En su charla explica que un producto tan humilde como una sardina en lata puede potenciarse gracias a diferentes combinaciones creativas. De esta manera, una simple lata de conserva se puede convertir en todo un bocado gourmet con el que solucionar un buen almuerzo o cena.

Mezclas sorprendentes pero llenas de sabor

Martín Berasategui no tiene dudas a la hora de asegurar que las conservas pueden ser realmente útiles a la hora de poder crear platos de alta satisfacción sensorial. No se trata solo de abrir una lata, sino que todo consiste en tener el atrevimiento para hacer "mezclas de sabores inusuales".

De esta forma se abre todo un universo de sabores, texturas y sensaciones, al mismo tiempo que da lugar a la potenciación de la creatividad gastronómica. Tomando como base una lata de sardinas, se pueden descubrir preparaciones sencillas pero potentes.

Tras invitar a las personas a que transformen cenas rápidas en toda una experiencia gastronómica, recomienda probar a mezclar una lata de sardinas con queso, una combinación perfecta a la que se pueden añadir perejil fresco, aceite de oliva y pan tostado para conseguir un resultado más que sabroso.

Al utilizar estos ingredientes, se consigue alcanzar un perfecto equilibrio entre la grasa de la sardina, la cremosidad del queso y la textura crujiente que aporta el pan. De esta forma, las sardinillas con queso se convierten en una forma perfecta de disfrutar de esta conserva.

En esta combinación, el quesito actúa como un suavizante para el sabor intenso del marisco en conserva, mientras que el aceite y el perejil aportan color, pero también aportan al perfil aromático de la receta, que es sencilla pero llena de sabor.

Mezclas de lo más extravagantes

Tras el vídeo publicado en la cuenta de TikTok @cocinartve, se sucedieron los comentarios de decenas de usuarios que han aprovechado para sugerir sus propias mezclas, algunas de ellas de lo más extravagantes y llamativas.

Aunque la charla Berasategui se centraba en la mezcla equilibrada de queso y perejil, los usuarios que han llegado a este contenido proponen variantes realmente desafiantes para el paladar, como mezclar sardinillas con Nutella, con mermelada de fresa e incluso con tiramisú.

Aunque puedan parecer combinaciones difíciles de imaginar, estos comentarios no hacen más que indicar que la sardina en conserva es un ingrediente increíblemente versátil, que admite una gran cantidad de ingredientes para darle un toque diferente.

Ideas de aperitivo con sardinas en lata

Si quieres disfrutar de unas deliciosas sardinas de lata como aperitivo, existen algunas recetas que son muy interesantes para poder disfrutar de un buen bocado a partir de esta conserva. Algunas posibilidades con esta conserva son: