España marca las normas: los desempleados que agoten el paro recibirán una ayuda de hasta 1.600 € al mes

El desempleo sigue marcando el pulso de la realidad social en España y en este 2026, aunque con cifras más bajas que en 2025, no ha dado tregua. Entre marzo y abril, el paro registrado se situó en torno a los 2,42 millones de personas, según el Ministerio de Trabajo.

Aunque la Encuesta de Población Activa (EPA) eleva esa cifra hasta los 2,71 millones. Números que, más allá de las estadísticas, reflejan una situación que sigue afectando a miles de hogares.

Si hay un dato que destaca especialmente es el impacto en las mujeres. A comienzos de año, cerca de 1,47 millones estaban en paro, lo que representa aproximadamente el 60 % del total. Una brecha que no solo se mantiene, sino que sigue dejando a las mujeres con una tasa de desempleo superior a la masculina.

En este contexto, contar con una red de apoyo económica se vuelve clave. La prestación por desempleo sigue siendo el principal salvavidas, ya que en España puede cobrarse durante un máximo de dos años si se han cotizado al menos 2.160 días en los últimos seis años. Pero la gran pregunta llega después: ¿qué pasa cuando se agota?

Aquí es donde entra en juego una opción que no todo el mundo tiene en el radar. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha convertido en una alternativa real para quienes no encuentran trabajo tras terminar el paro.

Cruce de datos entre el SEPE y la Seguridad Social

Tal y como confirmaba recientemente el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, es posible acceder a esta ayuda, que en 2026 puede alcanzar hasta los 1.642 euros mensuales, dependiendo de cada caso. Un respaldo que, para muchos, marca la diferencia entre la incertidumbre y cierta estabilidad.

La clave está en el nuevo sistema recogido en el Real Decreto-ley 2/2024, que introduce un cruce automático de datos entre el SEPE y la Seguridad Social para agilizar todo el proceso.

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👉 Los perceptores de desempleo asistencial que dejan de recibirlo pueden acceder al Ingreso Mínimo Vital, si cumplen los requisitos, sin trámites.



👉 No hay que solicitar el IMV ni aportar documentación alguna.



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Esta medida, impulsada por el Ministerio de Inclusión, busca eliminar uno de los grandes problemas de este tipo de prestaciones: la burocracia. De hecho, la propia ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, defendía hace unos meses que el objetivo es que las personas en situación más vulnerable puedan acceder a la ayuda "de forma automática, sin trámites innecesarios ni esperas que alarguen la incertidumbre".

¿En qué se traduce esto en la práctica? En los meses previos a que se agote el paro, el SEPE avisará al beneficiario de que puede autorizar el uso de sus datos —y los de su unidad familiar— para tramitar el Ingreso Mínimo Vital. Si da el visto bueno, el proceso se pone en marcha sin que tenga que hacer prácticamente nada más.

A partir de ahí, la Seguridad Social recibe toda la información y puede resolver la concesión en apenas unos días tras finalizar la prestación. El resultado es un paso casi automático de una ayuda a otra, evitando ese vacío económico.

Además, este año viene con una mejora añadida. El Gobierno ha incrementado la cuantía del IMV en más de un 11%, lo que se traduce en nuevas cifras según el tipo de hogar.

Esto, una persona sola, la ayuda parte de algo más de 730 euros, mientras que puede superar los 1.600 euros en unidades familiares más amplias. En hogares con dos adultos, las cantidades también suben, acercándose rápidamente a esas cifras máximas en función del número de menores.

Así, cuando se reconoce el derecho al IMV, la fecha coincidirá con el final del paro, lo que permite encadenar ambas prestaciones sin perder ingresos por el camino.

Eso sí, si por cualquier motivo no se activa este procedimiento automático —o no se da el consentimiento—, sigue existiendo la opción tradicional: solicitar la ayuda directamente a través del portal de la Seguridad Social, en un proceso que también se ha simplificado en los últimos años.