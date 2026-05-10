'La Ordenatriz', sobre cómo quitar las manchas de curry o pimentón de la ropa: una reacción química eficaz

En la imagen, la creadora de contenido especializada en orden y limpieza. Sara Fernández

Las amantes de la cocina saben bien que las especias no son sólo un ingrediente, sino que tienen el poder de transformar una receta y hacernos viajar con el olfato, incluso antes de probarla.

El curry nos traslada inmediatamente a la India, el color intenso del pimentón nos recuerda que no hay plato español que se precie sin un toque de este producto.

Comino, cúrcuma, jengibre... la lista es interminable y los platos que se pueden preparar con ellas, también. Está claro que todos estos aderezos dejan huella en el paladar, y más allá de la mesa.

Quien se mueve con soltura entre fogones sabe que los accidentes son habituales y entonces llegan las temidas manchas que, en muchos casos, son rebeldes.

El intenso pigmento de algunas de las especias mencionadas penetra profundamente en las fibras textiles y hace que luego resulte complicado eliminar sus restos, ya sea de la ropa que llevamos mientras cocinamos o del delantal.

¡Y también puede suceder mientras comemos! No importa cómo, la pregunta que le llega esta semana a 'La Ordenatriz' pide una solución para acabar con esta suciedad en las prendas.

Las especias muy pigmentadas como el curry o el pimentón tiñen las prendas. iStock

Se centra en el pimentón —el más famoso, por supuesto, el de la Vera—, el curry o cualquier tipo de colorante como el que se echa en el arroz.

El truco de la experta en orden y limpieza sirve por igual para unos y otros. Olvídate de productos fuertes y abrasivos o de cosas muy rebuscadas, sólo necesitas dos bastante comunes y un poquito de paciencia.

El proceso es simple y tomaremos como ejemplo una camiseta. Ponla sobre una superficie lisa y echa una capa de bicarbonato sobre la mancha de modo que la cubra entera. A continuación, vierte un chorrito de agua oxigenada y deja que la reacción química que se produce haga su magia.

Este producto habitual en los botiquines actúa como un agente oxidante. Lo que hace es liberar oxígeno activo capaz de romper las moléculas de los restos que tiñen la prenda.

Por su parte, el segundo producto ayuda a desprender la suciedad gracias a su textura suave y a la forma de pasta que da a la mezcla. El resultado es una acción doble: química y mecánica y resulta especialmente útil en tejidos con suciedad orgánica.

Una vez hechas las explicaciones, el proceso continúa dejando actuar alrededor de media hora.

Transcurrido ese tiempo, puedes echar la prenda a la lavadora y programar el ciclo habitual. Cuando termine, comprobarás que no hay rastro de esas manchas de curry o pimentón. El único recuerdo será el sabor del menú que hayas preparado.

Es probable que las más avezadas en este universo de los trucos del hogar ya conozcáis lo que consigue la alianza del bicarbonato y el agua oxigenada, porque son muy utilizados para limpiar. Acaba fácilmente con los restos de fruta en la ropa, también blanquea los tejidos y funciona de maravilla para juntas de azulejos, sanitarios, tablas de cortar...