Es oficial: los trabajadores tendrán 4 meses de paro por año trabajado, pero los días sueltos no se cobrarán

Cobrar el paro no depende solo de haber trabajado, sino también de cuánto tiempo se haya cotizado y de cómo encajen esas cotizaciones en la escala que aplica el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Esa tabla fija la duración de la prestación contributiva por desempleo por tramos y deja una consecuencia que muchas mujeres trabajadoras desconocen: los días cotizados que sobran dentro de cada tramo no se guardan para el futuro.

La prestación contributiva es la ayuda por desempleo de mayor protección dentro del sistema. No solo ofrece una cuantía económica, sino que además mantiene la cotización de la persona beneficiaria mientras la percibe. Precisamente por su importancia, no se concede a cualquiera: exige un mínimo de cotización previa y su duración varía en función del tiempo trabajado.

La norma que regula este derecho es la Ley General de la Seguridad Social. En ella se establece que la duración del paro se calcula según los periodos de ocupación cotizada acumulados en los seis años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar. Es decir, el SEPE no revisa toda la vida laboral, sino solo ese marco temporal.

A grandes rasgos, el sistema funciona con una idea fácil de entender: por cada año cotizado se generan cuatro meses de prestación. Sin embargo, esa equivalencia no se aplica de manera exacta día a día, sino mediante bloques cerrados. Ahí es donde aparecen las dudas y también las sorpresas para muchos trabajadores.

Escala por tramos

La tabla del paro arranca en los 360 días cotizados. Ese es el mínimo necesario para cobrar la prestación contributiva. Quien alcance esa cifra tiene derecho a 120 días de paro, es decir, cuatro meses. A partir de ahí, la duración va aumentando progresivamente según se suben escalones de cotización.

Así, entre 540 y 719 días cotizados corresponden 180 días de paro. Entre 720 y 899 días, 240 días. Entre 900 y 1.079 días, 300 días. Y con 1.080 días cotizados se alcanza un año completo de prestación, 360 días.

La escala sigue creciendo hasta llegar al máximo legal. Desde 2.160 días cotizados en adelante, el trabajador tiene derecho a 720 días de paro, el equivalente a dos años. Ese es el tope de la prestación contributiva, aunque se haya cotizado más tiempo del exigido para alcanzar ese máximo.

Sobre el papel, el sistema parece claro. Pero el problema aparece cuando un trabajador no encaja en una cifra redonda. No es raro, por ejemplo, haber cotizado 420, 500 o 530 días y preguntarse qué ocurre con esa parte que excede del mínimo del tramo, pero no alcanza el siguiente.

Los días sobrantes no se acumulan

La respuesta del SEPE es clara: esos días no se guardan. Si una persona ha cotizado más de lo necesario para entrar en un tramo, pero no llega al siguiente, los días sobrantes se consumen igualmente al reconocer la prestación y no podrán utilizarse más adelante para generar un nuevo derecho.

Eso significa que una persona con 420 días cotizados cobrará cuatro meses de paro, exactamente igual que otra con 360 días. También sucederá lo mismo con quien haya cotizado 539 días: seguirá teniendo derecho a 120 días de prestación, sin premio adicional por esos días de más.

La explicación está en el propio diseño del sistema. El SEPE aplica una tabla cerrada y no una fórmula proporcional exacta. Por eso, una vez que se reconoce la prestación, se entienden utilizadas todas las cotizaciones incluidas en ese derecho, aunque no hayan servido para aumentar su duración.

La ley deja claro que, para calcular una nueva prestación, solo se tendrán en cuenta cotizaciones que no hayan sido usadas para el reconocimiento de un derecho anterior. Por tanto, si los días ya han formado parte del expediente con el que se concedió el paro, desaparecen a efectos de futuras solicitudes.

Mujer frente a la oficina del SEPE iStock

Es uno de los aspectos menos conocidos del sistema de protección por desempleo. Muchos trabajadores creen que esos días "de más" se quedan en reserva, como una especie de saldo acumulado para una próxima vez. Pero no es así. El modelo funciona por escalones, y eso implica que puede haber periodos cotizados que no generen una mejora efectiva en la duración del cobro.

Qué se debe tener en cuenta

Este mecanismo obliga a mirar con atención la vida laboral antes de solicitar la prestación, sobre todo en situaciones en las que puede existir margen para seguir trabajando unos días más y alcanzar el siguiente tramo. En determinados casos, esperar y sumar cotización puede traducirse en varios meses extra de paro.

No siempre será posible hacerlo, porque dependerá de la situación laboral de cada persona. Pero conocer cómo funciona la escala del SEPE resulta clave para entender por qué dos trabajadores con periodos cotizados diferentes pueden cobrar exactamente lo mismo.

El paro contributivo sí puede resumirse, de forma general, en cuatro meses de prestación por cada año trabajado. Pero esa fórmula tiene matices importantes. El principal es que el sistema no premia cada día adicional, sino solo el salto de un tramo a otro. Y, mientras ese salto no se produzca, las cotizaciones sobrantes se esfuman.