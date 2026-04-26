Austria da una lección a España: se jubilan a los 65 años, la pensión supera los 2.600 € y el sistema es público

El sistema público de pensiones en España ha ido sufriendo distintas reformas a lo largo de más de una década, destacando especialmente el retraso progresivo de la edad ordinaria de jubilación, que alcanzará su máximo fijado el próximo año 2026, en la edad de 67 años.

Además, hubo otras leyes enfocadas a desincentivar la jubilación anticipada, con una serie de coeficientes reductores que afectan a algunos trabajadores que incluso superan los 40 años de cotización. Todo ello, sumado a una deuda pública que supera el 105% del PIB, hace que el Estado se encuentre en una situación complicada si pensamos en su futuro.

Ante esta situación, una de las formas de poder encontrar la solución al problema existente es fijarse en los sistemas que están en marcha en otros países europeos, y uno de ellos es Austria, donde el modelo es exitoso gracias a su Abfertigung Neu o "mochila austriaca".

Este sistema, que fue puesto en marcha en el año 2023, busca hacer frente a la rigidez laboral y la falta de ahorro complementario, sustituyendo al modelo de indemnización por despido antiguo que había en el país por un fondo de capitalización individual.

Bajo este modelo, las empresas austriacas aportan cada mes un 1,53% del salario bruto del trabajador a una caja de previsión, que se hace llamar Vorsorgekasse. Este capital es gestionado por parte de entidades bancarias bajo la supervisión del Gobierno y acompaña al trabajador durante toda su vida laboral.

Esto implica que, en el caso de que un trabajador cambie de trabajo una o varias veces, no le afectará, ya que se trata de una "mochila" que viaja junto a él, de forma que se evita el coste de oportunidad que en España supone perder la antigüedad que uno haya acumulado.

Un complemento de pensión libre de impuestos

La clave del modelo aplicado en Austria es que se trata de un sistema dual, de manera que, si un trabajador es despedido, puede cobrar el fondo en efectivo o mantener la inversión. Si el capital no se retira, se convierte en un complemento de pensión libre de impuestos al llegar a la edad de retiro.

Este sistema de capitalización individual permite a Austria diferenciarse del modelo español, donde las cotizaciones de los trabajadores activos son las que sufragan de forma directa a los pensionistas actuales.

El Banco de España sugirió la implementación de este mecanismo en España en su informe anual de 2020, estimando que serían necesarios unos 8.000 millones de euros de fondos europeos para afrontar el coste que supondría esta transición.

Su propuesta pasa por reducir los costes de despido, de manera que pasen de 20 a 10 días por año en el caso de despidos objetivos, y haciéndolo compensando al trabajador a través de las aportaciones mensuales que se hacen a este fondo.

Los expertos como Óscar Arce, exdirector del servicio de estudios de la institución, explicaban que es un modelo que equilibra la protección entre fijos y temporales, favoreciendo tanto la productividad como la eficiencia de la economía.

No cuenta con el aval de los sindicatos

La propuesta del Banco de España no fue bien recibida por todos los organismos, y es que, a pesar de que los expertos consideran que implementar ese modelo en nuestro país sería una buena idea, este modelo choca con la postura de los sindicatos como CCOO y UUGt.

Estos consideran que la mochila austriaca facilita el despido de trabajadores al hacer que sea "predecible y financieramente neutro" para el empresario, de forma que pueda convertirse de facto en un despido libre prepagado.

En la defensa de su postura también indican que el porcentaje que propone Austria y que equivale a unos 5-6 días de salario por año, está muy alejado de la protección que ofrece la legislación española en la actualidad.

Por otro lado, hay ciertos economistas que aluden a que sería complicado de implementar por la situación financiera de las arcas públicas, pues la Seguridad Social no se puede permitir prescindir de ingresos por cotizaciones en un contexto de déficit estructural.

Su puesta en marcha en España supondría un proceso de transición que implicaría un gran esfuerzo público desde el inicio para evitar que las empresas paguen doble, ya que tendrían que pagar las indemnizaciones devengadas, por un lado, y las aportaciones al nuevo sistema, por otro.

España es una excepción en Europa

Mientras hay países en el continente que tienen sistemas distintos o los van a poner en marcha próximamente, como la activación de fondos de capitalización obligatorios en Irlanda o las cuentas nocionales y el "sobre naranja" que informa de manera transparente sobre la futura pensión en Suecia, España sigue siendo una excepción.

Nuestro país presenta una tasa de sustitución que es más generosa que la del resto de países del continente, con una pensión que cubre el 86,4% del último salario medio, pero no tiene un segundo apoyo de ahorro empresarial robusto.

En cualquier caso, Austria da una lección a España en materia de sostenibilidad, y que deja claro que alcanzar no solo depende de lo que paga el Estado en la actualidad, sino de cuánto se ha conseguido incentivar el ahorro individual en el pasado.

Sin mecanismos de ajuste automático y ahorro complementario, España corre el riesgo de que las nuevas generaciones acaben ahogadas por una presión fiscal con la que es difícil lidiar, con un futuro incierto del sistema de pensiones.