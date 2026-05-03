Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: es ilegal trabajar sin 12 horas de descanso entre jornadas

Equilibrar la vida profesional con la personal es algo a lo que cada vez aspiran más españoles en su trabajo y que va mucho más allá del sueldo. Un factor clave que cada vez pesa más para quienes buscan sentirse realmente a gusto en el día a día.

Sin embargo, a pesar de que este es el anhelo de muchos trabajadores, no siempre es una misión fácil de conseguir. Evidencia de ello es que la conciliación laboral y personal sigue siendo un reto para la mayor parte de las mujeres, quienes siguen asumiendo en España el 87 % de las solicitudes de medidas de conciliación y el 70 % de las reducciones de jornada, según datos de la EPA.

Por todo ello, son muchos los trabajadores que se preguntan hasta qué punto la legislación española protege este equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

En este sentido, el Estatuto de los Trabajadores sí contempla una serie de medidas pensadas para garantizar el descanso y el bienestar del empleado.

Entre ellas, se establece la obligación de respetar un mínimo de 12 horas entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente. Una norma que cobra especial importancia para aquellos trabajadores con turnos rotativos, donde los horarios puedan cambiar de un día para otro.

No puede solaparte con las 36 horas semanales

En este sentido, no está permitido terminar la jornada, por ejemplo a las 22:00 y volver a empezar al día siguiente a las 9:00, ya que no se estaría respetando el tiempo mínimo de descanso. Además, con la implantación del registro horario obligatorio en las empresas, la Inspección de Trabajo dispone de más herramientas para detectar este tipo de irregularidades si se inicia una revisión.

Si se amplía la mirada al cómputo semanal, el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores establece que el descanso mínimo debe ser de un día y medio ininterrumpido, es decir, 36 horas seguidas.

#descanso##trabajo ♬ sonido original - Un Tío Legal @laboral_tips 🚨 TRIBUNAL SUPREMO: tu descanso NO se puede recortar Nueva sentencia clave 👇 👉 Las empresas están obligadas a sumar las 12 horas de descanso diario al descanso semanal 👉 No pueden “meterlo dentro” ni solaparlo 💥 ¿Qué significa esto? ✔️ El descanso diario (12h) y el semanal (mín. 36h) son derechos distintos ✔️ Se tienen que respetar por separado ✔️ Y además… SE SUMAN 👉 Resultado: más descanso real para el trabajador ⏱️ Ejemplo claro: No vale con darte “2 días libres” sin más… 👉 Hay que contar las horas reales entre salida y entrada ⸻ ⚠️ Traducción fácil: 👉 Tienes derecho a: ✔️ 36h de descanso semanal ✔️ + 12h entre jornadas ✔️ 👉 48h seguidas mínimo (o más si tu convenio mejora) ⸻ 🚫 Si tu empresa no lo respeta… 👉 Podrías estar ante una vulneración de derechos laborales # #horario

Esto garantiza que, independientemente de si se libra en fin de semana o entre semana en aquellos casos en los que también se trabaja sábado y domingo, el trabajador tenga un periodo real de desconexión.

En este sentido, el Tribunal Supremo ha ratificado que ese descanso semanal de 36 horas no puede solaparse con el descanso diario de 12 horas. "El trabajador tiene derecho al descanso semanal y diario en dos disposiciones distintas porque son derechos totalmente autónomos. Es decir, no pueden ser que dentro de las 36 horas vayan las 12 horas de descanso entre jornada", explica el abogado laboralista, Ignacio de la Calzada, en uno de sus vídeos.

Eso sí, los convenios colectivos pueden introducir ciertos matices, ajustando ligeramente tanto el descanso diario como el semanal según el sector o la empresa.

Multas de hasta 7.500 euros

Los datos reflejan que el control horario sigue siendo un punto crítico. En 2024, las infracciones relacionadas con el registro de jornada —incluyendo el control del horario, el tiempo de trabajo o las horas extra— crecieron un 8,78 % respecto al año anterior, según la Inspección de Trabajo.

En cuanto a las sanciones, la normativa considera una falta grave incumplir los límites de jornada o los periodos de descanso. Esto puede traducirse en multas que oscilan entre los 751 y los 7.500 euros, dependiendo de la gravedad del caso.