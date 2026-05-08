De un taller de perfumería en Madrid a un centro de bienestar en Barcelona, entre los planes de Magas

La capital de España y otras ciudades se preparan para un fin de semana donde el diseño, la tecnología y el bienestar se dan la mano.

Con la temporada en pleno apogeo, la agenda se llena de propuestas que invitan a redescubrir las urbes desde sus tejados, a sumergirse en legados artísticos familiares o a desafiar los límites de la realidad.

En esta selección, recorremos desde refugios termales históricos hasta estrenos inmersivos que prometen revolucionar nuestro concepto de ocio.

Una experiencia sensorial

El taller de perfumería marida a la perfección con un buen cóctel. Cedidas

La ginebra Nordés y Ronsel Studio se han aliado para organizar un taller de perfumería artesanal. La cita tendrá lugar el domingo 10 de mayo en el Mercado de San Antón.

El objetivo es diseñar una fragancia personalizada inspirada en los ingredientes botánicos y la frescura que definen a esta bebida gallega.

La actividad se divide en varias fases para lograr una inmersión total. Comienza con una introducción teórica sobre la estructura de los perfumes y continúa con una cata a ciegas, diseñada para descubrir los matices de la uva albariño y los once componentes naturales que utiliza la marca en su elaboración.

Entre cada etapa, se incluye un reset olfativo donde los asistentes podrán degustar cócteles como el Nordés Verbena (disponible con o sin alcohol) y el clásico Nordesiño.

Como broche final, llega la parte práctica, en la que madres e hijos trabajarán juntos en la formulación y el pesaje de su propia esencia, embotellando cada creación para conservar el recuerdo de la jornada.

Las reservas ya están disponibles a través de la web de Ronsel Studio por un precio de 90 € para dos personas.

Además, se puede elegir entre el turno de mañana, de 11:00 a 14:00 horas, o el de tarde, de 15:00 a 18:00 horas.

¿Dónde? Hotel Sardinero, Plaza de Alonso Martínez, 3 (Chamberí), 28004, Madrid

Una escapada para relajarse

La piscina interior del SPA. Cedidas

AIRE Ancient Baths Vallromanes es un centro de bienestar de lujo situado en Barcelona, que ocupa una masía histórica del año 1497 cuidadosamente restaurada a tan sólo 30 km de la ciudad.

Este enclave se presenta como un templo de relajación inspirado en los rituales de las civilizaciones antiguas romanas, griegas y otomanas.

La experiencia de recorrido libre invita a sumergirse en estancias de contraste térmico, zonas de vapor y un baño de sal que emula la flotabilidad del Mar Muerto.

Por otro lado, el tratamiento Orange Garden protagoniza la propuesta de la temporada. Se trata de 60 minutos de masaje, divididos en 35 corporales y 25 faciales, donde se utiliza aceite de mandarina y bakuchiol.

Estos activos buscan regenerar la dermis tras el invierno, aprovechando que el entorno del valle en primavera potencia la aromaterapia del ritual.

En definitiva, un refugio de lujo sostenible donde la arquitectura medieval, el silencio y la luz de las velas dan forma a un ambiente íntimo y único.

¿Dónde? Passeig de Picasso, 22, Ciutat Vella, 08003, Barcelona.

Gastronomía y cócteles

La terraza del 'sky bar'. Cedidas

El destino imprescindible para esta primavera es Picos Pardos Sky Lounge, el rooftop de BLESS Hotel Madrid.

Este espacio, de estética amazónica y pinceladas asiáticas, ofrece una propuesta culinaria de alto nivel que se inspira en Latinoamérica y Oriente sin renunciar a la excelencia del producto local.

La nueva carta de temporada apuesta firmemente por el Raw Bar y la frescura. Destacan bocados de matices cosmopolitas, como el tartar de atún rojo con ají amarillo o la corvina con uva y almendra.

