Valencia se tiñe de rosa: así será la Carrera de la Mujer 2026, el mayor evento deportivo femenino

Imagen de archivo de la Carrera en Valencia 2025. Cedida

La Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana ya calienta motores y trae algunas novedades: un cambio de fecha que la acerca al verano y promete un ambiente festivo.

Desde el 9 de abril, las inscripciones están abiertas en su web oficial para una de las citas deportivas y solidarias más multitudinarias de Europa, que tiene lugar en diferentes ciudades españolas, durante varios meses.

Más que running

La prueba en la capital del Turia, el próximo 7 de junio, contará con un recorrido de aproximadamente 6,5 kilómetros, pensado para disfrutarse tanto corriendo como caminando. Porque aquí no se trata de marcas, sino de participación, visibilidad y comunidad.

Como es tradición, tras cruzar la meta llegará uno de los momentos más esperados: el festival de fitness y aeróbic de una hora, donde miles de mujeres celebrarán juntas una jornada de deporte y reivindicación.

La experiencia empieza incluso antes del pistoletazo de salida. La feria SportWoman, donde se recogen las camisetas de Oysho y la bolsa de la corredora, tendrá lugar en la Feria Valencia:

Viernes 5 de junio: de 16:00 a 20:00 h.

Sábado 6 de junio: de 10:00 a 20:00 h.

Una imagen de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana 2025. Cedida

Una ola por la DANA

Si algo define a esta cita es su compromiso social. En 2026, la carrera valenciana vuelve a reforzar su vertiente solidaria con varias iniciativas clave.

100 dorsales solidarios se destinarán a la Asociación Alanna, que trabaja con mujeres en situación de vulnerabilidad, especialmente víctimas de violencia de género y minorías étnicas.

Un euro de cada inscripción irá a la Fundació Horta Sud, que sigue volcada en la reconstrucción social tras la DANA que afectó a la región.

En el espacio +SolidariAs participará la Asociación AMU, centrada en la investigación del melanoma uveal, un cáncer ocular poco frecuente.

Además, al finalizar el circuito nacional de nueve carreras, la organización donará 100.000 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer, superando la cifra del año anterior.

El mayor evento deportivo

Con más de 1,6 millones de participantes desde 2004, la Carrera de la Mujer se ha consolidado como el mayor evento deportivo femenino del continente.

En 2026, el objetivo sigue intacto: fomentar el deporte entre mujeres de todas las edades,impulsar la investigación contra el cáncer y visibilizar la lucha contra la violencia de género y las desigualdades sociales.

El circuito arrancó en Gran Canaria y continuará en Madrid (10 de mayo) y Vitoria-Gasteiz (31 de mayo), antes de aterrizar en Valencia, una de sus paradas más queridas.

Con el respaldo de grandes marcas como Banco Santander, Octopus Energy, Neutrogena, Volvo, Marlene; y el apoyo institucional del Ayuntamiento de Valencia, la cita promete volver a ser mucho más que una carrera: un movimiento colectivo donde cada paso cuenta.

Por tercer año consecutivo, Magas de EL ESPAÑOL se convierte en media partner y de esta manera acerca esta solidaria carrera a más mujeres que quieren participar en el cambio.

Si quieres ser parte de la 'Marea Rosa', ya puedes comprar tu dorsal para correr en una de las citas nacionales.

Madrid: 10 de mayo

Vitoria-Gasteiz: 31 de mayo

Valencia: 7 de junio

Gijón: 21 de junio

A Coruña: 27 de septiembre

Zaragoza: 8 de noviembre

Sevilla: 15 de noviembre

Barcelona: 22 de noviembre

Sigue el calendario oficial y no pierdas tu oportunidad de sumarte a esta acción con más de 20 años de historia.