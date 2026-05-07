Ainoa, camionera: "Un conductor que percibe 1.700 euros netos al mes, a la empresa le cuesta más de 3.000"

De acuerdo con la plataforma de ofertas de trabajo Indeed, el salario medio nacional de un conductor de camión se sitúa en 19.328 euros anuales, unos 1.368 euros al mes y 9,93 euros por hora. Cifras que varían en función de factores como las horas extra, los bonus o el tipo de ruta.

El sector del transporte presenta importantes diferencias entre rutas nacionales e internacionales. Mientras que las primeras se desarrollan dentro de un mismo país, las segundas implican cruzar fronteras y, en muchos casos, jornadas de hasta once horas al volante, con largos periodos fuera de casa.

A pesar de estas condiciones exigentes, los salarios no siempre reflejan el nivel de responsabilidad y sacrificio que conlleva el trabajo. Y aunque las cifras puedan parecer bajas —especialmente teniendo en cuenta la dureza del sector—, todos los trabajadores se enfrentan a una misma realidad: el impacto de los impuestos, que según Ainoa, camionera, resultan "desproporcionados".

Los impuestos en nómina

Las diferencias dentro del sector del transporte no solo se perciben en las rutas, sino también en las condiciones laborales.

En el transporte internacional, muchos conductores pasan entre 10 y 11 horas diarias al volante, durmiendo en el camión y permaneciendo semanas lejos de casa. "Venden absolutamente toda su vida", denuncia Ainoa, quien conoce de primera mano la realidad del sector, en el canal de YouTube "Rutas de Éxito".

A cambio, los salarios no siempre compensan ese nivel de exigencia. Según explica, un camionero internacional puede percibir alrededor de 2.500 euros mensuales, mientras que en otros casos —especialmente en comunidades autónomas con sueldos más bajos— hay conductores que apenas alcanzan los 1.500 euros tras jornadas de hasta doce horas diarias.

Esta situación impacta directamente en la vida personal de los trabajadores. La falta de conciliación es una constante: largas ausencias, relaciones familiares a distancia y rutinas inexistentes forman parte del día a día de muchos profesionales del volante.

Sin embargo, el problema va más allá del salario bruto. Uno de los principales puntos de conflicto es la diferencia entre lo que paga la empresa y lo que realmente recibe el trabajador.

En Cataluña, por ejemplo, el sueldo base de convenio ronda los 2.270 euros mensuales, pero el coste total para la empresa supera los 3.000 euros. Aun así, el conductor percibe en torno a 1.700 euros netos.

Ainoa habla sobre los sueldos en el sector del transporte.

Según Ainoa, esta brecha se ha ampliado en los últimos años debido al aumento de la carga fiscal. "Hoy se paga entre un 30% y un 40% más en impuestos", asegura.

A esto se suma la doble contribución a la Seguridad Social —por parte de empresa y trabajador— y el incremento del IRPF, lo que reduce considerablemente el salario final.

El impacto no termina en la nómina. Una vez recibido el sueldo, el trabajador sigue perdiendo poder adquisitivo a través del consumo.

Con un IVA del 21% en la mayoría de productos, el salario real disponible se reduce hasta situarse entre los 1.350 y 1.400 euros mensuales.

Esta situación genera, además, una percepción distorsionada dentro del sector. Muchos trabajadores consideran que las empresas no pagan lo suficiente, mientras que los empresarios señalan que el verdadero problema es la presión fiscal.

"Se crea una fricción injusta entre ambas partes", explica Ainoa, quien insiste en que gran parte del dinero "no llega ni al trabajador ni se queda en la empresa".

A pesar de ello, los propios empresarios reconocen la dificultad de cubrir puestos bajo estas condiciones.

Encontrar conductores dispuestos a asumir jornadas largas, escasa conciliación y un salario neto de 1.700 euros resulta cada vez más complicado, incluso en los escenarios más favorables.