Ya es oficial: si naciste entre 1960 y 1970 puedes aumentar tu pensión si haces este trámite antes de jubilarte

Elma Saiz, Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España. Imagen de archivo

Las personas que se encuentran cerca de la jubilación todavía tienen margen para mejorar la cuantía de su pensión si revisan determinados aspectos clave de su historial laboral.

Aunque el cálculo de la pensión depende principalmente de los años cotizados y de las bases de cotización, existen mecanismos dentro del sistema que permiten optimizar el resultado final antes de retirarse.

Estas opciones son especialmente relevantes para quienes han tenido interrupciones en su carrera profesional, ya sea por periodos de desempleo, cuidado de familiares o cambios en su actividad laboral.

Revisión de las lagunas de cotización

Uno de los puntos más importantes es revisar las lagunas de cotización, es decir, los periodos en los que no se han realizado aportaciones a la Seguridad Social.

En muchos casos, el sistema integra automáticamente parte de estas lagunas con bases ficticias, pero no siempre lo hace de forma completa ni correcta.

Por ello, antes de jubilarse es fundamental solicitar el informe de vida laboral y de bases de cotización para detectar posibles errores o periodos que no estén bien registrados.

Si se identifican inconsistencias, el trabajador puede reclamar su corrección, lo que puede tener un impacto directo en la base reguladora de la pensión.

Convenios especiales

Otra herramienta disponible son los convenios especiales con la Seguridad Social, que permiten seguir cotizando incluso sin estar trabajando.

Este mecanismo es útil para aquellas personas que han dejado de trabajar en la fase final de su vida laboral y desean mejorar su futura pensión.

No obstante, conviene tener en cuenta que estos convenios no son gratuitos, ya que implican el pago de una cuota mensual.

Por ello, es importante valorar si compensa en función de la edad, los años cotizados y la diferencia que puede suponer en la pensión final.

El reconocimiento de los periodos de cuidado de hijos

El sistema también contempla el reconocimiento de determinados periodos dedicados al cuidado de hijos, lo que puede ayudar a que estas interrupciones no penalicen en exceso la pensión.

Estos periodos se consideran como cotizados a efectos del cálculo, aunque dentro de unos límites establecidos por la normativa.

Esta medida tiene un impacto especialmente relevante en las mujeres, que tradicionalmente han asumido en mayor medida las tareas de cuidado.

En cualquier caso, es necesario comprobar qué periodos pueden ser reconocidos y si cumplen con los requisitos establecidos por la legislación vigente.

Ahorro adicional para la jubilación

Más allá del sistema público, quienes se acercan a la jubilación también pueden reforzar sus ingresos futuros a través del ahorro privado.

Instrumentos como los planes de pensiones o productos similares no aumentan la pensión pública, pero sí permiten contar con una renta adicional durante la jubilación.

Por ello, pueden ser una opción interesante para complementar los ingresos, especialmente en los últimos años de vida laboral.

Una decisión que conviene revisar con tiempo

Los expertos coinciden en que los años previos a la jubilación son clave para tomar decisiones que pueden influir en la cuantía final de la pensión.

Revisar la vida laboral, corregir posibles errores, valorar la suscripción de un convenio especial o comprobar el reconocimiento de determinados periodos puede marcar diferencias importantes.

Por este motivo, se recomienda analizar cada caso de forma individual y, si es necesario, acudir a asesoramiento especializado antes de iniciar el proceso de jubilación.