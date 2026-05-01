España endurece las normas: las aceitunas cambian para siempre su calidad alimentaria este 2026

Las aceitunas son en España uno de los aperitivos más tradicionales y más consumidos de la dieta mediterránea. No faltan en nuestras terrazas, bares ni en esa clásica tapa que aparece casi sin pedirlo cuando uno se sienta a tomar algo.

Además, nuestro país es líder mundial en producción de aceituna de mesa, un dato que explica su enorme peso tanto en la gastronomía como en la industria alimentaria. Sin embargo, un reciente cambio normativo puede modificar la forma en la que las consumimos.

Y es que, con la entrada en vigor del Real Decreto 142/2026, de 25 de febrero, el Gobierno ha introducido nuevas reglas que afectan directamente al etiquetado de las aceitunas rellenas, uno de los formatos más consumidos como aperitivo y también muy habituales en supermercados.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación busca con ello reforzar la transparencia de este producto. En concreto, lo que busca este cambio es que el consumidor tenga una información más clara sobre lo que está comiendo, evitando confusiones que hasta ahora eran bastante comunes.

Uno de los cambios más relevantes está en el relleno de las aceitunas. A partir de ahora, cuando este se presente en forma de pasta —como ocurre en muchas de las clásicas aceitunas de anchoa— deberá indicarse de forma expresa en el etiquetado. Además, será obligatorio detallar los ingredientes que componen dicha mezcla.

Un matiz es importante ya que durante años muchos consumidores han asociado estas aceitunas con un relleno de anchoa "natural", cuando en realidad suele tratarse de una elaboración hecha con varios ingredientes. La nueva norma no elimina este producto tan presente en el tapeo, pero sí obliga a describirlo con mayor precisión.

Eso sí, se mantienen las denominaciones tradicionales. Es decir, se podrán seguir encontrando aceitunas "rellenas de anchoa", pero con una información más clara que permita entender realmente qué hay en su interior.

Otros alimentos incluidos en el decreto

El Real Decreto 142/2026, de 25 de febrero no se limita a las aceitunas. También introduce modificaciones en otros productos muy habituales en la mayoría de mesas en España.

Uno de los más destacados es el pan sin gluten, que pasa a incluirse dentro de la norma de calidad del pan, permitiendo que productos sin harina puedan denominarse como tal si cumplen determinados requisitos.

En el caso de la horchata valenciana, la normativa se adapta a las nuevas demandas del consumidor. A partir de ahora, se podrá elaborar sin azúcares añadidos o con menor contenido de azúcar, aunque se mantienen restricciones clave para preservar su esencia, como la prohibición de usar colorantes o edulcorantes.

Los cambios también alcanzan a productos tan presentes en la cesta de la compra como el jamón de pavo, al cual se le reconoce oficialmente su denominación y al que se incorporan menciones como "natural" o "elaboración artesana". Además, se refuerza la trazabilidad en productos curados como jamones y paletas, con más información sobre procesos como la salazón.

Por otro lado, la sidra incorpora nuevas categorías como la sidra de hielo y recupera prácticas tecnológicas como clarificación, decoloración, despectinización y desodorización tradicionales de elaboración.

En el caso de las galletas, se elimina el límite máximo de cenizas para proporcionar las nuevas formulaciones con integrales, fibras y otros ingredientes novedosos.

Una nueva regulación de 2026 que no hace desaparecer estos productos ni modifica lo que contienen, pero sí cambia de forma clara cómo se comunican al consumidor, abriendo una nueva etapa en la forma de entender el etiquetado y la transparencia en la alimentación.