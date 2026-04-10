El Gobierno quiere cambiar las normas: hasta un 100% de reducción en el IRPF para los propietarios que no suban el alquiler

La Ministra de Vivienda y Agenda Urbana de España, Isabel Rodríguez. Imagen de archivo

El Gobierno de España plantea modificar la normativa con el objetivo de contener las rentas del alquiler a través de una serie de incentivos tributarios ligados a contratos estables, con la posibilidad de aplicar una reducción de hasta el 100% en el IRPF para los propietarios que no suban el precio.

Esta medida, según el borrador actualmente en negociación, se aplicaría en el caso de que los arrendadores decidan mantener o incluso reducir el precio de la vivienda alquilada. La iniciativa se incluiría en un decreto ley que aún se debate y que busca frenar el aumento de las rentas en el mercado inmobiliario.

La propuesta fue anunciada a mediados del mes de enero por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien recalcó que con esta fórmula se pretende generar un beneficio tanto para los propietarios como para los inquilinos.

De este modo, aquellos arrendadores que opten por incrementar el alquiler no podrán acceder a las bonificaciones fiscales más elevadas previstas en la declaración de la renta, ya que el objetivo del plan es incentivar la contención de precios.

Incentivos para la contención de las rentas

Actualmente, existen reducciones fiscales ligadas al alquiler que pueden alcanzar hasta el 90% en algunos casos, especialmente cuando el propietario decide rebajar el precio en zonas tensionadas.

Con la nueva propuesta, este incentivo fiscal podría llegar hasta el 100% en determinados supuestos, en especial cuando los propietarios mantengan o reduzcan el precio respecto al contrato anterior, aunque su aplicación definitiva dependerá del texto final del decreto.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana calcula que el impacto podría ser relevante en determinados contratos. Por ejemplo, en un alquiler de 1.100 euros mensuales —habitual en grandes ciudades—, una rebaja del 5% supondría un ahorro aproximado de 660 euros al año para el inquilino.

Por su parte, el propietario podría obtener una cantidad similar en bonificaciones fiscales. La medida está especialmente dirigida a contratos firmados en 2021 que deberán renovarse en 2026.

Este planteamiento responde a la preocupación por los más de 600.000 arrendamientos iniciados en 2021 y que ahora afrontan su renovación, en un contexto en el que los precios siguen al alza y podrían encarecerse en torno a un 35%, según estimaciones del sector.

¿Quiénes se benefician de esta norma?

A falta de conocer el texto definitivo, todo apunta a que el incentivo se limitará a alquileres destinados a vivienda habitual, quedando fuera los arrendamientos turísticos o de temporada.

Además, los propietarios deberán mantener o reducir el precio respecto al contrato anterior para poder acceder a esta bonificación. La finalidad es compensar el ingreso que el arrendador deja de percibir al no subir la renta.

El Gobierno busca así incentivar a los propietarios para que contengan los precios del alquiler, en un contexto en el que el encarecimiento sigue dificultando el acceso a la vivienda.

Cabe destacar que el beneficio fiscal afectará principalmente a particulares, al tratarse de una modificación del IRPF. Por tanto, se aplicaría únicamente a personas físicas que declaren rendimientos del capital inmobiliario.

Esto deja fuera a los alquileres gestionados por sociedades o aquellos que se declaran como actividad económica.

Si la medida entra en vigor a lo largo de 2026, el incentivo podría comenzar a aplicarse en la campaña de la renta de 2027, correspondiente al ejercicio fiscal actual.

El efecto de la medida en el mercado inmobiliario

Algunos expertos del sector inmobiliario consideran que el impacto de esta medida podría ser moderado.

Se prevé que el incentivo contribuya a mantener algunas rentas, especialmente entre pequeños propietarios, a quienes puede resultarles rentable no subir el precio a cambio de pagar menos impuestos.

No obstante, su efectividad dependerá en gran medida de la presión del mercado en cada zona. En áreas con menor demanda, a los propietarios podría compensarles más subir el alquiler, aun perdiendo el beneficio fiscal.

En cualquier caso, se trata de una medida que, por sí sola, difícilmente resolverá el problema de acceso a la vivienda. Muchos analistas coinciden en que su impacto será limitado si no va acompañado de un aumento significativo de la oferta.

Aunque este incentivo puede contribuir a frenar algunas subidas, no generará por sí mismo nuevos inmuebles en alquiler, por lo que seguirá existiendo un desequilibrio entre oferta y demanda.