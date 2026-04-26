Ya ha entrado en vigor: la Seguridad Social paga hasta 1.380 euros al año por cada hijo menor de edad

La ayuda a las familias con hijos vuelve a situarse en el centro del debate social en un momento en el que la inflación sumado al aumento del coste de vida están dañando a muchas economías domésticas.

La incertidumbre global lleva a muchos a buscar opciones y ayudas gubernamentales para sobrellevar los gastos del día a día.

En este marco, existe una ayuda poco conocida que puede suponer un ingreso clave para muchas familias. Se trata del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI).

Es una prestación gestionada por la Seguridad Social que puede alcanzar los 1.380 euros al año por hijo. Además, no exige estar cobrando el Ingreso Mínimo Vital en todos los casos.

El objetivo de esta ayuda es reducir la pobreza infantil y apoyar a los hogares con menores a cargo. Y aunque muchas personas creen que está limitada a situaciones muy vulnerables, lo cierto es que los requisitos son más accesibles de lo que parece.

Hasta 1.380 euros al año por hijo

La clave de esta prestación está en la edad de los menores. El importe que se recibe varía en función de este criterio, estableciendo diferentes tramos que determinan la cuantía final.

Así, en 2026, las familias con hijos menores de tres años pueden recibir hasta 115 euros al mes. Esto se traduce en un total de 1.380 euros anuales por cada hijo en ese tramo de edad.

Para menores de entre tres y seis años, la cantidad baja a 80,50 euros mensuales. En el caso de niños mayores de seis años y hasta los 18, el importe es de 57,50 euros al mes.

Esto significa que una familia con dos hijos menores de tres años podría llegar a percibir 2.760 euros al año. Una ayuda que, en muchos casos, marca la diferencia en el presupuesto familiar.

Aunque el CAPI puede formar parte del Ingreso Mínimo Vital, no es obligatorio estar recibiendo esta prestación para solicitarlo. Este punto es clave, ya que amplía considerablemente el número de beneficiarios potenciales.

Requisitos

Uno de los aspectos que más dudas genera es quién puede acceder realmente a esta ayuda. Aunque está vinculada a ciertos umbrales económicos, no se limita únicamente a situaciones extremas.

Para poder beneficiarse del complemento, es necesario f ormar parte de una unidad de convivencia con menores de edad. Además, los ingresos del hogar deben situarse por debajo del 300% de la renta garantizada establecida.

con menores de edad. Además, los ingresos del hogar deben situarse por debajo del 300% de la renta garantizada establecida. En cuanto al patrimonio, no puede superar el 150% de los límites fijados según el tipo de unidad familiar. También es necesario superar el conocido como test de activos, que evalúa la capacidad económica real del hogar.

fijados según el tipo de unidad familiar. También es necesario superar el conocido como test de activos, que evalúa la capacidad económica real del hogar. Estos criterios son similares a los que se aplican al Ingreso Mínimo Vital , aunque con mayor flexibilidad en algunos casos. Por eso, muchas familias que no cobran esta prestación sí pueden acceder al complemento infantil.

, aunque con mayor flexibilidad en algunos casos. Por eso, muchas familias que no cobran esta prestación sí pueden acceder al complemento infantil. Otro punto importante es que la cuantía final dependerá también del número de miembros en la unidad de convivencia. Cuantos más integrantes haya, mayor será el umbral de ingresos permitido.

Cómo solicitar esta ayuda

El proceso para solicitar el Complemento de Ayuda para la Infancia es relativamente sencillo. Se puede realizar de forma telemática o presencial, según prefiera el solicitante.

La vía online se realiza a través de la sede electrónica de la Seguridad Social, donde se debe completar la solicitud correspondiente. También es posible acudir a una oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social para tramitarlo en persona.

En ambos casos, será necesario aportar documentación básica como el DNI o NIE, el libro de familia y el certificado de empadronamiento. Estos documentos permiten acreditar la identidad, la composición del hogar y la residencia.

Un aspecto que conviene tener en cuenta es que, aunque no se cobre, es necesario tramitar la solicitud del Ingreso Mínimo Vital para poder acceder al complemento. Es decir, el CAPI se gestiona dentro del mismo procedimiento.

Por eso, los expertos recomiendan revisar bien la situación económica y familiar antes de iniciar el trámite. En muchos casos, familias que creen no cumplir los requisitos descubren que sí tienen derecho a esta ayuda.