Parece fideuá, pero es uno de los mejores platos de cuchara de España: solo lo hacen en la Región de Murcia

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La gastronomía española está repleta de platos llenos de sabor que consiguen cautivar a los paladares más exigentes, pero hay algunos de ellos que destacan por encima del resto, como sucede con varios platos de cuchara populares en la Región de Murcia.

Uno de ellos parece fideuá y es considerado una de las mejores elaboraciones de este tipo de todo el país. Se trata de la aletría con costillejas, una preparación que puede parecer una simple fideuá, pero más caldosa, pero realmente es uno de los platos más sabrosos que se pueden disfrutar.

La aletría es un plato típico de esta comunidad autónoma, y aunque pueda parecer un plato ligero, es un guiso muy contundente y reconfortante. La clave se encuentra en una receta tradicional que se ha ido transmitiendo de generación en generación desde la Edad Media.

Un plato muy contundente y sabroso

La fideuá es una receta muy popular por su sabor, pero en este caso, aunque pueda parecerse mucho a ella, la aletría no tiene nada que ver, más allá de que el ingrediente principal también sean fideos.

Pese a ello, el sabor es totalmente diferente, puesto que en la receta murciana nos encontramos ante un guiso caldoso elaborado con fideos gruesos y acompañado de carne (costillejas de cerdo) y verduras de temporada.

El resultado de esta combinación de ingredientes es un plato de cuchara muy completo y reconfortante y con una textura que es mucho más parecida a la de los guisos tradicionales que a la de los arroces.

Su exquisito sabor viene dado por una combinación de sofrito, especias como el comino o el pimentón y una cocción lenta, unas claves que permiten que los ingredientes se integren los unos con los otros a la perfección.

Este plato tradicional es además tremendamente versátil, y es que, aunque la versión más popular se prepara con costillejas, podemos encontrar variantes con pollo, conejo e incluso bacalao, de forma que se puede adaptar a los productos que se tengan en cada hogar.

Ingredientes de la aletría murciana 500 g de costillejas (costillas de cerdo troceadas)

500 g de patatas

200 g de aletría (fideos gruesos)

500 ml de agua

4 alcachofas

2 dientes de ajo

1 pimiento rojo

1 tomate rallado

1 cebolla

1 cucharadita de pimentón

1 cucharadita de comino

Azafrán o colorante

Sal y pimienta Paso 1 Cortar el pimiento en tiras, la cebolla en dados y picar el ajo. Pelar y trocear las alcachofas (dejarlas en agua con limón). Pelar y cortar las patatas y mantenerlas en agua. Paso 2 Salpimentar las costillejas y dorarlas en una olla hasta sellarlas. Retirar y reservar. Paso 3 En la misma olla, sofreír las alcachofas y el pimiento. Añadir la cebolla y el ajo y cocinar hasta que se doren. Paso 4 Incorporar el pimentón, el comino y el tomate rallado. Mezclar bien. Paso 5 Añadir las patatas escurridas y las costillejas. Remover para integrar sabores. Paso 6 Cubrir con agua y llevar a ebullición. Cocer 5 minutos y ajustar de sal. Paso 7 Bajar a fuego medio-bajo y cocinar unos 20 minutos, hasta que las patatas estén tiernas. Paso 8 Añadir la aletría y cocinar unos 10 minutos más (según fabricante). Paso 9 Servir caliente.

Cómo conseguir una aletría perfecta

La aletría con costillejas es un plato de cuchara lleno de sabor, en el que hay que tener en cuenta una serie de consideraciones para conseguir un resultado perfecto. Para empezar, es recomendable que se deje reposar 5 minutos tapado antes de servir, de manera que se consigue que los sabores se asienten perfectamente, ofreciendo un mejor resultado final.

Además, deberías tener en cuenta la importancia de sellar muy bien las costillejas en el aceite inicial hasta que se doren perfectamente, así como chascar las patatas en trozos pequeños para que suelten el almidón y espesen el caldo de forma natural.

Para quienes quieran potenciar el aroma de la aletría murciana, una buena forma es incorporar un majado de ajo, perejil y azafrán a mitad de la cocción, además de poder añadir una rama de canela al caldo, un detalle muy típico de Murcia que le da un sabor único.

Por otro lado, hay que recordar que, aunque tradicionalmente se prepara con costilla de cerdo, este guiso de fideos admite múltiples variantes. Una de las variantes más tradicionales, especialmente durante la Semana Santa, es el bacalao desalado, a menudo combinado con alcachofas o guisantes.

Sin embargo, también se puede preparar con marisco y pescado blanco, con albóndigas de carne, con pollo o incluso en versión vegetariana con verduras de temporada.