Tras este picoteo inicial, la parrilla cobra protagonismo a través de platos más contundentes, entre los que sobresalen el pulpo con ajo negro o el lomo madurado.

Para maridar la experiencia, el espacio cuenta con una selecta coctelería de autor, ideal para extender la sobremesa y disfrutar de un tardeo con vistas.

Más allá de esta terraza situada sobre los tejados del barrio de Salamanca, el hotel esconde una pop-up dulce en su lobby.

Se trata de una parada obligatoria, perfecta para quienes buscan un bocado exclusivo en un entorno de diseño antes de continuar con la jornada.

¿Dónde? Calle Velázquez, 62 (Salamanca), 28001, Madrid.

Mujeres en movimiento

La Carrera de la Mujer Central Leche Asturiana en 2025. Cedidas

Este domingo, las calles de Madrid se preparan para recibir la Marea Rosa en una nueva edición de la Carrera de la Mujer, el evento deportivo femenino más multitudinario de Europa.

En Magas estamos listas para participar en esta cita que va mucho más allá del cronómetro. La prueba deportiva supone un altavoz de apoyo a la lucha contra el cáncer de mama y la violencia de género.

El recorrido por el centro de la ciudad invita a disfrutar de una jornada donde la competición cede el paso a la sororidad. No importa el tiempo ni la velocidad, lo que ha de resonar es el gesto de formar parte de este movimiento que une a miles de mujeres por causas solidarias.

Al alcanzar la meta, la experiencia culmina con un festival de fitness y música que promete mantener la energía en lo más alto.

Es el plan perfecto para cerrar el fin de semana con una dosis extra de motivación y compromiso.

¿Dónde? Paseo de la Castellana, entre Nuevos Ministerios y la Plaza de San Juan de la Cruz, Madrid.

Una muestra familiar

La exposición por dentro. Cedidas

El barrio de Justicia acoge la exposición colectiva Colores y Formas, un homenaje vivo al universo de Eduardo Chillida Belzunce.

No se trata de una simple muestra de pintura; es una conversación entre tres generaciones de la familia y diversos artistas afines que permite observar cómo el legado del maestro evoluciona a través de la mirada de sus hijos y nietos.

En esta exhibición, el talento femenino y la artesanía adquieren un protagonismo especial gracias a figuras como Charo Casteres, quien presenta una joyería concebida como arquitectura portable.

Asimismo, destacan Mari Cruz Velasco y Laura Chillida, cuyas piezas de cerámica contemporánea pintadas a mano logran elevar un objeto cotidiano a la categoría de obra de arte.

La gran novedad del proyecto es Chillida Belzunce Art & Design, una iniciativa que busca democratizar el lenguaje creativo de la saga familiar.

Su objetivo es trasladar este imaginario al diseño de interiores, integrando su estética en elementos como mobiliario, textiles e iluminación para acercar la cultura al hogar.

¿Dónde? C. de Belén, 2 (Centro), 28004, Madrid.

Desde dentro

Simulación de lo que va a ser la experiencia. Cedidas

Llega a Madrid The Black Mirror Experience, la primera propuesta inmersiva a nivel mundial basada en la célebre ficción británica.

A través de un formato híbrido que fusiona lo físico con lo digital, grupos de hasta seis personas podrán protagonizar una historia inédita de 60 minutos de duración

Los asistentes son invitados al showroom de Phaethon, una firma tecnológica ficticia que presenta a Life Agent, el asistente de inteligencia artificial definitivo diseñado para simplificar el día a día.

Sin embargo, la trama pronto desemboca en la pregunta inquietante que define la esencia de la saga: ¿Qué podría salir mal?

Para potenciar la sensación de realismo, se utiliza una innovación pionera de realidad virtual sin cables que permite a los participantes desplazarse con total libertad por el espacio.

Aunque el estreno oficial en Espacio Delicias está previsto para el 4 de junio, las entradas ya han comenzado a agotarse.

¿Dónde? Paseo de las Delicias, 61 (Arganzuela), 28045, Madrid.