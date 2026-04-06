'Las chicas de oro' inspiran el 'cohousing' en España: las mujeres quieren vivir con amigas y no con sus hijos

Dicen que la realidad supera la ficción... pero a veces es la ficción la que se impone adelantando tendencias que saltan de la pequeña pantalla a la sociedad para transformarla. En España, alrededor de dos millones de personas de 65 años o más viven solas, y cerca del 72% son mujeres, un contexto que explica por qué aquel imaginario televisivo resuena hoy más que nunca.

Las integrantes de la Generación X recordarán sin duda la serie Las chicas de oro, que triunfó a finales de los 80 y principios de los 90: cuatro viudas y divorciadas que convivían en un apartamento de Miami y enfrentaban su edad dorada desde la amistad y poniendo la independencia como premisa principal.

Ellas eran Dorothy (Bea Arthur), Rose (Betty White), Blanche (Rue McClanahan) y Sophia (Estelle Getty), la veterana del grupo de 80 años. En clave de comedia, mostraban su rutina desafiando los roles tradicionales asociados a la madurez y la vejez: nada de instalarse en casa de los hijos y mucho menos de irse a una residencia, en esta comunidad femenina encontraban una nueva manera de vivir con libertad, autonomía y mucha sororidad.

Las protagonistas, en una foto promocional de esta serie sobre jun grupo de mujeres que viven juntas.

Han pasado más de tres décadas desde que conquistaran a la audiencia durante siete temporadas y 180 episodios, convirtiéndose en una historia de culto para los amantes de la pequeña pantalla. Hoy, su ejemplo se materializa en mujeres adultas de cierta edad que optan por sistemas de convivencia compartida para combatir la soledad y, por qué no, también para afrontar las dificultades económicas que pueden existir en la tercera edad, en un contexto de políticas públicas que a menudo parecen olvidar a esta parte de la población.

El programa de la BBC The Conversation emitió recientemente el episodio Women-only living, dedicado precisamente a este fenómeno. En él, Pat Dunn, una viuda canadiense de 75 años, contaba cómo, tras la muerte de su marido y después de años trabajando como enfermera de salud pública, buscaba una alternativa a seguir viviendo sola y abrió en 2016 un grupo de Facebook para encontrar posibles compañeras de piso.

La respuesta fue inmediata: en apenas un mes se sumaron alrededor de 200 mujeres.

No es un caso aislado. Dunn se dio cuenta de que esta era una necesidad estructural y creó la ONG Senior Women Living Together, que ayuda a otras congéneres en Ontario (Canadá) a encontrar soluciones similares; hoy su red cuenta con miles de participantes y se presenta como una alternativa real a la institucionalización en residencias.

Su propuesta se inscribe en un movimiento más amplio de viviendas colaborativas sénior que, con matices según el país, comparte una misma filosofía: envejecer entre iguales, en comunidad, pero conservando la máxima autonomía posible.

El perfil femenino del 'cohousing'

La tendencia está en auge en muchos países del mundo, también en España. Un estudio de la Universitat Oberta de Catalunya sobre cohousing sénior concluye que las mujeres con un nivel educativo medio o alto, mayores de 65 años, son el perfil predominante que elige una vivienda colaborativa para pasar estos años.

Muchas de ellas proceden de sectores como la educación, la sanidad o los servicios sociales, y señalan como principal motivación “envejecer con autonomía”, seguida del deseo de compartir la vida cotidiana y de disponer de servicios ajustados a sus necesidades sin renunciar a su proyecto vital.

El término cohousing alude a un modelo en el que las personas residen en casas o apartamentos privados, pero comparten y gestionan de forma comunitaria una parte importante de espacios y servicios comunes. En algunos proyectos, alrededor de un 40% de la superficie se destina a zonas compartidas —comedores, salas multiusos, lavandería, huertos, biblioteca o espacios de fisioterapia— con una gestión democrática por parte de los propios residentes.

Suele articularse mediante una cooperativa o una asociación sin ánimo de lucro que lidera el proyecto y, en muchos casos, bajo fórmulas jurídicas como la cesión de uso o el derecho de superficie, que buscan garantizar la estabilidad a largo plazo.

Según el informe de la UOC, por cada 10 mujeres solo 3,5 hombres eligen este estilo de vida. Entre los factores que favorecen este sistema están la crisis de los cuidados, la percepción negativa que suele existir sobre las residencias de la tercera edad, la necesidad de mantenerse activas y de crear nuevos vínculos.

Las plataformas que fomentan iniciativas de este tipo proliferan en nuestro país. Una de ellas es Jubilares, una cooperativa impulsada por varias personas que buscaban “poder continuar en el futuro con la autonomía que había regido nuestra vida, aun cuando en algún momento entráramos en dependencia”.

Su cohousing en la Finca Villa Rosita, en Torrelodones (Madrid), cuenta con 29 unidades residenciales articuladas alrededor de amplias zonas comunes y una red de servicios para usuarios dependientes; las primeras personas socias comenzaron a instalarse allí a finales de 2024.

