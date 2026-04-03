Del nuevo 'wine bar' de moda en Madrid a la reapertura de un icónico local de Marbella, entre los planes de magas

Semana Santa llega con ese aire de pausa y escapada que invita a cambiar de ritmo. Mientras en el norte todavía se siente el frío, en el sur y en Madrid ya empiezan a asomar jornadas más amables, perfectas para salir, pasear y aprovechar planes al aire libre.

Sin duda, llega el momento de disfrutar de actividades que transforman la rutina en algo especial: desde descubrir rincones inesperados hasta dejarse llevar por el buen rollo de la calle, en solitario o rodeado de los tuyos.

Por ello, desde Magas presentamos una tanda de propuestas irresistibles que convencerán incluso a aquellas a las que les cuesta salir de casa y abandonar lo de sofá, mantita —más fina ya en esta época— y Netflix (o cualquier tipo de plataforma de pelis y series).

Cocina peruana

Diferentes platos del menú de Pucará. Cedidas

En los fogones peruanos hay vida más allá del ceviche: los chefs Gian Carlo Panzera y Patrick Griffiths proponen un viaje gastronómico en el restaurante Pucará Orígenes, con un menú dividido por regiones del país.

De la costa, ceviche de corvina o de pulpo y langostino con maracuyá; pulpo a la piedra con papitas criollas; chicharrón de lubina y croquetas de carabinero con salsa cevichera.

De los Andes, pachamanca, croquetas de cecina con rocoto, yakitori de lomo saltado y gyozas de chupe de gambón y de ají de gallina.

Desde la Amazonia, arroz chaufa con anguila, cangrejo de río, langostinos y chorizo de caza, además de pato laqueado y ceviche de panceta.

Tampoco falta la cocina nikkei, con tartar de atún y arroz frito, tataki de atún con leche de tigre parmesana y distintos nigiris.

Para el postre, suspiro limeño, milhojas de chirimoya, maracumango y chocolúcuma.

Y para acompañar la velada, una coctelería centrada en el pisco: Pisco Sour, Negroni Sour, chilcanos, Machu Picchu, Pisco Capitán y piscos puros por copa.

¿Dónde? Pl. de la República del Ecuador, 2, Chamartín, 28016, Madrid.

Una nueva vinoteca

El interior de SARDÖ. Cedidas

SARDÖ es el nuevo wine bar del barrio de Chamberí, creado tras la fusión de los dueños de El Perro y la Galleta y Persio. Un punto de encuentro que reinterpreta el bar clásico, con una barra acogedora, un diseño cuidado y una atmósfera que te invita a alargar el aperitivo hasta la cena.

En la cocina, Israel Ferrón Rivas actualiza las tapas tradicionales como la ensaladilla rusa, el brioche de calamares, el bikini de pastrami con mostaza y chucrut, la burrata y la tortilla de trufa.

Destacan los más de 40 vinos seleccionados, perfectos para compartir con amigos y familia. Una nueva alianza que trae una experiencia deliciosa.

¿Dónde? C. de Carranza, 10, Chamberí, 28004, Madrid.

Celebración en Marbella

El espacio por dentro. Cedidas por Olivia Valere

Con motivo de Semana Santa, reabre uno de los locales más icónicos de la costa malagueña: LOV Olivia Valere, donde se fusionan música en vivo, espectáculos teatrales y una gastronomía espectacular.

El nuevo concepto es 'El secreto de Miss Valere', que transforma el espacio en un ambiente parisino, elegante y escénico. Una atmósfera envolvente donde las actuaciones sorpresa y la puesta en escena están cuidadas al detalle para vivir algo memorable.

La parte culinaria está dirigida por Gregory Loubaresse, quien deslumbra con platos de alma francesa y espíritu mediterráneo, pensados para maridar con el show y la noche.

Si buscas algo más exclusivo, en la planta de arriba está L'Exclusive Valere, con palcos privados para disfrutar el plan de manera VIP e íntima.

¿Dónde? Carr. Istán, Km 0.8, 29600, Marbella, Málaga.

Aperitivo en Sevilla

Una de las apuestas gastro. Cedidas

El incomparable rooftop frente a Las Setas, Ático Indiano, estrena su carta de coctelería y se convierte en uno de los nuevos planes para disfrutar las tardes de la capital hispalense.

En la Plaza de la Encarnación, el Hotel Intelier Casa de Indias ofrece el lugar idóneo para pasar una tarde soleada con aperitivos, cócteles y conversaciones sin prisas.

Entre las novedades, clásicos icónicos preparados a la perfección: Negroni, Margarita, Moscow Mule y Mojito; pero también hay creaciones propias sevillanas como Indiano Ron —ron Santa Teresa con notas tropicales—; Brisa del Norte —ginebra cítrica con manzana—; y Sol de Jalisco —tequila, frutas y hierbabuena—. Imperdibles son los spritzs diurnos: Aperol, Hugo o Bianco.

Los viernes y sábados, carta informal con hamburguesas, sándwiches y croquetas para acompañar las bebidas.

¿Dónde? Intelier Casa de Indias, Pl. de la Encarnación, 5, 6, Casco Antiguo, 41003, Sevilla.

Una cocina catalana

La barra de Finorri. Cedidas

Finorri es un nuevo restaurante en Barcelona que tiene alma catalana y trabaja con producto de temporada de pequeños proveedores.

Su cocina está pensada para reinterpretar los clásicos sin perder su esencia. La propuesta gira en torno a las brasas, los guisos y los platos fuera de carta en un ambiente elegante pero que se aleja del concepto de postureo.

La cocina abierta es una de las grandes protagonistas: permite ver los fogones y al equipo en acción, y hace que la experiencia sea cercana y viva.

Además, hay mesas acogedoras y un rincón privado para celebraciones más íntimas, así que funciona igual de bien para ir solo, en pareja o en grupo.

Para empezar, hay entrantes como la ensaladilla, las croquetas, las minibombas, la brandada de bacalao, los buñuelos de este mismo pescado y los calamares rellenos, una de las propuestas más representativas de la casa.

Después llegan los platos más potentes, como las albóndigas de ternera con carrillera de rape o los macarrones Finorri, que ya se han convertido en uno de los imprescindibles de la carta.

Para acompañar, los vinos se centran en bodegas pequeñas y familiares, con el asesoramiento del sumiller Rubén Pol. El cierre puede ser con un cóctel de autor como Sant Jordi o Tramonta.

¿Dónde? Carrer de la Boqueria, 23, Ciutat Vella, 08002, Barcelona.