Natacha Gastón, empresaria en España: "No estoy en contra de las bajas laborales, estoy en contra de los jetas"

Uno de los grandes problemas con los que deben lidiar los empresarios tiene que ver con las bajas laborales, que son cada vez más frecuentes y que hacen que muchos negocios se encuentren con dificultades para poder desarrollar su labor.

En este sentido, la empresaria Natacha Gastón ha explicado su situación en el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3, donde intervino en un espacio en el que se estaba tratando el asunto de que España está alcanzando cifras nunca vistas en lo que respecta a bajas laborales.

Se estima que uno de cada veinte trabajadores falta cada día al trabajo, lo que supone el doble que hace nueve años. Ante este aumento generalizado del absentismo laboral, algunas empresas han decidido ponerse serias con este asunto.

Los motivos de la baja laboral que más han aumentado a lo largo de los últimos años son los que derivan de la salud mental, como es el caso de la depresión o la ansiedad. Sin embargo, la mayor parte de los trabajadores que se ausentan de su puesto lo hacen sin justificación e incluso sin presentar la baja médica.

Natacha tiene claro que "las bajas laborales son un problema no solo para la empresa, sino para todos, porque lo pagamos todos", además de que cada vez tiene más desconfianza de sus trabajadores.

En su caso en particular, explica que los lunes es uno de los días que más faltan los trabajadores a su puesto, y que "algunos presentan justificante y otros no", y el problema que ve es que "además, no puedes decir nada", se lamenta.

En este sentido, hay que recordar que las bajas laborales suponen un total de 33.000 millones de euros a la Seguridad Social, una situación que no solo afecta a las empresas, sino a todos los trabajadores. Natacha Gastón lo tiene claro: "No estoy en contra de las bajas, estoy en contra de los jetas".

Las bajas laborales siguen en aumento

El incremento de la incapacidad temporal se ha convertido en uno de los principales problemas a los que se enfrentan empresarios de todo el país. Según el último informe de la patronal catalana Pimec, España alcanzó los 8,5 millones de bajas laborales en 2024.

Esta cifra supone un crecimiento del 144,8% con respecto a los 3,5 millones de bajas anuales de 2013, lo que ha llevado a los empresarios a alzar la voz y pedir que se adopten medidas urgentes para poder hacer frente a un coste que se cifra en un 10,2% del PIB, teniendo en cuenta su impacto directo y el de oportunidad.

Uno de los principales factores que determinan esta evolución tiene que ver con el cambio en el perfil de las patologías, ya que, como ya hemos mencionado, aumentan en aquellas que se relacionan con la salud mental, la cual ya es la segunda causa de baja por incapacidad temporal en España.

Una de las propuestas de la patronal ante la situación actual pasa porque los facultativos de las mutuas puedan dar el alta médica en contingencias comunes, una competencia que en estos momentos es exclusiva de la sanidad pública.

Ante esta situación, la patronal hace hincapié en la necesidad de tomar medidas para afrontar este grave problema. Sin embargo, a pesar de la propuesta de que las mutuas adquieran esta responsabilidad, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se descarta.

Según ha explicado la ministra Elma Saiz, esta medida no se contempla y recuerda que el papel de las mutuas está limitado al diagnóstico y tratamiento de patologías traumatológicas.

Por otro lado, la patronal también pone el foco en la recurrencia que se da entre los trabajadores. Es que los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) indican que el 25% de los trabajadores aglutinan más de la mitad de las bajas.

Para hacer frente a este problema, los empresarios proponen ajustar las prestaciones económicas de los trabajadores reincidentes, con excepción para quienes son enfermos crónicos.

Asimismo, sugieren revisar los complementos salariales que se pactan en los convenios para que se evite el "efecto llamado". De esta manera, queda clara cuál es la posición de empresarios como Natacha Gastón, que se encuentran con muchas bajas laborales dudosas y que afectan a sus empresas.

El colapso sanitario es una de las causas

Una de las causas de que no dejen de aumentar las bajas laborales tiene que ver con el colapso de la sanidad pública. Los representantes sindicales aseguran que el aumento de la duración de las bajas es una consecuencia directa de la situación de la sanidad en nuestro país.

Los médicos tienen poco tiempo, provocando una atención primaria colapsada en la que además faltan especialidades y las listas de espera son "interminables". Por este motivo, hay sindicatos que aseguran que la solución no pasa por dar más competencias a las mutuas, sino por aumentar la inversión en el sistema sanitario.

De esta manera se podrían agilizar tanto los diagnósticos como los tratamientos, lo que al mismo tiempo supondrá una reducción en los tiempos de espera, que es lo que hace que en muchos casos se prolonguen de forma artificial los procesos de incapacidad temporal, que podrían llegar a su fin con anterioridad a lo que lo hacen en la realidad.

Por el momento, la propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sigue pasando por incorporar su modelo de altas progresivas, con la que se trata de conseguir una reincorporación gradual al puesto de trabajo.