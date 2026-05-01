De un tardeo en el 'winebar' de un viñedo a una velada frente al mar en Mallorca, entre los planes de Magas

Llegamos a mayo y el ambiente festivo no se detiene; tras la Feria de Abril, el testigo pasa ahora a Jerez y Córdoba.

Para quienes prefieran quedarse cerca de casa, existen infinitas opciones distribuidas por toda España.

Una semana más, Magas selecciona las mejores apuestas relacionadas con la cultura y la cocina para disfrutar de la ciudad o descubrir planes que combinan lo mejor de ambos mundos.

Escapada a Huelva

La fila para ingresar al hotel durante el festival. Cedidas

El festival El Oasis celebra su 5º aniversario del 30 de abril al 3 de mayo en el Barceló Punta Umbría Beach Resort en Huelva, consolidándose como una escapada con alojamiento, ocio y música en un mismo lugar.

Se prevén alrededor de 2.700 asistentes en una edición pensada para vivir con amigos y pasar el puente de mayo de forma diferente.

Durante cuatro días, la cita ofrecerá conciertos, tardeos junto a la piscina, sesiones de DJ y, en definitiva, actividad continua las 24 horas, con un cartel que mezcla pop, indie y grandes éxitos. Entre los artistas confirmados destacan La La Love You, Juan Magán, Pignoise, Despistaos y Hey Kid, entre otros.

Más que un festival, El Oasis se plantea como una experiencia compartida para desconectar, convivir y disfrutar del mar. Por eso se ha convertido en un plan ideal para ir en grupo y arrancar la primavera con una escapada completa.

¿Dónde? Av. del Decano, s/n, 21100, Punta Umbría, Huelva.

Tardeo entre copas

Los exteriores de la bodega. Cedidas

La Bodega Beronia presenta Terraceo entre Viñas, un plan especial para celebrar el Día de la Madre entre viñedos, gastronomía y música en vivo.

Se llevará a cabo los días 1 y 2 de mayo, de 13:00 a 17:00 horas, en el Winebar y los jardines de Ollauri (D.O.Ca. Rioja).

Los asistentes podrán disfrutar de un violinista en directo, junto con pintxos, tablas y una selección de vinos Beronia al aire libre. Si el tiempo no acompaña, la actividad se trasladará al interior de la bodega, un entorno inigualable y más desconocido para este tipo de acciones.

Para quienes lo deseen, se puede completar la experiencia con una visita para conocer el proceso de elaboración del vino desde la tierra hasta la copa. Esta opción requiere reserva previa.

¿Dónde? Carretera de Ollauri a Nájera, Km.1.8, 26220, Ollauri, La Rioja.

Veladas frente al mar

Los exteriores del restaurante. Cedidas

Por fin reabrió el reconocido restaurante O96, frente a la Bahía de Pollença en Mallorca y bajo la dirección de la chef Vanessa Silva. Su cocina es principalmente mediterránea contemporánea, enriquecida con toques BajaMed que fusionan producto local con influencias latinas vibrantes.

Los platos estrella son las brasas en Josper con solomillo menorquín al mole oaxaqueño y gamba roja mallorquina.

Entre las delicias preferidas también están los arroces de sobrasada y porc negre, al igual que hits como la ostra Amélie Nº3 con tabasco serrano, el ceviche O96 de corvina o la berenjena glaseada en miso con romesco guajillo.

En cualquier caso, los clientes repiten sin duda por las croquetas de carrillera, las patatas bravas, la pizza turca y el gazpacho de sandía. Estas propuestas completan una carta vibrante sin artificios. Como acompañamiento, no podía faltar la coctelería de autor.

Su terraza con vistas al mar pasa de un mediodía luminoso a un sunset vibrante, terminando en una cena íntima.

¿Dónde? Ctra. Port Pollença, 9, Carrer Salvador Dalí, 07400, Alcúdia, Islas Baleares.

Hotel temático en Ibiza

Imagen de las instalaciones del establecimiento. Cedidas

La temporada en Ibiza ha arrancado con la apertura de Los Felices: The Fashion Hotel. Ubicado en la Bahía de San Antonio, el establecimiento cuenta con 106 estancias y 6 villas de estética Palm Springs mid-century, dedicadas íntegramente a la moda con dormitorios temáticos y un Hall of Fame creativo.

Este año además se ha renovado la propuesta de actividades. Aparece, por ejemplo, la posibilidad de disfrutar durante el día de clases dinámicas de aqua yoga donde se combina el ejercicio con el relax.

Otro plan es el Glam Bingo semanal, que se ofrece en la terraza de Bambola, un restaurante gluten-free que llega bajo el sello de la conocida cadena Grosso Napoletano.

Durante la tarde, una buena alternativa es la de recorrer diferentes tiendas y pop-ups que presentan nuevas colecciones.

Cuando cae el sol, el protagonismo pasa a las movie nights al aire libre, con clásicos del cine con películas acordes al ambiente, como Clueless, Breakfast at Tiffany's o House of Gucci.

La gran novedad de esta etapa es Nocturna, un club boutique que abrirá sus puertas en junio con acceso independiente.

Se trata de una propuesta distinta para la noche ibicenca, ya que el espacio está concebido como un refugio íntimo. Además, cuenta con una política libre de móviles para alejarse del formato de las grandes discotecas y lograr un halo de más exclusividad.

¿Dónde? Carrer Madrid, 25, 07829, Sant Josep de sa Talaia, Illes Balears.

Un concierto internacional

Auditorio Nacional de Madrid. Imagen de archivo

El reconocido pianista ruso Nikolai Lugansky regresa a Madrid el miércoles 6 de mayo a las 19:30 horas, donde ofrecerá un recital único del prestigioso ciclo Grandes Intérpretes. Un evento que convierte el Auditorio Nacional de Música en un viaje al romanticismo alemán.

El programa se centra en las obras de Robert Schumann y Richard Wagner, ofreciendo un repertorio lleno de contrastes que va desde la poesía más íntima hasta la potencia de una orquesta entera, pero concentrada en un sólo piano.

Conocido por su técnica impecable, Lugansky promete una tarde de desconexión total con una música clásica que se siente viva, intensa y emocionante.

Esta cita es más que un concierto, se trata de una ocasión única para disfrutar de un artista de talla mundial en directo.

¿Dónde? Calle del Príncipe de Vergara, 146, Chamartín, 28002, Madrid.