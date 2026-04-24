Una escapada única a Ibiza y la reapertura de un café emblemático en Madrid, entre los planes de Magas

Abril avanza con el ritmo de las ciudades despertando, con días ideales para planes que llenan la agenda con calma y buena compañía. Propuestas que mezclan cultura fresca, sabores auténticos y momentos para desconectar en grupo o en solitario.

Una semana más, Magas destaca opciones que avivan la rutina: citas creativas que estimulan, bocados que congregan y ratos activos que revitalizan. Planes diversos para recorrer por España.

Una escapada ibicenca

La terraza del Riomar Hotel. Cedidas Cedidas

El 14 de abril reabrió Riomar Ibiza, el hotel situado en primera línea de la playa de Santa Eulalia del Río, con su filosofía Find Your Balance, pensada para combinar calma y energía social.

Si quieres disfrutar del aire libre, la terraza ajardinada Tribe se presenta como el escenario ideal para bodas, cócteles y eventos frente al mar, con vistas al Puig de Missa.

La gran novedad de esta temporada es la Sala Brisa, un espacio luminoso y versátil para eventos MICE, reuniones, showrooms o incluso para la preparación de novias.

Para el bienestar, el hotel ofrece yoga cinco días por semana en Tribe, un Fitness Studio equipado con tecnología Technogym abierto las 24 horas, y una zona de playa con 80 hamacas, juegos y esterillas de yoga.

En el apartado gastronómico, Ocean Brasserie & Bar propone una cocina fresca e informal desde el mediodía hasta la noche, con terraza frente al mar. Además, las tardes transcurren junto a la piscina, con cócteles y música en un ambiente relajado.

Sus habitaciones amplias y luminosas, con vistas panorámicas al Mediterráneo, completan una experiencia pensada para la desconexión.

¿Dónde? Calle del Río, 48, 07840 Santa Eulària des Riu, Illes Balears.

Memorias andaluzas

Tránsito Feria de Jerez reúne el trabajo realizado por José Luis Tejedor durante la Feria del Caballo de 2025 y amplía su reconocida serie Tránsito. La muestra incorpora, además, la colaboración del artista local Willie Márquez, que suma una capa poética y caligráfica a la obra.

El proyecto pone el foco en una de las celebraciones más emblemáticas de Andalucía, subrayando su intensidad visual, cultural y social. A partir de esa mirada, el fotógrafo propone una nueva lectura de la tradición andaluza y amplía su cartografía visual con Jerez como nuevo escenario.

Sus imágenes diluyen la individualidad y otorgan protagonismo al movimiento, al espacio y a la circulación de personas y caballos, entendiendo la feria como un lugar de transformación. En palabras del propio proyecto, se trata de una investigación fotográfica que no busca congelar la imagen, sino capturar la esencia del momento.

La serie Tránsito lleva más de una década recorriendo ciudades como Madrid, Pamplona, Londres, Nueva York y Valencia, y ha pasado por espacios y certámenes como PhotoEspaña, Feria Estampa o la Real Sociedad Fotográfica de Madrid.

¿Dónde? Sala Pescadería Vieja - Calle Pozuelo s/n, Jerez de la Frontera.

Un icono

El Gran Café Gijón. Cedidas

El Café Gijón reabre sus puertas tras incorporarse al Grupo Cappuccino. El histórico establecimiento, fundado en 1888, preserva su identidad, memoria y esencia gracias a una intervención y restauración realizadas con rigor, que recuperan materiales y piezas con historia sin alterar la atmósfera original.

El café fue un referente de la vida cultural e intelectual de Madrid, acogiendo a artistas, escritores y pensadores de la Generación del 27 y del 98, y convirtiéndose en uno de los grandes escenarios de la vida literaria de la ciudad.

En esta nueva etapa, contará con una programación cultural vinculada al arte, la literatura, el cine y la música, con el objetivo de seguir siendo un punto de encuentro.

¿Dónde? P.º de Recoletos, 21 (Centro) 28004 Madrid.

Un pasaje artístico

Cartel del Ilustraweek Madrid en NUGA Castellana. Cedidas

Este fin de semana, El Callejón de NUGA Castellana se transforma en NUGA Ilustraweekend, un Montmartre contemporáneo dentro del festival IlustraweekMadrid 2026. El evento gratuito une ilustración, música en vivo y gastronomía en pleno corazón de Madrid.

El sábado 25, de 11:30 a 15 h y de 17 a 19:30 h, habrá live painting de Dos Monos Rojos por Ana Muñoz y Paula Gómez, donde crearán una obra sobre un cubo de cuatro caras capturando la identidad del espacio y convirtiendo el lugar en un escenario artístico vivo.

Por la tarde, de 18 a 21 h, ilustradoras como Verónica Grech, Carmen Martínez (Cardibuja), Los Retratos de Lu y Nuria Cuesta (Nisínino) realizarán retratos personalizados gratuitos, acompañadas por el saxofonista Ernesto Carrera Calzada. El domingo 26, de 12 a 15 h, se repetirá la misma sesión de retratos y música en directo.

Para la gastronomía, habrá un Menú Ilustrado especial en VRRO (castizo), Ditaly (italiano) y Monster Sushi (japonés), fusionando arte con sabores variados.

¿Dónde? P.º de la Castellana, 200, 204 (Chamartín) 28046, Madrid.

Apertura de terraza

Las tapas y terraza de ABYA. Cedidas

Abya, el restaurante ubicado dentro del Palacio de Saldaña, estrena una nueva terraza para esta primavera. Su fusión de gastronomía, coctelería y arte se extiende hacia la calle para un ambiente más relajado.

Cuenta con una carta actualizada, con un precio medio de 35 € con platos para compartir como gildas clásicas o con pulpo, patatas bravas hojaldradas, dados de bacalao en tempura, bikini de salmón ahumado, milanesas, arroz a banda y tortilla con caviar, entre otros.

La cocina está dirigida por el chef Óscar Castellano, quien preparó un menú business en el que se incluyen los platos, maridaje y una destacada colección de arte latinoamericano llamada Abya, Cara a Cara.

El espacio ofrece un ambiente dinámico con tapas, DJ y servicio non-stop, ideal para aperitivos, tardeo o comidas informales.

¿Dónde? C. de José Ortega y Gasset, 32 (Salamanca) 28006, Madrid.