Elena Borraz, técnica de intervención y responsable de formación, y Javier del Monte, coordinador de proyectos, ambos socios de Jubilares, explican el funcionamiento de su modelo: "Tenemos unos estatutos y una web con la información; quien está interesado en la fórmula pide información, asiste a alguna reunión por Zoom y nos visita. Si le gusta el modelo y reúne los requisitos para ser futura socia, se apunta a una lista para cuando haya plaza".

Lo que hace diferente a su cohousing es que hace "hincapié en el mantenimiento de la atención integral centrada en la persona, que la pone en el centro de todas las decisiones. Este modelo promueve la calidad de vida y el bienestar, respetando sus derechos y contando con su participación, de forma que pueda dar continuidad y seguir controlando su propio proyecto de vida".

Es un enfoque que se inspira en las experiencias pioneras que desde hace décadas funcionan en países como Dinamarca u Holanda, donde la vivienda colaborativa forma parte del paisaje habitual del envejecimiento.

Los beneficios de cohabitar con otras personas de edades similares y de crear una comunidad son innegables. "Supone, por un lado, la posibilidad de decidir por ti misma cómo quieres vivir cuando ya no es muy sensato estar sola. Evita bastante el autoabandono propio de la vejez, al servir la comunidad de acicate para activarse. El tener proyectos —empezando por el de crear un cohousing y terminando por si se va a participar en la obra de teatro o el coro que se está creando— anima mucho", aseguran los responsables consultados.

"Además, el proyecto en sí de la creación y mantenimiento puede convertirse en un nuevo propósito de vida para las personas que se involucran en él, dado el reto que supone lograr llevarlo a término en todos sus objetivos", añaden.

Las cifras del estudio anteriormente mencionado sobre el mayor peso femenino en estas viviendas se confirma en proyectos como Jubilares: "Hay más mujeres que hombres: solteras, divorciadas, viudas que, al saber bien lo que quiere decir primero envejecer y luego cuidar de los ancianos (porque son ellas las que, en nuestra sociedad y en mayor medida, se ocupan de los ancianos y de las tumbas), no quieren lo mismo para ellas".

No desean cargar sobre los hijos —cada vez menos numerosos— esa tarea, ni "ir a institucionalizarse en una residencia a que les ordenen a toque de corneta. En nuestra sociedad, las mujeres tomamos la avanzadilla en general y nos arriesgamos más a lo novedoso. También tenemos que decir que, en nuestro grupo, trabajamos codo con codo con hombres que comparten nuestros objetivos, porque hay varias parejas e incluso algún hombre solo".

Apoyos y libertad

Carmen es una de las residentes de Jubilares y se muestra encantada con esta forma de vida. "Me parece precioso poder estar con gente que quiere vivir como tú. Tener en quién apoyarte y a quién apoyar. Además, estar con otros es muy enriquecedor. Ahora mismo vengo de un concierto de música clásica que ha dado una de las vecinas, el domingo vimos una peli y pudimos comentarla después. El sábado otra vecina invitó a todos a torrijas. Otras están preparando los huevos para repartirlos por el jardín el domingo de Semana Santa cuando vengan algunos nietos…", cuenta entusiasmada.

Una de las grandes ventajas de este tipo de cohousing es que el coste suele ser menor que el de una residencia de ancianos, gracias al reparto de servicios y al modelo cooperativo. Optar a una plaza en una residencia pública implica requisitos estrictos y tiempos de espera que en muchas ocasiones superan el año, mientras que las privadas tienen precios que muchos mayores no pueden asumir.

Más de dos millones de ancianos están solos en España. iStock

"Emocionalmente, consideramos que aquí venimos a vivir, no a morir", resume Elena Borraz, una frase que condensa el espíritu de la asociación. Este tipo de iniciativas están en auge: diferentes estudios estiman que existen más de 5.400 viviendas con servicios para mayores en España —incluyendo residencias, apartamentos tutelados y modelos colaborativos—, aunque las experiencias de cohousing sénior representan todavía una parte muy pequeña del parque residencial, en torno al 0,02%.

En nuestro país aún vamos por detrás de otros europeos como Noruega, Finlandia o Dinamarca, donde el cohousing lleva años integrado en las políticas de vivienda, pero en 2026 ya hay más de 80 proyectos en distintas fases que apuntan a un cambio de paradigma.

Las viviendas colaborativas aparecen así como una de las grandes apuestas de futuro para envejecer. Expertas en envejecimiento inteligente como la jurista, escritora y profesora María Jesús González‑Espejo lo dejan claro en ensayos como El arte de envejecer sabiamente y subrayan una clave para que este tipo de proyectos prospere.

"Hay que impulsar el cohousing, pero de verdad, con unas políticas públicas que contengan beneficios fiscales que ahora mismo no existen, como por ejemplo quitar los intereses de la hipoteca para la compra de este tipo de inmuebles", dice.

En resumen, el efecto 'chicas de oro' cala hondo: inspira a miles de mujeres mayores a buscar fórmulas de convivencia que les permitan combatir la soledad, ganar seguridad y apoyo mutuo y mantener una vida activa y comunitaria en la vejez. Y, con una población cada vez más envejecida y decenas de proyectos en marcha, todo apunta a que estas “casas de amigas” están destinadas a dejar de ser excepción para convertirse en una de las formas habituales de envejecer en España.