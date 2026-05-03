Las carniceras coinciden: "Hace 5 años, con 52 euros comprabas 5 kilos de carne y ahora solo te da para uno de morcillo"

El encarecimiento de la carne en España no es una percepción aislada. Los datos oficiales y los estudios de organizaciones de consumidores confirman una subida sostenida en los últimos años que está teniendo un impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos y en el día a día de comercios como las carnicerías.

En este contexto, el testimonio de un carnicero que se ha hecho viral refleja con claridad ese cambio. "Acabo de cobrarle a un tipo 1 kilo y 200 gramos de morcillo, 800 gramos de carne picada y 2 kilos de solomillo de cadera, 52 euros", explica. La cifra, lejos de ser excepcional, se ajusta a la evolución reciente de los precios en el sector.

Según los últimos datos del Índice de Precios de Consumo (IPC), la carne de vacuno ha sido uno de los alimentos que más se ha encarecido en España en 2025. Solo en ese año, su precio aumentó un 17,2%, situándose como la categoría cárnica con mayor subida.

Otros registros confirman esta tendencia. Entre enero y noviembre de 2025, la carne de vacuno acumuló incrementos superiores al 15 %, dentro de un grupo de alimentos básicos que han experimentado subidas de dos dígitos .

El aumento no es puntual. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte que la carne y los productos cárnicos se han encarecido un 12 % en el último año, con subidas especialmente intensas en cortes habituales como la carne picada (+25 %) o el estofado (+24 %). Y, a más largo plazo, el impacto es aún mayor. La cesta de la compra en España es actualmente un 36 % más cara que hace tres años, según la misma organización.

Factores detrás del encarecimiento

El aumento del precio de la carne responde a múltiples causas. Entre ellas destacan el encarecimiento de la energía, el aumento del coste de los piensos y el transporte, así como factores climáticos que afectan a la producción ganadera.

A nivel internacional, también influyen la inestabilidad geopolítica y los problemas en las cadenas de suministro, que han tensionado los precios de materias primas y alimentos básicos. Estos elementos han repercutido directamente en el coste final que paga el consumidor.

Además, la demanda se ha mantenido estable o incluso al alza en algunos mercados, lo que contribuye a sostener los precios elevados.

Impacto directo en el consumo

La subida de precios está modificando los hábitos de compra. Aunque el incremento medio de los alimentos en 2025 fue del 2,8 %, algunos productos básicos, como la carne, han crecido muy por encima de esa media.

El testimonio del carnicero ilustra este cambio desde el punto de vista del comercio. "Me quedo pensando, ¿en qué momento ha cambiado tanto la vida?", señala. Y añade una comparación que coincide con la evolución de los precios: "Hace 5 años, por 52 € te llevabas 1 kilo de carne picada, 1 kilo de carne empanada, 1 kilo de filetes, 1 kilo de lomo, 2 pollos, y te sobraba dinero para tomarte una cerveza".

Aunque los precios concretos pueden variar según el establecimiento y la zona, los datos muestran que el poder adquisitivo en alimentación ha disminuido. Esto se traduce en compras más ajustadas y en una reducción del consumo de determinados productos.

El propio carnicero lo resume desde su experiencia diaria: "Tú ves a este hombre normal, incluso me da vergüenza cuando me dan 52 €". La frase refleja el impacto social del encarecimiento, más allá de las cifras.

Una tendencia que continúa

Las previsiones apuntan a una estabilización progresiva de la inflación alimentaria, pero no a una reducción significativa de precios a corto plazo. Los costes estructurales del sector siguen siendo elevados y condicionan el precio final.

Mientras tanto, la carne continúa entre los productos más sensibles a estas variaciones. La combinación de factores económicos, climáticos y logísticos hace que su precio sea especialmente volátil.

El cierre del testimonio del carnicero resume una preocupación compartida por consumidores y comerciantes: "Hace 5 años... ¿qué podemos hacer con esto? Salir a la calle ¿resolvería algo? Quiero decir, que no puede ser...".

Más allá de la anécdota, los datos confirman que no se trata de un caso aislado, sino del reflejo de una tendencia general en el precio de los alimentos en España.