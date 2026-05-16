Samantha Vallejo-Nágera (56), chef, sobre las lentejas: "Lo que les da más sabor no es la carne, sino esta verdura"

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Las lentejas son uno de los platos más tradicionales y reconocibles de la gastronomía española. Además de ser económicas y fáciles de preparar, destacan por su gran valor nutricional y por convertirse en una opción perfecta para comer bien sin complicarse demasiado.

Aunque habitualmente se relacionan con los meses más fríos del año, la realidad es que se pueden consumir en cualquier momento. Todo depende de cómo se preparen y de los ingredientes que se utilicen para potenciar su sabor.

Para conseguir unas lentejas realmente sabrosas, muchos cocineros coinciden en la importancia del sofrito y de trabajar bien las verduras desde el inicio. Entre ellos se encuentra Samantha Vallejo-Nágera, que tiene claro que "lo que les da más sabor no es la carne", sino una verdura concreta que transforma por completo el resultado.

La cocinera madrileña apuesta por incorporar acelgas al guiso, una opción que aporta más sabor, textura y profundidad al plato. Además, explica que, si no se tienen acelgas en casa, se pueden sustituir perfectamente por espinacas.

La clave de Samantha

La chef insiste en que una buena receta de lentejas empieza siempre por un sofrito bien trabajado. Para ello recomienda utilizar ajo, cebolla y zanahoria cocinados lentamente con aceite de oliva virgen extra.

Según explica, cocinar las verduras a fuego suave permite que liberen sus azúcares naturales y aporten más sabor al conjunto del guiso.

Una vez listo el sofrito, Samantha añade tomate rallado y deja que reduzca bien antes de incorporar el resto de ingredientes. Este paso ayuda a concentrar el sabor y evita que el caldo quede aguado.

El toque diferencial llega con las acelgas, que aportan un punto vegetal muy equilibrado y convierten el plato en una receta más ligera y saludable.

Lentejas con acelgas y zanahorias 300 gramos de lentejas

6 hojas de acelga

4 dientes de ajo

2 zanahorias

1 cebolla

1 tomate

1 cucharadita de pimentón

1 hoja de laurel

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil Paso 1 Calienta una cazuela con un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Paso 2 Pela y pica los ajos y la cebolla en dados pequeños. Sofríelos durante 5-6 minutos a fuego medio. Paso 3 Pela las zanahorias, córtalas en medias lunas y añádelas a la cazuela. Cocina unos minutos más. Paso 4 Ralla el tomate e incorpóralo al sofrito. Cocina a fuego fuerte hasta que reduzca y concentre el sabor. Paso 5 Lava las acelgas y separa las hojas de las pencas. Corta las pencas en dados pequeños. Paso 6 Añade las lentejas, las pencas de acelga, el laurel y el pimentón a la cazuela. Paso 7 Cubre con aproximadamente 1 litro de agua, añade sal y cocina a fuego suave durante 45-50 minutos. Paso 8 Corta las hojas de acelga en juliana fina e incorpóralas al guiso. Paso 9 Añade un poco más de agua si fuese necesario y cocina 10 minutos más. Paso 10 Sirve las lentejas calientes y termina con un poco de perejil fresco picado por encima.

Los trucos de Samantha

Además de la receta, la chef comparte algunos consejos para conseguir el mejor resultado final.

Uno de ellos es remover las lentejas de vez en cuando para evitar que se peguen al fondo de la cazuela.

También explica que, si el guiso pierde demasiado líquido durante la cocción, basta con añadir un poco más de agua caliente para mantener la textura adecuada.

Además, recuerda que las acelgas se pueden sustituir por espinacas si se busca un resultado parecido o si no se encuentran fácilmente.

Con estos pequeños trucos se puede conseguir un plato mucho más sabroso, equilibrado y perfecto para cualquier época del año.