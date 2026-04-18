Marta, experta en finanzas: "El mejor subsidio es el trabajo, el sistema de ayudas en España está descontrolado"

En España, el debate sobre las ayudas económicas nunca se apaga. Y es que, mientras para unos son un salvavidas imprescindible que sostiene a miles de familias, para otros se trata de un sistema que fomenta la dependencia de las denominadas 'paguitas'.

Desde el Ingreso Mínimo Vital hasta ayudas como el cheque de 200 euros para rentas bajas, las prestaciones por nacimiento y cuidado del menor, la ayuda universal por crianza o el subsidio para mayores de 52 años, el sistema de apoyo público en España es amplio y abarca a millones de personas en diferentes situaciones.

En este contexto, una de las voces que ha resonado con fuerza en redes sociales sobre este tema es precisamente la de Marta García, creadora de contenido en Ahorra con Marta. Ha sido a través de su reciente paso por La Experiencia Poscast, donde ha denunciado lo que considera una herramienta descontrolada para que gran parte de la población dependa exclusivamente de estas prestaciones.

En este sentido, Marta García no rechaza las ayudas públicas, pero sí pone el foco en cómo se están gestionando. "Las ayudas me parece que están genial pero controladas. No hay nada más que ver los datos en España para ver como estamos", asegura.

Y es que, según explica, muchas de estas medidas se quedan cortas cuando se comparan con el encarecimiento del día a día. "A mí de qué me sirve que me hayan subido el salario mínimo 50 euros si el aceite de oliva por ejemplo en el súper cuesta cuatro veces más o si no puedo irme de vacaciones porque ahora está todo carísimo".

La experta resume su crítica al sistema de ayudas en una frase clara: "El mejor subsidio es el trabajo". No cuestiona su existencia, sino el uso que, en su opinión, se está haciendo actualmente de ellas. En este sentido, apunta a una falta de control. "Creo que las ayudas están descontroladas y que no hay realmente un seguimiento y un filtro", asegura.

Una situación que, según denuncia, provoca desequilibrios y casos que considera difíciles de justificar, como personas que perciben prestaciones sin haber cotizado previamente. "Si no has cotizado ni un año en tu vida… ¿por qué estás ganando más que una persona que trabaja?", plantea.

Aunque reconoce que hay situaciones en las que las ayudas son necesarias, insiste en que no pueden convertirse en la base del sistema. "No funciona un país con gente que no trabaja, la gente tiene que generar y tiene que prosperar", afirma.

Paro como apoyo económico puntual

En cuanto a la ayuda del Paro de la que se benefician más de 2 millones de personas en España, Marta García también cuestiona cómo se utiliza en algunos casos. Y es que, a su juicio, debería funcionar como un apoyo puntual y no como una solución prolongada en el tiempo.

"Yo entiendo que si tú has generado tengas un paro", explica, dejando claro que ve lógico contar con ese respaldo tras haber cotizado. Sin embargo, insiste en que su finalidad debería ser ayudar en momentos concretos, no sustituir al trabajo durante largos periodos.

"Tengo un respaldo por si tengo algo que pagar pero no puedo vivir de esto dos años sin trabajar porque eso es insostenible", concluye.

Hay que recordar que cerca de 1,8 millones de españoles dependen actualmente del sistema de prestaciones por desempleo, en un país donde más de 2 millones de personas siguen registradas como paradas.