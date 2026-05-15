Ha entrado en vigor: la ayuda de hasta 437 euros al mes para familias con hijos que cumplan este requisito

Compatibilizar el trabajo con la vida familiar se ha convertido en uno de los grandes retos para cualquier trabajador en España. Especialmente para los padres y madres, que ven cómo las horas que pueden dedicar a su familia se reducen debido a la jornada laboral. De hecho, así lo muestran las estadísticas.

Según datos de la Unión Sindical Obrera (USO), 1 de cada 4 dedica menos de dos horas diarias al cuidado y atención de sus hijos y un 70 % manifiesta sentirse mal ante esta situación, con estrés y culpabilidad. Todo ello unido al hasta 87 % de mujeres que siguen reduciendo su jornada o cambiando de empleo por el cuidado de los hijos.

En este contexto, el Gobierno ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas dirigida a trabajadores con hijos que decidan acogerse a una excedencia para su cuidado. La subvención puede alcanzar un máximo de 12.800 euros por persona beneficiaria.

La medida está pensada para empleados del sector privado con contrato indefinido y contempla una prestación de hasta 350 euros al mes durante el tiempo que dure la excedencia, tal y como ha informado el Gobierno de La Rioja.

Una ayuda que forma parte de las medidas impulsadas por el Gobierno de La Rioja para facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar.

Ingresos de la unidad familiar máximos

Para acceder a ella, los ingresos de la unidad familiar no podrán superar los 60.000 euros anuales, una cifra que se amplía hasta los 70.000 euros en el caso de las familias numerosas.

Por su parte, las familias monoparentales tendrán fijado un límite inferior: 35.000 euros al año o 40.000 euros si además cuentan con la consideración de familia numerosa.

La regulación también especifica que, si ambos progenitores deciden solicitar una excedencia para el cuidado de los hijos, únicamente uno de ellos podrá beneficiarse de la ayuda económica.

La cuantía prevista podrá aumentar un 25% en determinados supuestos, como en familias numerosas o monoparentales. Además, cuando se trate de nacimientos múltiples, la subvención se concederá por cada menor, aunque con un máximo de dos ayudas.

Requisitos para la ayuda

Entre los requisitos exigidos se encuentra haber trabajado al menos un año en la empresa y acreditar un empadronamiento mínimo de seis meses en La Rioja antes del inicio de la excedencia.

Asimismo, será necesario disponer de un contrato indefinido, ya sea a jornada completa o parcial. La tramitación deberá realizarse de forma online a través de la sede electrónica del Gobierno riojano y el plazo para presentar la solicitud será de un mes desde la fecha en la que comience la excedencia.